Aura Neuron MT5

4.79
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro, come martingala, griglia o scalping, rendendolo adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. Aura Neuron è alimentato da una rete neurale multistrato perceptron (MLP), che la utilizza per prevedere tendenze e movimenti di mercato. Le MLP sono un tipo di rete neurale artificiale feedforward (ANN), spesso definite reti neurali "vanilla", soprattutto quando sono costituite da un singolo strato nascosto. Una MLP include tre strati essenziali: uno strato di input, uno strato nascosto e uno strato di output. Ogni neurone, ad eccezione dei nodi di input, utilizza una funzione di attivazione non lineare. La rete viene addestrata utilizzando una tecnica di apprendimento supervisionato chiamata backpropagation. I molteplici livelli e l'attivazione non lineare dell'MLP la distinguono da un perceptron lineare, consentendole di riconoscere pattern in dati che non sono linearmente separabili. Grazie alla sua sofisticata intelligenza NN, Aura Neuron ha la capacità di identificare pattern e adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato, come i cambiamenti nei tassi di cambio o nel comportamento dei trader. La sua capacità di elaborare dati complessi le consente di fare previsioni più accurate, migliorando le prestazioni nel tempo.  

Prezzo $1000 1/10 rimasti, prezzo successivo $1250, il prezzo finale sarà $2000

Guarda i risultati in tempo reale qui:

ICMarkets  https://www.mql5.com/en/signals/2259480 (All by default, Risk 4%)

Installazione (Come configurare)

Aura Neuron   è progettato per prestazioni affidabili a lungo termine, alimentato da algoritmi di rete neurale.   Il suo design innovativo garantisce l'assenza di strategie rischiose come la martingala o il trading a griglia, rendendolo un'opzione sicura per il trading automatizzato. 

Informazioni:

  • Coppie di trading funzionanti  : XAUUSD, GOLD 
  • Periodo: H1
  • Deposito minimo: $ 100
  • Leva minima 1:20 
  • Funziona con qualsiasi broker, anche se si consiglia un broker ECN

Caratteristiche:

  • Nessuna martingala
  • Nessuna negoziazione in rete
  • Nessuna media
  • Nessuna tecnica pericolosa di gestione del denaro
  • Stop loss rigido e take profit per ogni operazione
  • Risultati stabili dal 1999 con preventivi di qualità del 99,9%
  • Non sensibile alle condizioni del broker
  • Facile da installare e utilizzare
  • FTMO e Prop firm pronti
  • Conforme alle regole FIFO (è necessario disattivare la copertura nelle impostazioni EA)

Cosa è stato fatto per evitare l'eccessiva ottimizzazione

  • Ottimizzazione Walk-Forward: suddividere i dati storici in segmenti, ottimizzando una parte e testando quella successiva per evitare un adattamento eccessivo.
  • Controlli di robustezza: testare le variazioni dei parametri e applicare rumore casuale per garantire la coerenza della strategia in diversi scenari.
  • Fattore di profitto minimo/metriche di prestazione: imposta soglie per le metriche di prestazione chiave per evitare di selezionare parametri eccessivamente ottimizzati.
  • Stabilità dei parametri: garantire che i parametri ottimizzati rimangano stabili in diverse condizioni di mercato.
  • Controllo della distorsione dovuta al data snooping: randomizzare i periodi di test e utilizzare più set di dati per evitare di selezionare solo i risultati favorevoli.
  • Test cross-market: testare la strategia su vari strumenti per garantirne la solidità in diverse condizioni di mercato.
  • Limite ai cicli di ottimizzazione: limitare il numero di cicli di ottimizzazione per evitare un eccessivo adattamento delle curve.
  • Aggiungere rumore casuale ai dati: introdurre rumore casuale nei dati storici durante l'ottimizzazione per evitare di memorizzare specifici movimenti di prezzo.
  • Evita dati hard-coded: utilizza variabili dinamiche anziché dati storici statici per garantire flessibilità nel trading in tempo reale.
  • Ottimizzazione degli algoritmi genetici: utilizzare algoritmi genetici per dare priorità a set di parametri promettenti senza testare ogni combinazione, riducendo il rischio di sovra-ottimizzazione.

Installazione (Come configurare)

Avviso di rischio  :  le performance passate non garantiscono risultati futuri. Aura Neuron potrebbe comunque comportare il rischio di perdita, come con qualsiasi sistema di trading.


Recensioni 54
firewood753
179
firewood753 2025.09.22 08:59 
 

Absolutely delighted with Aura Neuron so far. I particularly like the "Moderate" trading option, which trades less frequently but offers reduced risk. Perfect for avoiding losses! Stanislav is extremely helpful and demonstrates very high integrity. This is the most expensive robot I have purchased and so far the best too.

Oniel Lorenzo Vento
142
Oniel Lorenzo Vento 2025.09.17 14:43 
 

Acabo de comprar y en las pruebas todo pinta muy bien, quiero probarlo específicamente en cuentas prop firm, próximamente contaré los resultados, el vendedor atento hasta el momento.

George K
133
George K 2025.08.26 11:16 
 

I've been using this EA for more than 3 months. One of the top 5 best in MQL5.

Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Possiedi già il  Boring Pips EA ? Hai diritto a uno   sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump   ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di   dazi doganali su larga scala   che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente   sono aumentate — recentemente tra   Israele e Iran   — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Experts
Presentazione di Mean Machine GPT Versione 9.0+—Un Salto Rivoluzionario nella Tecnologia di Trading con IA Sono orgoglioso di annunciare l'aggiornamento più significativo di Mean Machine GPT fino ad oggi: la Versione 9.0+. Questa versione rivoluzionaria introduce l'accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, il nuovo ruolo di Analista, controlli iniziali p
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 6 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una va
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Experts
NEXUS — un Expert Advisor che evolve con il mercato Molti EA funzionano… finché il mercato non cambia. Il motivo è spesso semplice: regole fisse come “compra con RSI < 30”. Funzionano per un po’, poi diventano cieche quando il regime cambia. NEXUS combina regole quantitative e validazione out-of-sample: costruisce combinazioni in tempo reale dai dati. Analizza una finestra configurabile (ad es. 500 periodi in H1 o D1) e genera migliaia di combinazioni tra indicatori e contesto. Se una combinazi
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
Informazioni su APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) è un Expert Advisor (EA) sviluppato su una strategia di ritorno alla media . Il sistema è progettato per individuare movimenti di prezzo eccessivi ed entrare in posizione nella direzione opposta secondo condizioni predefinite. Integra funzionalità di gestione del rischio come limiti giornalieri di perdita e meccanismi di chiusura automatica dei trade. I parametri sono regolabili in base alla dimensione del conto, all’ambiente operativo
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (6)
Experts
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Experts
Sora Adaptive – Un modo più intelligente per operare controtrend Sora Adaptive è un Expert Advisor (EA) all’avanguardia progettato esclusivamente per il trading FOREX ad alte prestazioni. Costruito da zero con algoritmi adattativi avanzati, modelli matematici non lineari e tecniche di ottimizzazione ispirate alla meccanica quantistica, Sora non è un semplice robot, ma l’arma segreta dei trader professionisti. Al centro, Sora identifica, analizza e si adatta al momentum di mercato in tempo reale
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Strategia di trading Operativo in live da 4 mesi Dopo l'acquisto, tutti i prodotti rimarranno gratuiti per sempre.  Scarica file di configurazione Oro M1 | Conto ECN: Compatibile con qualsiasi broker Il Jackal EA si basa su una strategia di breakout multilivello e intelligente che combina una gestione avanzata del rischio e del profitto per adattarsi alla dinamica del mercato. 1. Strategia della trappola di breakout Una volta confermate le condizioni di mercato, l’EA
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experts
BigBoss Ultra Z Scalper EA è un EA di scalping accurato per EURUSD sul timeframe M5 (5 minuti). BigBoss Scalper Ultra Z è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per strategie di scalping di precisione sulla coppia EURUSD, operante sulla piattaforma MetaTrader 5 sul timeframe M5 (5 minuti). Questo EA è progettato per i trader che cercano un'esecuzione rapida e una gestione del rischio controllata, poiché utilizza un Take Profit a 12 pip e uno Stop Loss a 11 pip. Risultati del backtes
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Panoramica Sistema automatico per XAUUSD (oro) e principali coppie Forex . Gestione di ingressi, SL/TP, trailing e drawdown con regole precise. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’avvertenza sui rischi. Requisiti Piattaforma: MetaTrader 5 Conto: ECN/RAW consigliato Connessione: 24/7 (VPS consigliato) Timeframe: M1–H4 Avvio rapido Abilita Algo Trading . Applica l’EA al grafico (un simbolo per grafico). In Inputs imposta AI_Access_Mode = ON e ricarica
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experts
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Richter mt5
Yvan Musatov
Experts
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
John Villaizan
73
John Villaizan 2025.08.13 16:26 
 

After two weeks of testing, Aura Neuron MT5 has performed excellently on a real account through Tickmill (RAW Spread) with a VPS in London. It makes few trades per week, approximately 1 to 3 trades, being very accurate and generating profits on all of them (so far). I have tested other brokers on Demo accounts, including IC Markets Global and Fusion Markets, and their behavior is almost identical compared to the real account, with trades executed at the same times across each broker.

On the other hand, a week ago I started trading with FTMO on a $10k Challenge, using the 4% risk set. It has only made two trades: one with a small profit and the second with a loss (Full SL). It is clear that the broker does affect behavior. With FTMO, you don’t get the same quotes, and therefore it doesn’t place the same orders as “normal” brokers like Tickmill, ICM, Fusion, etc. Even so, I will continue testing it on this funded account.

Regarding Stanilav, his support is very good; he responds very quickly to any questions you may have about the EA.

Gui Sutton
24
Gui Sutton 2025.08.11 09:21 
 

Great EA!!! I set it up wrong the first week of purchase because of my VPS. I spoke with Stanislav and he was extremely helpful. Stayed in contact with me and walked me through everything. The very next week it was up and running. Its been very accurate on trades. I havent taken a loss yet. Highly recommended!

Bryan Timotius Kangter
121
Bryan Timotius Kangter 2025.08.09 11:40 
 

after using this EA for 2 month, i would like to say this EA good but with note that u must adjust the SL and TP wisely and set the risk to ur profile, otherside Stan is really helpful support when u need him

smp1990
229
smp1990 2025.07.30 14:41 
 

I have been using the Aura Neuron for one week already and so far it had a positive outcome. I have used it in accounts in 2 different brokers and also with XAUUSD and EURUSD pairs. During that week I saw 13 trades, 11 of them positive. The negative trades have been important but the consistency of the positive trades compensated for that. Note that the negative trades happened only in one of the brokers. These have been due to the volatility in the EURUSD after the USA/EU trade deal that happened during last weekend, out of market hours. Despite having the news filter on, the trades were placed, maybe because markets opened too many hours after the news itself, EA still placed the orders... I'm looking at keeping to use the EA and have many profits :D. I will update this message accordingly.

Maksim Plotnikov
140
Maksim Plotnikov 2025.07.22 14:20 
 

Приобрели торговый сигнал почти три месяца назад, и он полностью оправдал наши ожидания. Советник демонстрирует стабильную и эффективную работу, все функции работают корректно и без сбоев. Отдельно хочется отметить качественное сопровождение после покупки — Станислав оперативно отвечает на вопросы и оказывает поддержку, что очень помогает в использовании. Рекомендую данный продукт всем, кто ищет надежный торговый сигнал!

Lee Wai Chong
2303
Lee Wai Chong 2025.07.21 04:32 
 

The EA backtest is manipulated (by removing loss trades). It will never be the same when you trade in live. Don't buy and don't lose your money. Lastly, BEWARE OF MANY FAKE REVIEWS HERE. P/S: When you bought an EA and discovered it is not working as it promised, be brave enough to write the real review so other potential buyers won't fall into the same trap.

Stanislav Tomilov
26729
Risposta dello sviluppatore Stanislav Tomilov 2025.07.22 09:08
Thank you for your comment. Our trading system is based on neural network models, which are trained using historical data and then deployed for both backtesting and live trading under the same logic.
It's important to clarify that no trades are removed or altered in our backtests. All results are generated directly in MetaTrader, using standard data and default EA logic without manual intervention.
That said, as with any AI-based system, live trading conditions—such as latency, slippage, and broker execution—can affect performance versus historical modeling. This is a natural and expected difference in any algorithmic system, particularly in machine learning applications.
We are fully transparent about this and are happy to provide support or clarification for anyone who has technical questions. Integrity and accuracy remain our top priorities.
We're sorry to hear that the experience didn't meet your expectations. As noted, we issued a full refund promptly, in line with our support policy and commitment to customer satisfaction. Our team strives to provide clear documentation and responsive assistance to help clients use our algorithmic tools effectively. We value all constructive feedback and remain open to improving our solutions. Wishing you success in your trading journey. While we appreciate every review, we believe feedback is most helpful when it reflects the full context. In this case, we resolved the matter by issuing a full refund. Our goal is always to support traders professionally and transparently. Thank you for trying our solution. -----------------------UPD.This review appears to be intentionally misleading and was likely left by a competitor to damage the reputation of the product and myself. It was posted three days after the purchase, despite the buyer receiving a full refund. Unfortunately, such practices are not uncommon on this platform. The Expert Advisor has verified live monitoring from a well-known and trusted broker, which transparently demonstrates its real-life performance. !--------UPD. do not deal with this person, he extorts money under the threat of writing negative reviews-------Advisor Was purchased on July 14th and already on July 16th He asked for a full refund and promised to leave a negative review!
lengsengvila
19
lengsengvila 2025.07.09 02:49 
 

This EA is very easy to set up and operate. For long investment very important and very good.

Einyell
39
Einyell 2025.06.25 08:50 
 

Hola que tal, he comprado el asesor experto Aura Neuron para la plataforma de MT5, llevo casi dos meses utilizandola y me ha dado muy buenos rendimientos. Agradezco mucho al programador y espero poder probar el resto de sus asesores expertos.

myname66berm
54
myname66berm 2025.06.17 14:03 
 

The EA fully meets my expectations - a good and reliable robot for gold. The EA is easy to configure and runs without any problems. The results correspond to the live signals and the EA is profitable. A positive highlight is the developer Stanislav. He is very helpful and answers all questions. I would buy the EA again!

Sebastian Schweyer
33
Sebastian Schweyer 2025.06.11 17:58 
 

Got the EA about 2 month ago. The timing was a bit unlucky hence Trump market is a bit rough for EAs at the moment. However, Stan offers A+ support and shows the live performance of his EAs. Using this EA with trailing stop loss only (which can be optimized well to achieve a good profit to drawdown factor). However, wouldnt recommend to use a 30%+ yolo setting). I recommend to check out the Oracle and BTC Hash (which I personally use as well and like a bit more). A friend of mine seems to be quite happy with the Aura Black.

farhansultan786
31
farhansultan786 2025.05.25 16:29 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Daniel Dorado
65
Daniel Dorado 2025.05.13 17:52 
 

Stanislav has shown me that you can find great colleagues on the internet. I had a somewhat bumpy start and he had the sensitivity and kindness as if he were a lifelong friend. I owe him one and I am enormously grateful for his help.

haisheng12345
191
haisheng12345 2025.05.08 09:27 
 

There was a relatively large loss in one transaction, but in the long term, the overall situation is still profitable

Subbiah Kumar
773
Subbiah Kumar 2025.05.05 13:49 
 

Safe and reliable bot. Developer always available to answer any query. A must have EA.

LouiseB2604
777
LouiseB2604 2025.05.03 17:13 
 

After 5 weeks of running Aura Neuron, the EA is doing well so far, even during recent unstable environment. Signal is in line with my EA trades. A lot of Money management features to ensure that risk is under control. Nice support from the seller.

もんめた
36
もんめた 2025.05.02 06:14 
 

I've been using this EA for one week now, and so far, I'm very satisfied with the results. The performance has been steady and consistent, showing promising gains without excessive risk. It's been a smooth experience from the purchase to setup, and everything has worked as expected. I'm really looking forward to seeing how it performs in the long term. So far, so good!

