The Real RSI

é um Expert Advisor de nível profissional, desenvolvido para traders que desejam operar divergências do RSI com precisão institucional.
Ele detecta automaticamente divergências regulares e ocultas (de alta e de baixa), utilizando uma lógica inteligente de pivôs, validação da estrutura do RSI e filtros de confirmação em múltiplos períodos de tempo.
Construído sob o conceito de “configurar e esquecer”, o sistema gerencia automaticamente as entradas, stop loss, take profit e trailing stop, mantendo um painel transparente de controle e informações em tempo real no gráfico.

Conceito Central
O motor combina divergência de momento do RSI com reconhecimento adaptativo de pivôs e um sistema inteligente de nova tentativa, garantindo que as operações sejam executadas apenas sob condições ideais de mercado.
Cada divergência é validada com base na estrutura do preço, no comportamento do RSI e, opcionalmente, com confirmação de um período de tempo superior, evitando sinais falsos e entradas atrasadas.

Principais Recursos
1. Detecção Automática de Divergências
Detecta divergências regulares e ocultas.

Funciona em qualquer símbolo e período de tempo (M1–H1).

Distingue estruturas altistas e baixistas com confirmação pelo RSI.

A lógica inteligente evita sinais repetidos ou expirados.

2. Gestão Inteligente de Entradas
Ignora entradas tardias após um número configurável de velas.

Revalida automaticamente a validade do sinal antes da execução.

Sistema Auto-Retry: repete ordens com falha (com atraso e limite ajustáveis).

Filtro automático de direção de tendência (modo Auto) com base na força do mercado.

3. Gestão de Risco e Capital
Modos de tamanho de lote: fixo, baseado no patrimônio ou baseado em risco (% do capital).

Modos de Stop Loss: pontos fixos, baseados em ATR ou em pivôs.

Modos de Take Profit: pontos fixos, relação risco/recompensa ou saída por sinal do RSI.

Conversão automática de patrimônio em lote e normalização de pip para qualquer corretora.

4. Ferramentas de Gestão de Operações
Sistema de Trailing Stop com ativação e distância dinâmica.

Fechamento inteligente de operações opostas (somente quando em lucro).

Lógica de espera de lucro: aguarda atingir o lucro alvo antes de fechar posições contrárias.

Módulo de Repetição e Autocorreção: classifica erros e aplica recuperação inteligente.

5. Confirmação Multitemporal
Filtro opcional de RSI em um período de tempo superior para validar divergências de períodos menores.

Evita operações contra a tendência principal durante forte movimento direcional.

6. Interface Visual e Painel de Controle
Linhas de divergência, marcadores de pivô e setas de entrada no gráfico.

Painel em tempo real exibindo símbolo, modo, operações ativas, tendência e status.

Fácil de usar — basta conectar, configurar e monitorar visualmente.

Otimização e Testes
Totalmente compatível com o Strategy Tester (dados de 1 minuto ou tick a tick recomendados).

Parâmetros otimizáveis: período do RSI, multiplicador do ATR, espaçamento entre velas e parâmetros de trailing stop.

Compatível com corretoras ECN/STP de baixa latência e precisão de 3 a 5 dígitos.

Notas de Desempenho
Funciona melhor em Ouro (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD e índices (otimizado por padrão para XAUUSD, com cotações de 2 dígitos).

Para execução ideal:

Use uma corretora A-Book / ECN com baixo spread e sem slippage.

Destaques Técnicos
Tratamento inteligente de erros (perda de conexão, recotações, stops inválidos, margem insuficiente).

Controle de expiração de padrões (em minutos).

Registro estatístico completo: taxa de sucesso, reentradas, sinais ignorados, etc.

Sistema detalhado de registro e auditoria para depuração e análise de desempenho.

Grupos de Parâmetros de Entrada
Configurações de Divergência

Período e Direção

Configurações de Tamanho de Lote

Configurações de Stop-Loss

Configurações de Take-Profit

Trailing Stop

Entradas e Saídas Inteligentes

Visual e Painel de Controle

Configurações do EA (Número Mágico, Comentário)

Configurações de Registro

Por Que Este EA
Ao contrário dos robôs RSI comuns, The Real RSI combina estrutura de preço, correlação de múltiplos pivôs RSI e lógica adaptativa de negociação.
Ele não redesenha sinais nem “adivinha” pontos de entrada — cada operação é baseada em uma divergência confirmada e em uma validação de execução rigorosa.

Palavras-Chave
EA de Divergência RSI, Sistema de Trading RSI, Divergência Oculta, Divergência Regular, RSI Inteligente, Detecção Automática de Divergência, Stop ATR, Risco Recompensa, Confirmação Multitemporal, Auto Repetição, Detecção de Pivô, Reversão RSI, Expert Advisor MQL5, Robô Forex, Gestão Inteligente de Operações, Crystal Forex, Estratégia RSI, EA de Ouro RSI, Bot RSI, Filtro de Tendência RSI, EA de Sinal RSI

Aviso Legal
Este Expert Advisor é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.
Operar produtos alavancados, como Forex, Ouro ou Índices, envolve alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores.
O desempenho passado não garante resultados futuros. O autor não é responsável por perdas financeiras decorrentes do uso deste software.
Sempre teste em conta demo antes de aplicar em conta real.


