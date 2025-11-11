Pivot Killer

Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza.

Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo.

Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO), Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna. Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e condizioni di liquidità — creato non per impressionare nel breve termine, ma per durare nel tempo.

Una Strategia Progettata per Durare. Nessun Grid. Nessun Martingale. Nessun Averaging.

I mercati evolvono, la volatilità cambia, le tendenze vanno e vengono. Pivot Killer EA è stato creato per i trader che comprendono che la vera crescita deriva dalla sopravvivenza, non dalla speculazione.

Ci saranno periodi di stagnazione — è normale e previsto. Tuttavia, nel tempo, l’algoritmo riemerge sempre più forte, adattandosi alle nuove condizioni di volatilità e continuando la sua crescita costante.

Non è uno strumento per arricchirsi rapidamente. È un motore di crescita del capitale a lungo termine che valorizza il controllo, la stabilità e la robustezza sopra ogni cosa.

Principi Fondamentali

  • Nessun Grid. Nessun Martingale. Nessun Averaging.
    Ogni operazione è indipendente, con un rischio definito e limitato. L’EA non aumenta mai l’esposizione per recuperare le perdite. La sopravvivenza e la crescita costante sono integrate nel suo design.
  • Logica di Mercato Adattiva.
    Progettato per XAUUSD H1, identifica i pivot di volatilità e i punti di breakout con precisione matematica, adattandosi dinamicamente all’evoluzione delle condizioni di mercato.
  • Gestione Dinamica del Rischio.
    La dimensione della posizione si adatta in modo intelligente al saldo e alla volatilità — mantenendo un rischio costante mentre i profitti crescono naturalmente nel tempo.
  • Resilienza Provata dai Test.
    Ogni preset è stato validato con migliaia di simulazioni Monte Carlo, ottimizzazioni walk-forward e test fuori campione su più anni, per garantire affidabilità statistica a lungo termine.

Costruito per una Crescita Costante

Il design di Pivot Killer si concentra sulla protezione del capitale durante i periodi turbolenti e sul permettere ai profitti di accumularsi quando le condizioni sono favorevoli. Questo approccio consente al sistema di sopravvivere dove altri falliscono e di recuperare con forza dopo le fasi di quiete.

Mentre la maggior parte dei sistemi automatizzati crolla sotto pressione, Pivot Killer si adatta — mantenendo la stessa logica calma e strutturata, indipendentemente dal comportamento del mercato.

Come Iniziare

  1. Apri un grafico XAUUSD H1.
  2. Attacca Pivot Killer EA.
  3. Imposta la tua percentuale di rischio preferita (default 1%).
  4. Clicca su OK — e lascia che il sistema faccia il resto.

Nessuna configurazione esterna o ottimizzazione necessaria. Completamente Plug & Play.

Configurazione Consigliata

Parametro Raccomandazione
Simbolo XAUUSD (ORO)
Timeframe H1
Saldo Minimo $250
Raccomandato $500+
Tipo di Broker ECN / RAW Spread
Rischio per Operazione 0.5–2%
Compatibile con Prop Firm Sì (controllo rigoroso del drawdown)

Validazione Tecnica

  • Ottimizzazione Walk-forward (2018–2024)
  • Test di robustezza Monte Carlo e sensibilità dei parametri
  • Validazione fuori campione e test in avanti
  • Stabilità della curva di equity in condizioni casuali

Questi livelli di test assicurano che le prestazioni di Pivot Killer non siano frutto del caso, ma di una logica statistica solida e ripetibile.

Riepilogo

Caratteristica Descrizione
Tipo di Strategia Breakout + Rilevamento dei Pivot di Volatilità
Metodologia Nessun grid, nessun martingale, controllo totale del rischio
Filosofia Crescita a lungo termine attraverso stabilità e pazienza
Test Walk-forward, Monte Carlo, fuori campione
Preset XAUUSD H1 (predefinito)
Facilità d'Uso Plug & Play
Idoneità Sicuro per trader retail e Prop Firm
Supporto Guida completa + preset inclusi

Disclaimer sui Rischi

Il trading comporta sempre dei rischi. Pivot Killer EA è stato progettato con l’obiettivo di sicurezza e longevità, ma nessun sistema può eliminare completamente le perdite. È destinato ai trader che comprendono che il vero successo risiede nella coerenza a lungo termine, non nell’emozione a breve termine.

Utilizza una gestione del rischio adeguata, mantieni la pazienza durante i cicli di mercato e lascia che la strategia faccia ciò per cui è stata creata — crescere costantemente, resistere alla volatilità e prosperare nel tempo.

