The Real RSI

は、RSIダイバージェンス（乖離）を機関投資家レベルの精度で取引したいトレーダーのために設計されたプロフェッショナル仕様のエキスパートアドバイザー（EA）です。

通常および隠れた強気／弱気のダイバージェンスを、自動的に検出し、スマートなピボットロジック、RSI構造の検証、マルチタイムフレームの確認フィルターを使用して高精度に識別します。

「設定して放置できる」ワークフローで設計されており、エントリー、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングロジックを自動で管理し、チャート上に透明なコントロールパネルとトレード管理層を表示します。

コアコンセプト

このエンジンは、RSIモメンタムのダイバージェンスを自動ピボット認識およびスマートな再試行システムと組み合わせることで、最適な市場環境下でのみ取引を実行します。

各ダイバージェンスは、価格構造、RSIの動作、そして（必要に応じて）上位タイムフレームによる確認を通じて検証され、誤ったシグナルや遅いエントリーを防ぎます。

主な機能

1. ダイバージェンスの自動検出

通常および隠れたダイバージェンスを検出します。

あらゆる通貨ペアとタイムフレーム（M1～H1）に対応。

RSIによる確認を伴う強気／弱気の構造を識別。

繰り返しや期限切れのシグナルを防ぐスマートロジックを搭載。

2. インテリジェントなエントリーマネジメント

指定バー数を超える遅延エントリーをスキップ。

実行前にシグナルの有効性を自動再確認。

自動再試行システム：失敗した注文を再実行（遅延時間と回数を設定可能）。

トレンド強度に基づくオートモードのトレード方向フィルターを搭載。

3. リスクおよび資金管理

ロットサイズモード：固定ロット、残高ベース、またはリスク割合ベース。

ストップロスモード：固定pips、ATRベース、またはピボットベース。

テイクプロフィットモード：固定、リスクリワード比、またはRSIエグジット。

あらゆるブローカーの桁数に対応する残高→ロット変換とpips値正規化を内蔵。

4. トレード管理ツール

起動条件と距離を制御可能なトレーリングストップシステム。

利益がある場合のみ反対ポジションを自動決済する「スマート反対シグナル決済」。

利益達成後に反対方向をクローズする「利益待機ロジック」。

エラーを分類し自動修正を行う「リトライ＆オートコレクション」モジュール。

5. マルチタイムフレーム確認

上位タイムフレームのRSIフィルターを使用して、下位タイムフレームのダイバージェンスを検証可能。

強い上位トレンド中の逆張り取引を防止。

6. ビジュアル＆ダッシュボードインターフェース

チャート上にダイバージェンスライン、ピボットマーカー、エントリー矢印を表示。

シンボル、モード、保有ポジション、トレンド、ステータスをリアルタイムで表示するパネル付き。

簡単操作 — セットしてモニターするだけ。

最適化とテスト

Strategy Tester（1分足またはティックデータ推奨）に完全対応。

最適化可能なパラメータ：RSI期間、ATR係数、バー間隔、トレーリング設定など。

低レイテンシECN/STPブローカー対応（3～5桁の精度に対応）。

パフォーマンスノート

金（XAUUSD）、EURUSD、GBPUSD、および株価指数で最適に動作（デフォルト設定は2桁見積もりのXAUUSD用）。

最適な実行条件：

低スプレッド・ゼロスリッページの A-Book / ECNブローカー を使用。

技術的特徴

接続ロス、リクオート、無効なストップ、証拠金不足などのエラーを自動処理。

パターンの有効期限（分単位）管理。

成功率、再試行、スキップされたシグナルなどの完全統計追跡。

詳細なログシステムでデバッグやパフォーマンス分析が容易。

入力グループ

ダイバージェンス設定

タイムフレーム＆方向設定

ロットサイズ設定

ストップロス設定

テイクプロフィット設定

トレーリングストップ

スマートエントリー＆エグジット

ビジュアル＆ダッシュボード設定

EA設定（マジックナンバー、コメント）

ログ設定

このEAを選ぶ理由

一般的なRSI EAとは異なり、The Real RSIは価格構造、複数ピボットのRSI相関、および適応的なトレードロジックを統合しています。

リペイントや予測的なシグナル生成は行わず、すべての取引は検証済みのダイバージェンスと厳密な執行条件に基づいています。

キーワード

RSIダイバージェンスEA、RSIトレーディングシステム、隠れダイバージェンス、通常ダイバージェンス、スマートRSI、自動ダイバージェンス検出、ATRストップ、リスクリワード、マルチタイムフレーム確認、自動リトライ、ピボット検出、RSIリバーサル、MQL5エキスパートアドバイザー、フォレックスロボット、スマートトレード管理、Crystal Forex、RSI戦略、ゴールド用RSI EA、RSIボット、RSIトレンドフィルター、RSIシグナルEA

免責事項

本エキスパートアドバイザーは教育および研究目的のみで提供されています。

外国為替、金、指数などのレバレッジ取引は高リスクであり、すべての投資家に適しているとは限りません。

過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。著者は、本ソフトウェアの使用によって発生する金銭的損失について一切の責任を負いません。

必ずデモ口座でテストしてから実資金で使用してください。