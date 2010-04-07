Crystal Smart Volume MT4

Crystal Smart Volume

Panoramica

Crystal Smart Volume per MT4 è un indicatore avanzato di analisi del volume e del delta, progettato per rivelare l’attività istituzionale nascosta dietro i normali movimenti di prezzo.
Combina i concetti di Smart Money (SMC), Volume Spread Analysis (VSA) e la logica Delta, analizzando simultaneamente il comportamento di prezzo e volume.
L’indicatore individua eventi come Buying Climax (climax d’acquisto), Selling Climax (climax di vendita), Weak Candles (candele deboli) e High-Volume Reversals (inversioni ad alto volume), consentendo ai trader di identificare con precisione potenziali punti di svolta o zone di continuazione del trend.

Il sistema include il riconoscimento automatico dei pattern TBR (Trap Break Reversal), STBR (Sweep Trap Break Reversal) e EVR (Engulf Volume Reversal), insieme a un istogramma professionale a sei colori e un calcolo Delta in tempo reale.
Grazie al suo design pulito e all’efficienza di calcolo, è ideale per trader intraday e analisti che basano la propria operatività sull’analisi del volume.

Caratteristiche principali

  • Analisi del volume intelligente: Istogramma a sei colori che classifica condizioni di equilibrio, climax o volume estremo.

  • Delta in tempo reale: Stima la pressione d’acquisto e di vendita per ogni candela.

  • Riconoscimento dei pattern: Rilevamento automatico delle configurazioni di inversione TBR, STBR ed EVR.

  • Media mobile del volume (MA): Smussa i dati storici del volume per confermare il trend.

  • Timer dinamico della candela: Mostra il tempo rimanente alla chiusura della candela in corso.

  • Pulsanti interattivi: Consentono di attivare o disattivare l’indicazione Delta e i pattern direttamente dal grafico.

  • Spaziatura basata su ATR: Posizionamento dinamico delle etichette in base alla volatilità.

  • Prestazioni ottimizzate: Metodo di calcolo efficiente con minimo utilizzo della CPU.

Logica di classificazione del volume

Tipo Descrizione Colore
Buy Climax (Climax d’acquisto) Candela ad alto volume con chiusura vicino ai massimi Rosso scuro (Crimson)
Sell Climax (Climax di vendita) Candela ad alto volume con chiusura vicino ai minimi Blu
Weak Candle (Candela debole) Candela con il volume più basso nella finestra di analisi Oro
High Activity (Alta attività) Rapporto volume/escursione di prezzo eccezionalmente alto Verde lime
Extreme Activity (Attività estrema) Volume e range ai livelli massimi Magenta
Balance Volume (Volume equilibrato) Attività media o neutra Grigio chiaro

Delta e rilevamento delle inversioni

Modulo Delta del volume

  • Calcola la differenza tra i volumi stimati di acquisto e di vendita per ogni candela.

  • Mostra etichette verdi (+) o rosse (–) sotto ogni candela.

  • Evidenzia delte significative quando il volume totale supera la media di oltre il 20%.

Modulo dei pattern

  • Rileva automaticamente e contrassegna le strutture di inversione:

    • TBR (Trap Break Reversal)

    • STBR (Sweep Trap Break Reversal)

    • EVR (Engulf Volume Reversal)

  • Ogni pattern viene etichettato automaticamente sopra la candela corrispondente con chiara distinzione tra segnali rialzisti e ribassisti.

Opzioni di personalizzazione

  • Periodo della media mobile: 10–500

  • Finestra di analisi (Lookback): 5–100

  • Tipo di volume: Tick o Reale (se supportato dal broker)

  • Visualizzazione Delta: Attiva/disattiva

  • Etichette dei pattern: Attiva/disattiva

  • Dimensione carattere timer candela: 10–16

  • Spostamento grafico: Distanza regolabile

  • Numero massimo di barre analizzate: 100–1000 (per il controllo delle prestazioni)

Controlli utente

  • Pulsante Delta: Attiva o disattiva rapidamente la visualizzazione delle etichette Delta.

  • Pulsante Pattern: Mostra o nasconde le etichette dei pattern.

  • Timer candela: Mostra il conto alla rovescia in tempo reale.

  • Impostazioni persistenti: Salva lo stato dei pulsanti tra le sessioni.

Come utilizzare

  1. Applicare l’indicatore a qualsiasi grafico MT4.

  2. Selezionare la fonte del volume (Tick o Reale).

  3. Regolare la finestra di analisi e il periodo della media mobile.

  4. Utilizzare i pulsanti del grafico per attivare o disattivare i moduli Delta e Pattern.

  5. Osservare l’istogramma colorato e le etichette Delta per identificare aree di accumulo, distribuzione o inversione.

Compatibilità

  • Piattaforma: MetaTrader 4

  • Mercati: Forex, materie prime, indici, azioni, criptovalute

  • Timeframe: Tutti i timeframe standard MT4

  • Broker: Supporta volume Tick e Reale (se disponibile)

  • Prestazioni: Ottimizzato per l’analisi in tempo reale con basso consumo di CPU

Parole chiave (Keywords)

Italiano:
indicatore volume mt4, smart volume mt4, delta volume, pressione acquisto vendita, barra climax, candela debole, trap break reversal, modello stbr, inversione evr, analisi del volume mt4, vsa, smc, istogramma volume mt4, indicatore crystal volume, strumento professionale volume, delta in tempo reale mt4, timer candela, analisi del volume, volume istituzionale, indicatore mt4 volume


