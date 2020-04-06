The Real RSI

The Real RSI
ist ein professioneller Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die RSI-Divergenzen mit institutioneller Präzision handeln möchten.
Er erkennt automatisch reguläre und versteckte bullische bzw. bärische Divergenzen mithilfe einer intelligenten Pivot-Logik, der RSI-Strukturvalidierung und mehrzeitlichen Bestätigungsfiltern.
Das System folgt dem Prinzip „einmal einrichten und laufen lassen“ – es verwaltet Einstiege, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Logik automatisch und bietet gleichzeitig ein transparentes On-Chart-Dashboard zur vollständigen Handelskontrolle.

Kernkonzept
Die Engine kombiniert RSI-Momentum-Divergenzen mit adaptiver Pivot-Erkennung und einem intelligenten Wiederholsystem, das sicherstellt, dass Trades nur unter optimalen Marktbedingungen ausgeführt werden.
Jede Divergenz wird anhand der Preisstruktur, des RSI-Verhaltens und optional einer Bestätigung auf einem höheren Zeitrahmen validiert, um Fehlsignale und verspätete Einstiege zu vermeiden.

Hauptfunktionen
1. Automatische Divergenzerkennung
Erkennt sowohl reguläre als auch versteckte Divergenzen.

Funktioniert auf jedem Symbol und jedem Zeitrahmen (M1–H1).

Unterscheidet bullische und bärische Strukturen mit RSI-Bestätigung.

Intelligente Logik verhindert doppelte oder abgelaufene Signale.

2. Intelligentes Entry-Management
Überspringt verspätete Einstiege nach einer konfigurierbaren Anzahl von Kerzen.

Überprüft die Gültigkeit des Signals automatisch erneut, bevor es ausgeführt wird.

Auto-Retry-System: versucht fehlgeschlagene Aufträge erneut (mit einstellbarer Verzögerung und Begrenzung).

Trendrichtungsfilter mit Auto-Modus, der der Trendstärke folgt.

3. Risiko- und Kapitalmanagement
Lot-Größenmodi: fest, kontobasiert oder risikobasiert (Prozentsatz des Eigenkapitals).

Stop-Loss-Modi: feste Punkte, ATR-basiert oder Pivot-basiert.

Take-Profit-Modi: feste Punkte, Risiko-Ertrags-Verhältnis oder RSI-Exit.

Integrierte Umrechnung von Eigenkapital in Lotgröße und Pip-Wert-Normalisierung für alle Broker-Kursstellungen.

4. Handelsmanagement-Werkzeuge
Trailing-Stop-System mit Aktivierung und dynamischem Abstandsmanagement.

Intelligentes Schließen entgegengesetzter Positionen – optional nur bei Gewinn.

Gewinnwarte-Logik: wartet, bis das Ziel erreicht ist, bevor Gegenpositionen geschlossen werden.

Retry- und Auto-Correction-Modul: erkennt Fehler und führt intelligente Wiederherstellung aus.

5. Multi-Timeframe-Bestätigung
Optionaler RSI-Filter eines höheren Zeitrahmens zur Validierung von Divergenzen niedrigerer Zeitrahmen.

Vermeidet Gegentrades während starker Bewegungen in höheren Zeitrahmen.

6. Visuelle Oberfläche & Dashboard
Zeigt Divergenzlinien, Pivot-Marker und Einstiegspfeile im Chart an.

Echtzeit-Dashboard zeigt Symbol, Modus, aktive Trades, Trend und Status.

Einfach zu bedienen – installieren, konfigurieren und visuell überwachen.

Optimierung & Testen
Vollständig kompatibel mit dem Strategy Tester (empfohlen: 1-Minuten- oder Tickdaten).

Optimierbare Parameter: RSI-Periode, ATR-Multiplikator, Balkenabstand, Trailing-Einstellungen.

Unterstützt ECN/STP-Broker mit niedriger Latenz und 3–5-stelliger Präzision.

Leistungsnotizen
Funktioniert am besten mit Gold (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD und Indizes (standardmäßig optimiert für XAUUSD mit zweistelliger Preisnotierung).

Für optimale Ausführung:

Verwenden Sie einen A-Book / ECN-Broker mit niedrigem Spread und ohne Slippage.

Technische Highlights
Intelligente Fehlerbehandlung (Verbindungsverlust, Requotes, ungültige Stops, Marginprobleme).

Kontrolle über die Ablaufzeit von Mustern (in Minuten).

Vollständige Statistikaufzeichnung: Erfolgsquote, Wiederholversuche, übersprungene Signale usw.

Detailliertes Log-System zur Fehleranalyse und Leistungsbewertung.

Eingabegruppen
Divergenz-Einstellungen

Zeitrahmen & Richtung

Lotgrößen-Einstellungen

Stop-Loss-Einstellungen

Take-Profit-Einstellungen

Trailing-Stop

Intelligente Ein- und Ausstiege

Visuell & Dashboard

EA-Einstellungen (Magic-Number, Kommentar)

Logging-Einstellungen

Warum dieser EA
Im Gegensatz zu herkömmlichen RSI-Bots kombiniert The Real RSI Preisstruktur, mehrfache Pivot-Korrelation des RSI und adaptive Handelslogik.
Er zeichnet keine Signale neu und rät nicht – jeder Trade basiert auf einer bestätigten Divergenz und strengen Ausführungsregeln.

Schlüsselwörter
RSI Divergenz EA, RSI Handelssystem, Versteckte Divergenz, Reguläre Divergenz, Intelligenter RSI, Auto Divergenz, ATR Stop, Risiko Ertrag, Multi-Timeframe-Bestätigung, Auto Retry, Pivot Erkennung, RSI Umkehr, MQL5 Expert Advisor, Forex Roboter, Intelligentes Handelsmanagement, Crystal Forex, RSI Strategie, Gold RSI EA, RSI Bot, RSI Trendfilter, RSI Signal EA

Haftungsausschluss
Dieser Expert Advisor wird ausschließlich zu Bildungs- und Forschungszwecken bereitgestellt.
Der Handel mit Hebelprodukten wie Forex, Gold oder Indizes ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge. Der Autor übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste, die durch die Nutzung dieser Software entstehen.
Testen Sie das System stets auf einem Demokonto, bevor Sie es mit echtem Kapital verwenden.


