Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
- Utilità
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 4.50
- Aggiornato: 8 settembre 2025
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiatore Professionale MT5
Descrizione
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 è un copiatore di operazioni ad alte prestazioni per MetaTrader 5, che replica rapidamente e con precisione ordini tra terminali MT5. Funziona localmente tramite la cartella Common di MT5, senza DLL o API esterne, ideale per VPS e ambienti multi-account.
Caratteristiche principali
- Sistema duale:
- MASTER: invia ordini, modifiche, chiusure.
- SLAVE: esegue ordini ricevuti con gestione rischio integrata.
- Scalatura volumi: lotto fisso, rapporto equity, % rischio su SL.
- Gestione rischio: protezione drawdown, monitoraggio equity, rischio max per trade.
- Copertura ordini: ordini a mercato, pendenti, modifiche, CLOSE_ALL.
- Mappatura simboli: automatica e manuale, supporto suffissi broker.
- Comunicazione file-based: locale, senza DLL/API, protezione anti-loop.
- Dashboard: monitor ordini, rischio, drawdown, errori.
Casi d’uso
- Copiare operazioni tra terminali MT5.
- Gestione conti prop o MAM.
- Fornire segnali a clienti.
- Lavorare con broker diversi.
Punti di forza
- Funziona su tutti i broker.
- Supporta ordini a mercato e pendenti.
- Compatibile con conti MT5 hedging.
- Esecuzione sicura con retry logic.
Installazione
- Installare su MASTER e SLAVE.
- Configurare CommChannel.
- Selezionare modalità.
- Configurare mappatura simboli.
Compatibilità
- Piattaforma: MetaTrader 5
- Conti: tutti (incluso hedging)
- Ambiente: PC, VPS, multi-account
Parole chiave
copiatore MT5, trade copier locale, EA copy trading, copiatrice prop firm, FTMO tool, copier multi-account, replicatore segnali MT5, copier basato su file, copier lotto fisso, copier equity ratio, copier rischio SL, copier close all, EA mappatura simboli