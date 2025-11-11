Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo.

Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO), Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna. Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e condizioni di liquidità — creato non per impressionare nel breve termine, ma per durare nel tempo.

Una Strategia Progettata per Durare. Nessun Grid. Nessun Martingale. Nessun Averaging.

I mercati evolvono, la volatilità cambia, le tendenze vanno e vengono. Pivot Killer EA è stato creato per i trader che comprendono che la vera crescita deriva dalla sopravvivenza, non dalla speculazione.

Ci saranno periodi di stagnazione — è normale e previsto. Tuttavia, nel tempo, l’algoritmo riemerge sempre più forte, adattandosi alle nuove condizioni di volatilità e continuando la sua crescita costante.

Non è uno strumento per arricchirsi rapidamente. È un motore di crescita del capitale a lungo termine che valorizza il controllo, la stabilità e la robustezza sopra ogni cosa.

Principi Fondamentali

Nessun Grid. Nessun Martingale. Nessun Averaging.

Ogni operazione è indipendente, con un rischio definito e limitato. L’EA non aumenta mai l’esposizione per recuperare le perdite. La sopravvivenza e la crescita costante sono integrate nel suo design.

Logica di Mercato Adattiva.

Progettato per XAUUSD H1, identifica i pivot di volatilità e i punti di breakout con precisione matematica, adattandosi dinamicamente all’evoluzione delle condizioni di mercato.

Gestione Dinamica del Rischio.

La dimensione della posizione si adatta in modo intelligente al saldo e alla volatilità — mantenendo un rischio costante mentre i profitti crescono naturalmente nel tempo.

Resilienza Provata dai Test.

Ogni preset è stato validato con migliaia di simulazioni Monte Carlo, ottimizzazioni walk-forward e test fuori campione su più anni, per garantire affidabilità statistica a lungo termine.

Costruito per una Crescita Costante

Il design di Pivot Killer si concentra sulla protezione del capitale durante i periodi turbolenti e sul permettere ai profitti di accumularsi quando le condizioni sono favorevoli. Questo approccio consente al sistema di sopravvivere dove altri falliscono e di recuperare con forza dopo le fasi di quiete.

Mentre la maggior parte dei sistemi automatizzati crolla sotto pressione, Pivot Killer si adatta — mantenendo la stessa logica calma e strutturata, indipendentemente dal comportamento del mercato.

Come Iniziare

Apri un grafico XAUUSD H1. Attacca Pivot Killer EA. Imposta la tua percentuale di rischio preferita (default 1%). Clicca su OK — e lascia che il sistema faccia il resto.

Nessuna configurazione esterna o ottimizzazione necessaria. Completamente Plug & Play.

Configurazione Consigliata

Parametro Raccomandazione Simbolo XAUUSD (ORO) Timeframe H1 Saldo Minimo $250 Raccomandato $500+ Tipo di Broker ECN / RAW Spread Rischio per Operazione 0.5–2% Compatibile con Prop Firm Sì (controllo rigoroso del drawdown)

Validazione Tecnica

Ottimizzazione Walk-forward (2018–2024)

Test di robustezza Monte Carlo e sensibilità dei parametri

Validazione fuori campione e test in avanti

Stabilità della curva di equity in condizioni casuali

Questi livelli di test assicurano che le prestazioni di Pivot Killer non siano frutto del caso, ma di una logica statistica solida e ripetibile.

Riepilogo

Caratteristica Descrizione Tipo di Strategia Breakout + Rilevamento dei Pivot di Volatilità Metodologia Nessun grid, nessun martingale, controllo totale del rischio Filosofia Crescita a lungo termine attraverso stabilità e pazienza Test Walk-forward, Monte Carlo, fuori campione Preset XAUUSD H1 (predefinito) Facilità d'Uso Plug & Play Idoneità Sicuro per trader retail e Prop Firm Supporto Guida completa + preset inclusi

Disclaimer sui Rischi

Il trading comporta sempre dei rischi. Pivot Killer EA è stato progettato con l’obiettivo di sicurezza e longevità, ma nessun sistema può eliminare completamente le perdite. È destinato ai trader che comprendono che il vero successo risiede nella coerenza a lungo termine, non nell’emozione a breve termine.

Utilizza una gestione del rischio adeguata, mantieni la pazienza durante i cicli di mercato e lascia che la strategia faccia ciò per cui è stata creata — crescere costantemente, resistere alla volatilità e prosperare nel tempo.