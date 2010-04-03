Crystal Volatility Monitor Spike Detection

Volatility Monitor – Indicatore di Rilevamento della Volatilità in Tempo Reale

Panoramica

Volatility Monitor è un indicatore MT5 leggero e professionale progettato per monitorare improvvisi movimenti di prezzo e avvisare i trader in tempo reale. Funziona con Forex, Oro, coppie JPY e Cripto, utilizzando ATR automatico o soglie di pips manuali.

Caratteristiche Principali

  • Rilevamento della volatilità in tempo reale.

  • Modalità ATR automatica o manuale.

  • Avvisi progressivi (1–3 segnali audio, popup, push).

  • Marcatori colorati (Giallo, Arancione, Rosso).

  • Adattamento automatico dei colori.

  • Dashboard integrato.

  • Compatibile con Forex, Oro, JPY, Cripto.

Impostazioni

  • Modalità: ATR / Manuale.

  • Calcolo: numero di candele storiche.

  • Marcatori: on/off, dimensioni, colori.

  • Avvisi: suono, popup, push.

  • Dashboard: posizione personalizzabile.

Come Usarlo

  1. Applicare al grafico.

  2. Selezionare ATR o Manuale.

  3. Osservare i marcatori e ascoltare gli avvisi.

  4. Utilizzare il dashboard per analisi.

Compatibilità

  • Piattaforma: MT5

  • Simboli: Forex, Oro, JPY, Cripto, Indici

  • Timeframes: tutti

Vantaggi

  • Individuare i picchi in anticipo.

  • Reazione rapida.

  • Per scalper, day trader e swing trader.

  • Leggero e veloce.

Nota Importante

Solo analisi e avvisi, non apre ordini.

Parole Chiave

indicatore di volatilità MT5, rilevatore di spike, monitor ATR, avvisi pip, strumento Forex, indicatore oro, volatilità cripto, dashboard MT5, rilevatore notizie, monitor breakout.


