Aura Neuron MT5
- Experts
- Stanislav Tomilov
- Versione: 1.855
- Aggiornato: 29 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Prezzo $1000 1/10 rimasti, prezzo successivo $1250, il prezzo finale sarà $2000
Guarda i risultati in tempo reale qui:
ICMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2259480 (All by default, Risk 4%)
Aura Neuron è progettato per prestazioni affidabili a lungo termine, alimentato da algoritmi di rete neurale. Il suo design innovativo garantisce l'assenza di strategie rischiose come la martingala o il trading a griglia, rendendolo un'opzione sicura per il trading automatizzato.
Informazioni:
- Coppie di trading funzionanti : XAUUSD, GOLD
- Periodo: H1
- Deposito minimo: $ 100
- Leva minima 1:20
- Funziona con qualsiasi broker, anche se si consiglia un broker ECN
Caratteristiche:
- Nessuna martingala
- Nessuna negoziazione in rete
- Nessuna media
- Nessuna tecnica pericolosa di gestione del denaro
- Stop loss rigido e take profit per ogni operazione
- Risultati stabili dal 1999 con preventivi di qualità del 99,9%
- Non sensibile alle condizioni del broker
- Facile da installare e utilizzare
- FTMO e Prop firm pronti
- Conforme alle regole FIFO (è necessario disattivare la copertura nelle impostazioni EA)
Cosa è stato fatto per evitare l'eccessiva ottimizzazione
- Ottimizzazione Walk-Forward: suddividere i dati storici in segmenti, ottimizzando una parte e testando quella successiva per evitare un adattamento eccessivo.
- Controlli di robustezza: testare le variazioni dei parametri e applicare rumore casuale per garantire la coerenza della strategia in diversi scenari.
- Fattore di profitto minimo/metriche di prestazione: imposta soglie per le metriche di prestazione chiave per evitare di selezionare parametri eccessivamente ottimizzati.
- Stabilità dei parametri: garantire che i parametri ottimizzati rimangano stabili in diverse condizioni di mercato.
- Controllo della distorsione dovuta al data snooping: randomizzare i periodi di test e utilizzare più set di dati per evitare di selezionare solo i risultati favorevoli.
- Test cross-market: testare la strategia su vari strumenti per garantirne la solidità in diverse condizioni di mercato.
- Limite ai cicli di ottimizzazione: limitare il numero di cicli di ottimizzazione per evitare un eccessivo adattamento delle curve.
- Aggiungere rumore casuale ai dati: introdurre rumore casuale nei dati storici durante l'ottimizzazione per evitare di memorizzare specifici movimenti di prezzo.
- Evita dati hard-coded: utilizza variabili dinamiche anziché dati storici statici per garantire flessibilità nel trading in tempo reale.
- Ottimizzazione degli algoritmi genetici: utilizzare algoritmi genetici per dare priorità a set di parametri promettenti senza testare ogni combinazione, riducendo il rischio di sovra-ottimizzazione.
Avviso di rischio : le performance passate non garantiscono risultati futuri. Aura Neuron potrebbe comunque comportare il rischio di perdita, come con qualsiasi sistema di trading.
Absolutely delighted with Aura Neuron so far. I particularly like the "Moderate" trading option, which trades less frequently but offers reduced risk. Perfect for avoiding losses! Stanislav is extremely helpful and demonstrates very high integrity. This is the most expensive robot I have purchased and so far the best too.