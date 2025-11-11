Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo.
Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO), Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna. Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e condizioni di liquidità — creato non per impressionare nel breve termine, ma per durare nel tempo.
Una Strategia Progettata per Durare. Nessun Grid. Nessun Martingale. Nessun Averaging.
I mercati evolvono, la volatilità cambia, le tendenze vanno e vengono. Pivot Killer EA è stato creato per i trader che comprendono che la vera crescita deriva dalla sopravvivenza, non dalla speculazione.
Ci saranno periodi di stagnazione — è normale e previsto. Tuttavia, nel tempo, l’algoritmo riemerge sempre più forte, adattandosi alle nuove condizioni di volatilità e continuando la sua crescita costante.
Non è uno strumento per arricchirsi rapidamente. È un motore di crescita del capitale a lungo termine che valorizza il controllo, la stabilità e la robustezza sopra ogni cosa.
Principi Fondamentali
- Nessun Grid. Nessun Martingale. Nessun Averaging.
Ogni operazione è indipendente, con un rischio definito e limitato. L’EA non aumenta mai l’esposizione per recuperare le perdite. La sopravvivenza e la crescita costante sono integrate nel suo design.
- Logica di Mercato Adattiva.
Progettato per XAUUSD H1, identifica i pivot di volatilità e i punti di breakout con precisione matematica, adattandosi dinamicamente all’evoluzione delle condizioni di mercato.
- Gestione Dinamica del Rischio.
La dimensione della posizione si adatta in modo intelligente al saldo e alla volatilità — mantenendo un rischio costante mentre i profitti crescono naturalmente nel tempo.
- Resilienza Provata dai Test.
Ogni preset è stato validato con migliaia di simulazioni Monte Carlo, ottimizzazioni walk-forward e test fuori campione su più anni, per garantire affidabilità statistica a lungo termine.
Costruito per una Crescita Costante
Il design di Pivot Killer si concentra sulla protezione del capitale durante i periodi turbolenti e sul permettere ai profitti di accumularsi quando le condizioni sono favorevoli. Questo approccio consente al sistema di sopravvivere dove altri falliscono e di recuperare con forza dopo le fasi di quiete.
Mentre la maggior parte dei sistemi automatizzati crolla sotto pressione, Pivot Killer si adatta — mantenendo la stessa logica calma e strutturata, indipendentemente dal comportamento del mercato.
Come Iniziare
- Apri un grafico XAUUSD H1.
- Attacca Pivot Killer EA.
- Imposta la tua percentuale di rischio preferita (default 1%).
- Clicca su OK — e lascia che il sistema faccia il resto.
Nessuna configurazione esterna o ottimizzazione necessaria. Completamente Plug & Play.
Configurazione Consigliata
|Parametro
|Raccomandazione
|Simbolo
|XAUUSD (ORO)
|Timeframe
|H1
|Saldo Minimo
|$250
|Raccomandato
|$500+
|Tipo di Broker
|ECN / RAW Spread
|Rischio per Operazione
|0.5–2%
|Compatibile con Prop Firm
|Sì (controllo rigoroso del drawdown)
Validazione Tecnica
- Ottimizzazione Walk-forward (2018–2024)
- Test di robustezza Monte Carlo e sensibilità dei parametri
- Validazione fuori campione e test in avanti
- Stabilità della curva di equity in condizioni casuali
Questi livelli di test assicurano che le prestazioni di Pivot Killer non siano frutto del caso, ma di una logica statistica solida e ripetibile.
Riepilogo
|Caratteristica
|Descrizione
|Tipo di Strategia
|Breakout + Rilevamento dei Pivot di Volatilità
|Metodologia
|Nessun grid, nessun martingale, controllo totale del rischio
|Filosofia
|Crescita a lungo termine attraverso stabilità e pazienza
|Test
|Walk-forward, Monte Carlo, fuori campione
|Preset
|XAUUSD H1 (predefinito)
|Facilità d'Uso
|Plug & Play
|Idoneità
|Sicuro per trader retail e Prop Firm
|Supporto
|Guida completa + preset inclusi
Disclaimer sui Rischi
Il trading comporta sempre dei rischi. Pivot Killer EA è stato progettato con l’obiettivo di sicurezza e longevità, ma nessun sistema può eliminare completamente le perdite. È destinato ai trader che comprendono che il vero successo risiede nella coerenza a lungo termine, non nell’emozione a breve termine.
Utilizza una gestione del rischio adeguata, mantieni la pazienza durante i cicli di mercato e lascia che la strategia faccia ciò per cui è stata creata — crescere costantemente, resistere alla volatilità e prosperare nel tempo.