Crystal Volatility Monitor Spike Detection
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 3.5
Volatility Monitor – Indicatore di Rilevamento della Volatilità in Tempo Reale
Panoramica
Volatility Monitor è un indicatore MT5 leggero e professionale progettato per monitorare improvvisi movimenti di prezzo e avvisare i trader in tempo reale. Funziona con Forex, Oro, coppie JPY e Cripto, utilizzando ATR automatico o soglie di pips manuali.
Caratteristiche Principali
-
Rilevamento della volatilità in tempo reale.
-
Modalità ATR automatica o manuale.
-
Avvisi progressivi (1–3 segnali audio, popup, push).
-
Marcatori colorati (Giallo, Arancione, Rosso).
-
Adattamento automatico dei colori.
-
Dashboard integrato.
-
Compatibile con Forex, Oro, JPY, Cripto.
Impostazioni
-
Modalità: ATR / Manuale.
-
Calcolo: numero di candele storiche.
-
Marcatori: on/off, dimensioni, colori.
-
Avvisi: suono, popup, push.
-
Dashboard: posizione personalizzabile.
Come Usarlo
-
Applicare al grafico.
-
Selezionare ATR o Manuale.
-
Osservare i marcatori e ascoltare gli avvisi.
-
Utilizzare il dashboard per analisi.
Compatibilità
-
Piattaforma: MT5
-
Simboli: Forex, Oro, JPY, Cripto, Indici
-
Timeframes: tutti
Vantaggi
-
Individuare i picchi in anticipo.
-
Reazione rapida.
-
Per scalper, day trader e swing trader.
-
Leggero e veloce.
Nota Importante
Solo analisi e avvisi, non apre ordini.
