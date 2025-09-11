Crystal Heikin Ashi MT4
- Indicatori
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 2.40
Crystal Heikin Ashi – Visualizzazione Avanzata Heikin Ashi (Versione MT4)
Panoramica
Crystal Heikin Ashi per MetaTrader 4 è un indicatore Heikin Ashi di livello professionale che migliora la visualizzazione dei grafici e fornisce chiarezza ai trader price action, scalper e analisti.
Questa versione MT4 si concentra sulle candele Heikin Ashi pure con stile intelligente, mantenendo il sistema leggero e veloce.
Nota: La colorazione basata sul trend e il rilevamento avanzato del momentum sono disponibili solo nella versione MT5:
MT5 versione → https://www.mql5.com/en/market/product/142042
Caratteristiche principali (MT4)
-
Candele Heikin Ashi pure.
-
Colori personalizzabili rialzisti/ribassisti.
-
Opzione per nascondere le candele standard.
-
Supporto per temi chiari/scuri.
-
Alte prestazioni anche su lunghi storici.
-
Chiarezza visiva dei flussi di prezzo e inversioni.
Parametri
-
Stile candela: standard.
-
Tema grafico: chiaro/scuro.
Ideale per
-
Trader price action.
-
Scalper.
-
Chi desidera grafici puliti Heikin Ashi in MT4.
Avviso di rischio
Questo indicatore è uno strumento tecnico di visualizzazione. Non garantisce profitti. Il trading comporta rischi. Testare sempre in demo prima del reale.
