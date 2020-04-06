The Real RSI

The Real RSI
は、RSIダイバージェンス（乖離）を機関投資家レベルの精度で取引したいトレーダーのために設計されたプロフェッショナル仕様のエキスパートアドバイザー（EA）です。
通常および隠れた強気／弱気のダイバージェンスを、自動的に検出し、スマートなピボットロジック、RSI構造の検証、マルチタイムフレームの確認フィルターを使用して高精度に識別します。
「設定して放置できる」ワークフローで設計されており、エントリー、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングロジックを自動で管理し、チャート上に透明なコントロールパネルとトレード管理層を表示します。

コアコンセプト
このエンジンは、RSIモメンタムのダイバージェンスを自動ピボット認識およびスマートな再試行システムと組み合わせることで、最適な市場環境下でのみ取引を実行します。
各ダイバージェンスは、価格構造、RSIの動作、そして（必要に応じて）上位タイムフレームによる確認を通じて検証され、誤ったシグナルや遅いエントリーを防ぎます。

主な機能
1. ダイバージェンスの自動検出
通常および隠れたダイバージェンスを検出します。

あらゆる通貨ペアとタイムフレーム（M1～H1）に対応。

RSIによる確認を伴う強気／弱気の構造を識別。

繰り返しや期限切れのシグナルを防ぐスマートロジックを搭載。

2. インテリジェントなエントリーマネジメント
指定バー数を超える遅延エントリーをスキップ。

実行前にシグナルの有効性を自動再確認。

自動再試行システム：失敗した注文を再実行（遅延時間と回数を設定可能）。

トレンド強度に基づくオートモードのトレード方向フィルターを搭載。

3. リスクおよび資金管理
ロットサイズモード：固定ロット、残高ベース、またはリスク割合ベース。

ストップロスモード：固定pips、ATRベース、またはピボットベース。

テイクプロフィットモード：固定、リスクリワード比、またはRSIエグジット。

あらゆるブローカーの桁数に対応する残高→ロット変換とpips値正規化を内蔵。

4. トレード管理ツール
起動条件と距離を制御可能なトレーリングストップシステム。

利益がある場合のみ反対ポジションを自動決済する「スマート反対シグナル決済」。

利益達成後に反対方向をクローズする「利益待機ロジック」。

エラーを分類し自動修正を行う「リトライ＆オートコレクション」モジュール。

5. マルチタイムフレーム確認
上位タイムフレームのRSIフィルターを使用して、下位タイムフレームのダイバージェンスを検証可能。

強い上位トレンド中の逆張り取引を防止。

6. ビジュアル＆ダッシュボードインターフェース
チャート上にダイバージェンスライン、ピボットマーカー、エントリー矢印を表示。

シンボル、モード、保有ポジション、トレンド、ステータスをリアルタイムで表示するパネル付き。

簡単操作 — セットしてモニターするだけ。

最適化とテスト
Strategy Tester（1分足またはティックデータ推奨）に完全対応。

最適化可能なパラメータ：RSI期間、ATR係数、バー間隔、トレーリング設定など。

低レイテンシECN/STPブローカー対応（3～5桁の精度に対応）。

パフォーマンスノート
金（XAUUSD）EURUSDGBPUSD、および株価指数で最適に動作（デフォルト設定は2桁見積もりのXAUUSD用）。

最適な実行条件：

低スプレッド・ゼロスリッページの A-Book / ECNブローカー を使用。

技術的特徴
接続ロス、リクオート、無効なストップ、証拠金不足などのエラーを自動処理。

パターンの有効期限（分単位）管理。

成功率、再試行、スキップされたシグナルなどの完全統計追跡。

詳細なログシステムでデバッグやパフォーマンス分析が容易。

入力グループ
ダイバージェンス設定

タイムフレーム＆方向設定

ロットサイズ設定

ストップロス設定

テイクプロフィット設定

トレーリングストップ

スマートエントリー＆エグジット

ビジュアル＆ダッシュボード設定

EA設定（マジックナンバー、コメント）

ログ設定

このEAを選ぶ理由
一般的なRSI EAとは異なり、The Real RSIは価格構造、複数ピボットのRSI相関、および適応的なトレードロジックを統合しています。
リペイントや予測的なシグナル生成は行わず、すべての取引は検証済みのダイバージェンスと厳密な執行条件に基づいています。

キーワード
RSIダイバージェンスEA、RSIトレーディングシステム、隠れダイバージェンス、通常ダイバージェンス、スマートRSI、自動ダイバージェンス検出、ATRストップ、リスクリワード、マルチタイムフレーム確認、自動リトライ、ピボット検出、RSIリバーサル、MQL5エキスパートアドバイザー、フォレックスロボット、スマートトレード管理、Crystal Forex、RSI戦略、ゴールド用RSI EA、RSIボット、RSIトレンドフィルター、RSIシグナルEA

免責事項
本エキスパートアドバイザーは教育および研究目的のみで提供されています。
外国為替、金、指数などのレバレッジ取引は高リスクであり、すべての投資家に適しているとは限りません。
過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。著者は、本ソフトウェアの使用によって発生する金銭的損失について一切の責任を負いません。
必ずデモ口座でテストしてから実資金で使用してください。


おすすめのプロダクト
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Nova MFI Scalper
Anita Monus
エキスパート
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
RSI Master PRO EA
Luis Corso
エキスパート
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
エキスパート
END OF THE YEAR Discount !!!!! (end soon!) Original price $508 (before discount) : Current price: $254 USD (+tax) Grab your copy now before its too late! Proven Live Signals :  Goldplup Signals TAKE ACTION NOW!!! or never... Donchian Channel Breakout How far can a Donchian breakout move before reversing? Goldplup EA is designed to capture those moves with precision. It applies the proven Donchian Channel method in 2 selectable modes, each tuned for different levels of risk and market behavior
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
エキスパート
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
エキスパート
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
エキスパート
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
エキスパート
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
エキスパート
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
エキスパート
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
エキスパート
VR Black Box トレーディング ロボットは、人気があり実績のあるトレンドフォロー戦略に基づいています。数年間にわたって、定期的なアップデートと新しいアイデアの導入を通じて、ライブ取引口座で改善されてきました。このおかげで、VR Black Box は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を感動させる強力でユニークな取引ロボットになりました。ロボットをよく知り、その有効性を評価するには、ロボットをデモアカウントにインストールし、数日または数週間結果を観察するだけで十分です。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 4] 何が得られますか 開発者からのファイルの設定 無料のプログラムと手順のアップデート。 無料の技術サポート。 20 製品アクティベーション。 動作モードと戦略 ランダムポジションオープンモード（表と裏） 代替位置開放モード 買いまたは売りポジションを同時にオープンするモード 取引モードのみ購入 売りのみ取引モード 負けたトレーダーの取引を撤退するためのモード 推奨事項: シンボル 外国為替、仮想通貨、金
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
エキスパート
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
エキスパート
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
移動平均インジケーターのトレーディングロボット 専門家のメリット： スキャルピング、マーチンゲール、グリッド取引。 1つの注文または注文のグリッドのみで取引を設定できます。動的、固定、または乗数のステップと取引ロットを備えた高度にカスタマイズ可能な注文グリッドにより、エキスパートアドバイザーをほぼすべての取引手段に適合させることができます。 ドローダウン回復システム、重複する損失注文とバランス保護 グリッド取引がリバウンドしない価格変動に対して脆弱であることは周知の事実ですが、注文回収システムのおかげで、アドバイザーはほとんどのドローダウンから抜け出すことができます。ドローダウンからの脱出は、最も遠い不採算の注文を、利益のある市場に最も近い注文とオーバーラップさせることによって実行されます。取引ロボットは、手動取引または他の専門家によって開かれた取引のために、アカウントの負けたポジションを回復するために使用できます。マジックナンバーですべての注文を受け取り、処理することができます。 オープニングフィルターを扱う。 すべての取引戦略には、シグナルフィルターと取引
GoldXpert
Orifox Technologies Private Limited
エキスパート
GoldXpert EA – Multi-Strategy Gold Trading Expert Advisor GoldXpert EA is a powerful and fully automated trading system designed for gold (XAU/USD) trading. It integrates multiple trading strategies, including trend following, scalping, breakout, and mean reversion, to adapt to various market conditions. GoldXpert EA is perfect for traders looking for a smart, adaptive, and profitable gold trading solution.  Trades only XAUUSD. Works well in TF - M30 & in 3 Decimal platforms Minimum Deposit: $30
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
エキスパート
Breakout Master Strategy is a precision-built, long-only Expert Advisor that capitalizes on bullish breakouts across indices and commodities like Gold . It’s the actual engine running behind the publicly tracked Darwinex strategy EWLT — real money, real results , and now available for automation on your MetaTrader 5 terminal. This is not a grid or martingale EA. It’s a rules-based strategy based on price action and momentum , designed for traders who value consistency, risk control , and transpa
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
エキスパート
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
エキスパート
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
エキスパート
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
エキスパート
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
エキスパート
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
エキスパート
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
エキスパート
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
エキスパート
META i9 – 量子アダプティブ・トレーディングエンジン  -  技術リファレンス META i9 は、3 層アーキテクチャに基づく完全自律型のエキスパートアドバイザーです： Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) 量子状態パターン分析 Neuro-Fractal Engine (NFE) ニューロ・フラクタルエンジン Self-Correcting Trade Memory (SCTM) 自己修正型トレードメモリ META i9 を購入すると META i7 を無料で入手できます！（このオファーは 1 週間のみの期間限定） META i7 は 2 つの協調ニューラルネットワークを使用していますが、 META i9 はさらに一歩進んでいます： ニューラルアーキテクチャは大幅に拡張・最適化され、より深いパターン認識および 1 秒あたりの意思決定回数の大幅増加を可能にします。 さらに META i9 は、マーケットフラクタル、価格サイクル、流動性フロー、隠れた市場力学をリアルタイムでモデル化し、高精度のトレード判断を生成します。 META i
作者のその他のプロダクト
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
インディケータ
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 エキスパートアドバイザー 概要 XAUUSD（ゴールド）および主要FXペア向けの自動売買システム。エントリー、SL/TP、トレーリング、ドローダウン管理をルールベースで実行。利益は保証されません。リスク告知をご確認ください。 要件 プラットフォーム：MetaTrader 5 口座タイプ：ECN/RAW 推奨 接続：24/7（VPS 推奨） 時間足：M1〜H4 初期設定 Algo Trading を有効化。 チャートにEAを適用（1シンボル＝1チャート）。 Inputs の AI_Access_Mode = ON を設定し、再読み込み。 資金・レバレッジに合わせてリスク調整。 推奨条件 十分な証拠金と安定した約定（低スプレッド/低レイテンシ）。 ゴールドは $5,000+ / 1:500 が目安。複数シンボル時はリスク縮小。 まず デモ で検証。 主な機能 SL/TP 、 ブレークイーブン 、 トレーリング を伴うエントリー/エグジット。 ドローダウン抑制 ：環境悪化時に取引頻度を低下。 マルチシンボル対応（シンボルごとにチャート）
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
インディケータ
Crystal Volume Profile Auto POC — 正確なトレード判断のためのボリューム可視化 概要 Crystal Volume Profile Auto POC は MetaTrader 5 向けのインジケーターで、出来高分布を表示し、自動的にポイント・オブ・コントロール (POC) を特定します。市場で最も取引量が集中した価格帯を示し、サポート・レジスタンスゾーンの把握に役立ちます。 主な機能 動的ボリュームプロファイル（可視範囲または指定区間） POC（最大出来高価格）の自動検出 ヒストグラムサイズ、色、ラインスタイルを自由に設定 固定範囲のボリューム分析 各ローソク足で自動更新 内蔵ボタン：Reset VP、Hide VP ダークモード/ライトモード対応 メリット 蓄積・分配ゾーンの特定 機関投資家の活動が集中する価格帯の検出 POC に基づく正確なエントリー/エグジット ブレイクアウト戦略やリバーサル戦略の強化 使用方法 インジケーターをチャートに適用 Reset VP をクリックし可視範囲を再計算 垂直ラインで分析範囲を手動調整 Hide VP で表示/
FREE
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
インディケータ
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) すべてのローソク足で取引しない – 機関投資家のゾーンを待つ. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) は、MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルな需給ゾーンインジケーターです。 チャートを乱雑な四角や古い概念で埋める代わりに、 機関レベルの明確なゾーン を表示します。 高時間足に最適化され、リアルタイム更新とプロフェッショナルな視覚効果で、重要なレベルのみを示します。 主な機能 機関レベルの需給ゾーン検出。 新鮮なゾーンとテスト済みゾーンの区別。 H1, H4, D1, W1 に最適化。 リアルタイム更新、リペイントなし。 プロフェッショナルな表示（色、透明度、50%ミッドライン、ラベル）。 リアルタイム統計パネル。 タイムフレーム警告システム。 軽量で効率的。 なぜ SD Pro を選ぶのか? 多くのインジケーターはランダムなゾーンでチャートを埋めます。 SD Pro は重要なゾーンのみをフィルタリングし、プロの形で表示します。 ユーザーガイド 購入後、完全なガイドを提
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
インディケータ
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — 自動POC付き出来高プロファイル 概要 Crystal Volume Profile Auto POC は MetaTrader 4 用の軽量で最適化されたインジケーターです。価格ごとの出来高分布を表示し、最も取引量が集中した価格 (POC) を自動的に強調します。これにより、隠れたサポート・レジスタンスや機関投資家の活動を簡単に把握できます。 MT5版も利用可能: Crystal Volume Profile Auto POC (MT5) 。 主な機能 自動POC検出 動的ボリュームプロファイル (可視範囲またはカスタム範囲) 固定プロファイルで詳細分析可能 ヒストグラムサイズ・色・ラインスタイルの調整可 各ローソク足で自動更新 Reset VP と Hide VP ボタン搭載 ライト/ダークテーマ対応 利用するメリット 蓄積・分配ゾーンを特定 高出来高のブレイク/リジェクトゾーンを検出 機関投資家の活動を確認 POCを基準に正確なエントリー/イグジット 反転・継続戦略の信頼性向上 使い方 (MT4)
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
インディケータ
Crystal Buy Sell Liquidity — MT5流動性スイープ指標 概要 Crystal Buy Sell Liquidity は MetaTrader 5 向けのプロ仕様インジケーターで、流動性スイープパターンに基づく売買チャンスを検出します。日中の市場構造を分析し、機関投資家の流動性狩りを捉え、小口投資家の流動性が吸収された後に明確なシグナルを提供します。 主な機能 高値/安値における流動性スイープの自動検出 反転確認後の売買シグナル表示 SMC (Smart Money Concepts) ロジックの統合 セッション高値・安値を利用した日中市場構造分析 H1, M15, M5 推奨 シンプルで見やすいチャート表示 動作原理 セッション高値/安値の突破を検出 流動性吸収後の反転条件を確認 売買シグナルを生成 使用方法 MT5チャートに適用 タイムフレームを選択 (M5, M15, H1) セッション高値・安値付近のシグナルに注目 市場構造やオーダーフローと組み合わせて使用 互換性 プラットフォーム: MetaTrader 5 対応市場: FX、指数、商品、暗号資産
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
インディケータ
Crystal Heikin Ashi – 高度な視覚化 Heikin Ashi (MT4 バージョン) 概要 Crystal Heikin Ashi for MetaTrader 4 はプロフェッショナル向けの Heikin Ashi インジケーターで、チャートの視覚化を強化し、プライスアクショントレーダーやスキャルパー、アナリストに明確さを提供します。 この MT4 バージョンは、純粋な Heikin Ashi ローソク足に焦点を当て、軽量かつ高速なパフォーマンスを実現します。 注: トレンドカラーリングと高度なモメンタム検出は MT5 バージョンにのみ搭載されています: MT5 バージョン → https://www.mql5.com/en/market/product/142042 主な機能 (MT4) ネイティブ Heikin Ashi ローソク足。 ブル/ベアの色をカスタマイズ可能。 標準ローソク足を非表示にするオプション。 ライト/ダークテーマに対応。 長期ヒストリーでも高速処理。 価格の流れや反転を明確に表示。 パラメータ ローソク足スタイル: 標準。 チャートテーマ:
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Professional Trading Automation System Revolutionary Dual-Mode Trading Strategy with Advanced Risk Management Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate represents the pinnacle of automated trading technology, combining the proven effectiveness of Heikin Ashi candle analysis with cutting-edge algorithmic trade management. This sophisticated Expert Advisor is designed for serious traders who demand precision, reliability, and professional-grade automation in their trading
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
インディケータ
Crystal Volume Indicator — MT5向けボリューム分析ツール 概要 Crystal Volume Indicator は MetaTrader 5 用の高度で直感的なインジケーターです。価格の動きと出来高の関係を組み合わせ、市場の隠れた強さを視覚的に把握できます。買いクライマックス、売りクライマックス、弱いローソク足などを検出し、反転や継続の可能性を見極めやすくします。 主な機能 Tick Volume と Real Volume の両方に対応（ブローカー次第） 色分けされたヒストグラムで出来高イベントを分類 買い/売りクライマックス検出 出来高が低いローソク足を識別 出来高ベースの移動平均線（オプション） 任意の期間を指定可能（Lookback Window） ローソク方向に基づく着色モード 出来高イベントの分類 買いクライマックス — 非常に高い出来高で、高値付近で終値を形成 売りクライマックス — 非常に高い出来高で、安値付近で終値を形成 弱いローソク — 指定期間内で最も低い出来高 高相対出来高 — ローソクのレンジに比べて異常に大きな出来高 中立バ
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
インディケータ
Crystal FVG Touch Detector – スマートマネーコンセプト対応高機能インジケーター Crystal FVG Touch Detector は、Smart Money Concepts (SMC) と ICT 手法を使用するトレーダー向けに設計されたプロ仕様の指標です。 あらゆる時間足で Fair Value Gap (FVG) を自動検出し、タッチをリアルタイムに認識して表示します。 リペイントしないアルゴリズムにより、機関トレーダーの不均衡ゾーンを正確に把握します。 主な特徴 FVG（強気・弱気）を自動で検出。 タッチ時に即時更新。 全時間足対応。 カラー自動調整。 高速・安定動作。 カスタマイズ可能な設定。 キーワード： FVG, Fair Value Gap, Smart Money Concepts, SMC, ICT, Order Block, Imbalance, 流動性, サプライ・デマンド, Non Repaint, Volume Spread Analysis, Market Structure, CHoCH, BOS, Liquidity
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
Crystal Smart Pro — 適応型デュアルモード取引システム 概要 Crystal Smart Pro は、 Crystal AI Systems によって開発されたインテリジェントで自己調整型の MT5 エキスパートアドバイザー（EA） です。 高精度なエントリーと高度なリカバリ管理を組み合わせ、2つの独立した動作モード — Sharp Mode と Smart Mode — を提供します。 本システムは、市場のボラティリティ、口座残高、およびトレンド状況に動的に適応し、安定したパフォーマンスを維持します。 主要な取引モード Sharp Mode – 精密さとスピード • MACD のトレンド変化に基づいて単一方向の取引を実行します。 • ダイナミックな利益保護と即時損失カットロジックを内蔵。 • シンプルな「1回のエントリー・1回のエグジット」を好むデイトレーダーに最適です。 Smart Mode – 適応型リカバリと利益ターゲット • 高度なリカバリアルゴリズムを使用し、ポジションサイズを段階的に増加させます。 • MACD変化またはMACDダイバージェンスを利用
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
ユーティリティ
Crystal Trade Manager – トレードコントロールハブ 概要 Crystal Trade Manager (CTM) は MetaTrader 5 向けのオールインワントレード管理ツールです。リスク管理、自動化、ワンクリック操作を統合し、 FTMO 等の prop firm 取引やスキャルピング、裁量トレードに最適です。 主な機能 リスク保護 : 日次ドローダウン制限 (1–70%) 、自動クローズ、オーダー削除、ロックアウトモード。 損益ターゲット : 到達時に全ポジション自動決済。 自動 SL/TP : 新規注文に自動適用。 Break-Even : SL を BE+ バッファへ移動。 トレーリングストップ : 利益後に動的追従。 ロット制御 : シンボルごとに上限設定。 Magic Keys パネル : 6 ボタン ( 半分決済、 BE 移動、全決済、注文削除、ダブル、 Profit Shield) 。 情報表示 : バランス、エクイティ、損益、 DD 。 通知 : バナー、 Push 、サウンド。 安全性 : ロックアウト処理、 pip 精度、自動復元。
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
インディケータ
The Real RSI – プロフェッショナル・ダイバージェンス・ハンター 概要 The Real RSI は、RSI に基づく反転およびトレンド継続シグナルを高精度に検出するために設計された、プロフェッショナル向けのダイバージェンス検出インジケーターです。 価格と RSI の間に生じる 通常のダイバージェンス および 隠れたダイバージェンス を自動的に検出し、スマートなピボットロジックとリアルタイム構造検証によって各セットアップを確認します。 このインジケーターは、精度・安定性・実用性を重視して開発されており、実際の市場環境で 再描画せず遅延もない 動作を実現しています。 これらのダイバージェンスシグナルを自動取引で活用したい場合は、以下のEAを使用できます: The Real RSI BOT – Auto Divergence Trading EA 主な機能 1. 自動ダイバージェンス検出 • 通常および隠れたダイバージェンスを自動検出（強気・弱気両対応）。 • Forex、Gold、Indices、Crypto など、すべての銘柄・時間足に対応。 • 反転型およびトレンド継続型
FREE
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
インディケータ
Crystal Smart Volume 概要 Crystal Smart Volume は、MT4 向けに開発された高度なボリューム（出来高）およびデルタ分析インジケーターです。 このツールは、通常の価格変動の背後に隠された機関投資家の取引活動を可視化することを目的としています。 Smart Money Concepts (SMC) 、 Volume Spread Analysis (VSA) 、および Delta ロジック を組み合わせ、価格とボリュームの動きを同時に分析します。 インジケーターは Buying Climax（買いクライマックス） 、 Selling Climax（売りクライマックス） 、 Weak Candles（弱いローソク足） 、 High-Volume Reversals（高出来高による反転） などのイベントを特定し、トレーダーが正確に相場の転換点を見極められるよう支援します。 また、 TBR（Trap Break Reversal） 、 STBR（Sweep Trap Break Reversal） 、 EVR（Engulf Volume Reversal
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
インディケータ
Auto Candle Sequence Counter – MT5インジケーター 概要 Auto Candle Sequence Counter は、MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルインジケーターで、連続する強気・弱気ローソク足のシーケンスを自動的に検出し表示します。手作業で数える必要がなく、リアルタイムでの可視化、統計、アラートを提供します。 主な機能 2〜7本の連続ローソク足（強気/弱気）の検出。 正確なマッピングでシグナルを見逃さない。 Doji検出（感度0.01–0.10調整可）。 弱いローソクをフィルタリング。 プロ仕様の可視化（緑=強気、赤=弱気、黄=ドージ）。 リアルタイム統計パネル。 アラートシステム：ポップアップ、サウンド、プッシュ通知。 利点 トレンド継続や反転のタイミングを迅速に特定。 需要供給、サポート/レジスタンス、SMCと組み合わせ可能。 スキャルピング、スイング、デイトレに最適。 手動のカウント作業を不要に。 設定 シーケンス閾値: 2〜7本 分析範囲: 50〜500本 Doji感度: 0.01–0.10 テーマ: 黒/白背景 アラ
FREE
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
Crystal Trade Manager PRO – MT4向け 高度リスク管理・トレードコントロールシステム 無料版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概要 Crystal Trade Manager PRO（CTM）は、MetaTrader 4 のために設計された、プロフェッショナル向けのリスク管理および取引管理ユーティリティです。 厳密な執行、強力な資金保護、高度な自動化を必要とするトレーダーのために構築されています。 本システムは、リスク管理、エクイティ保護、日次制限、SL/TP の自動設定を行い、プロレベルの高速ワンクリック取引パネルを提供します。 Prop Firm チャレンジ、デイトレード、スキャルピング、資金運用者に最適です。 MT5版も利用可能です。 主な特徴 1. 高度なリスク・ドローダウン保護 日次ドローダウン上限を 1%〜70% の範囲で設定可能。 上限超過時、 全てのポジションを即時クローズ 。 オプションで 全ての保留注文（Pending Orders）を自動削除 。 日次ロックアウトモード：翌日
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
3 (1)
ユーティリティ
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – プロ仕様 MT5 トレードコピーツール 概要 Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 は MetaTrader 5 用の高性能トレードコピーツールです。 MT5 のローカル Common フォルダを介して動作し、 DLL や外部 API を必要としません。複数アカウントや VPS 環境での運用に最適です。 主な機能 デュアルモード : MASTER: 注文送信・修正・クローズ。 SLAVE: 受信注文を即時実行、リスク管理内蔵。 ボリュームスケーリング : 固定ロット、エクイティ比率、リスク % (SL ベース ) 。 リスク管理 : 最大ドローダウン保護、エクイティ監視、取引ごとのリスク制限。 注文カバー : 成行、指値 / 逆指値、修正、削除、 CLOSE_ALL 。 シンボルマッピング : 自動 / 手動対応、ブローカー接尾辞対応。 ファイル通信 : ローカル動作、リトライ・リカバリ機能、ループ防止。 ダッシュボード : 送信済 / 受信済注文、リスク状況、取引状態表示。 利用シーン 複数
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
ユーティリティ
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
インディケータ
Volatility Monitor – リアルタイム変動検出インジケーター 概要 Volatility Monitor は軽量でプロフェッショナルな MT5 インジケーターで、急激な価格変動を監視しトレーダーにリアルタイムで通知します。Forex、ゴールド、JPY ペア、暗号資産などに対応し、ATR 自動検出または手動ピップ閾値で明確なシグナルを提供します。 主な機能 リアルタイム変動検出。 ATR 自動モードまたは手動モード。 漸進的アラート (音、ポップアップ、プッシュ通知)。 色分けマーカー (黄・橙・赤)。 背景に自動適応。 内蔵ダッシュボード。 全シンボル対応。 設定 モード: ATR / Manual。 計算: 過去バー数。 マーカー: 有効/無効、サイズ、色。 アラート: 音、ポップアップ、通知。 ダッシュボード: 位置調整。 使用方法 任意のチャートに追加。 ATR または手動を選択。 マーカーとアラートを確認。 ダッシュボードで確認。 互換性 プラットフォーム: MT5 対応シンボル: Forex, Gold, JPY, Crypto, Indices 時間足: 全
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 エキスパートアドバイザー 概要 XAUUSD（ゴールド）および主要FXペア向けの自動売買システム。エントリー、SL/TP、トレーリング、ドローダウン管理をルールベースで実行。利益は保証されません。リスク告知をご確認ください。 要件 プラットフォーム：MetaTrader 5 口座タイプ：ECN/RAW 推奨 接続：24/7（VPS 推奨） 時間足：M1〜H4 初期設定 Algo Trading を有効化。 チャートにEAを適用（1シンボル＝1チャート）。 Inputs の AI_Access_Mode = ON を設定し、再読み込み。 資金・レバレッジに合わせてリスク調整。 推奨条件 十分な証拠金と安定した約定（低スプレッド/低レイテンシ）。 ゴールドは $5,000+ / 1:500 が目安。複数シンボル時はリスク縮小。 まず デモ で検証。 主な機能 SL/TP 、 ブレークイーブン 、 トレーリング を伴うエントリー/エグジット。 ドローダウン抑制 ：環境悪化時に取引頻度を低下。 マルチシンボル対応（シンボルごとにチャート
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
リアルタイム価格と総利益表示インジケーター ライブトレードと画面共有に最適 デイトレーダー、スキャルパー、ライブストリーミングトレードセッション専用に設計 このプロフェッショナルインジケーターは、チャート上でリアルタイム価格表示と包括的な利益追跡を提供します - 高頻度取引とライブトレーディング配信に不可欠です。 主要機能 リアルタイム価格表示 毎秒ライブビッド価格更新 全シンボルタイプのプロフェッショナル書式設定 貴金属向けゴールド/XAU特別書式設定 画面共有に最適な大型明確表示 デイトレーディング決定のための瞬時価格更新 包括的利益追跡 トレーディング履歴からのアカウント総利益 トレード終了時のリアルタイム利益更新 カスタム追加利益金額 手数料とスワップの包含 プラス/マイナス指標付きプロフェッショナル利益書式設定 パフォーマンス最適化 スマートキャッシュシステム - 最小CPU使用量 1秒更新間隔 - 稲妻の速さ 効率的なタイマーベース更新 リアルタイム取引監視 プロフェッショナルエラー処理 高度なカスタマイズ 調整可能なフォント名とサイズ 利益と損失のカスタム色 チャート上
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
ユーティリティ
Crystal Trade Manager – 高度なMT4リスク & トレード管理ツール 概要 Crystal Trade Manager (CTM) は、 MetaTrader 4 用に設計されたプロフェッショナルなユーティリティで、 リスク管理・トレード自動化・高速執行コントロール を提供します。 口座資金を守り、日次ドローダウンを管理し、ロットサイズを制御し、主要な注文管理機能（Auto SL/TP、Break-Even、Trailing Stop）を自動化します。 このツールは、 裁量トレーダー、Prop Firm チャレンジ参加者、資金運用マネージャー に最適です。 主な機能 1. リスク & ドローダウン保護 日次ドローダウン制限 (1%〜70%) 設定可能 制限到達で全注文自動クローズ オプションで保留注文削除 日次ロックアウト → 翌日まで新規取引をブロック（Prop Firm対応） 2. 損益ターゲット管理 日次利益/損失ターゲットを USD で設定 達成時にすべてのポジション自動クローズ Prop Firm の一貫性ルールに準拠 3. 自動 Stop Loss &
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
リアルタイム価格と総利益表示インジケーター プロトレーダー、デイトレーダー、ストリーマー向けの究極のリアルタイムトレーディングコンパニオン チャート上でライブビッド価格と包括的な利益追跡を表示するこの強力なインジケーターでトレーディング体験を変革してください。高頻度取引環境とライブトレーディング配信専用に設計されています。 主要機能 リアルタイム価格表示 プロフェッショナル書式設定による毎秒ライブビッド価格更新 ゴールド/XAUおよび全主要シンボルタイプの特別書式設定 画面共有とライブストリーミングに最適な大型明確表示 正確な価格表示のための自動シンボル桁数検出 包括的利益追跡 完全なトレーディング履歴からのアカウント総利益計算 トレード終了時のリアルタイム利益更新 カスタマイズ可能な追加利益金額 手数料とスワップのオプション包含 明確なプラス/マイナス指標付きプロフェッショナル利益書式設定 パフォーマンス最適化 最小CPU使用量のスマートキャッシュシステム 超高速応答性のための1秒更新間隔 スムーズ動作のための効率的タイマーベース更新 リアルタイム取引監視と自動キャッシュ更新 プロ
FREE
Export History Data to CSV
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
Crystal AI Data Exporter – Professional MT5 Historical Data Extraction System This Expert Advisor is designed for traders, data analysts, quant developers, and AI model builders who require accurate, raw, and fully synchronized historical data directly from MetaTrader 5. It delivers clean OHLCV market data in CSV format with precise date-range control, volume options, tick-volume extraction, and auto-managed history synchronization. Crystal AI Data Exporter removes the need for manual F2 downloa
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
TRADE WITH MAGIC – Professional One-Click Trading Panel | Crystal AI Systems Trade With Magic is a fast, lightweight, and highly efficient one-click trading panel designed for traders who require precise manual execution and full control over magic numbers, comments, and risk parameters. It is suitable for both manual trading and advanced EA testing environments where ac
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
Crystal CopyCat Ultimate Ultra-Fast Master–Slave Copier with Zero-Delay Execution and Cross-Platform MT5 Compatibility Architecture: MT4 → MT4 and MT4 → MT5 Full Compatibility MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Complete User Setup Guide:-  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222   1. Overview Crystal CopyCat Ultimate 5.0 is a next-generation trade copy engine engineered for professional traders, portfolio managers, prop-firm operators, and signal distributors. Unlik
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
CRYSTAL ALGO PRO — MT4 エキスパートアドバイザ 概要 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro は機関投資家向けの AI 搭載エキスパートアドバイザーで、XAUUSD、主要通貨ペア、特定の暗号資産（ブローカー対応の場合）に対応しています。 従来のマーチンゲールを超える高度なアルゴリズム回復システムを統合し、ダイナミックレイヤー、ボラティリティフィルター、ロジックベースのエグジット管理を使用します。回復は有利な条件下でのみ作動し、基準を満たした際には取引バスケット全体をコントロールされた利益でクローズします。 アルゴリズム + AI ロジック 市場条件フィルター: ボラティリティ、スプレッド、トレンドパターンを監視し、最適なエントリーや回復のタイミングを選択 (zone-recovery 方式)。MQL4 に実装。 アダプティブロット調整: 固定倍増ではなく資金に基づくロット管理。注文間隔は市場構造に応じて調整。 Cluster Exit Engine:
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
Crystal SD Pro – 機関投資家向け需給 EA 概要 Crystal SD Pro は MetaTrader 5 用の全自動 EA で、需給ゾーンを利用し高確率取引のみを行います。ノイズを排除し、機関レベルの取引精度を提供します。 機能 マルチタイムフレーム需給検出 (M30–H4) Smart Recovery モード / Cut Loss モード ダッシュボード表示：取引、ゾーン、回復状況 自動 / 固定ロット グローバル利益目標 自動 SL/TP 、ブレークイーブン、トレーリングストップ ADX/DI フィルター 取引モード Cut Loss – 最低 $1000 (1:1000) Smart Recovery – 最低 $5000 (1:1000) 推奨設定 タイムフレーム : H1 対象 : Forex, 金 (XAUUSD), 株価指数 , 暗号資産 , 株式 ブローカー : ECN/Raw Spread リスク管理 ロット / スプレッド制御 利益目標 トレーリングストップ 互換性 プラットフォーム : MT5 対象 : 全資産 免責事項 本 EA は利
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 エキスパートアドバイザー 概要 XAUUSD（ゴールド） 向けの自動売買。 Recovery Mode と Single Trade Mode を備え、チャート上パネルで透明な管理が可能。 AI 予測 （LSTM・アテンション・センチメント）と 信頼度フィルタ を組み合わせて参入とリスクを制御。利益は保証されません（リスク告知参照）。 モード Recovery Mode ：複数ポジションでの適応的運用。資産連動ターゲット、任意のロット増加、ニューラル確認、初回ポジションの任意トレーリング。 Single Trade Mode ：予測＋テクニカルでの単発エントリー。カスタム SL/TP、RR 目標、時間指定の自動クローズ（任意）、最小含み益後にトレーリング開始。 主な機能 予測オプションと ConfidenceThreshold（40–80% 目安） 資産連動ロットとドローダウン保護 ニューラル・トレーリング（pip/ATR） マルチブローカー記号：XAUUSD, XAUUSD.m など セッション/ボラ意識、スプレッド/レイテ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信