Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier

Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiatore Professionale MT5

Descrizione
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 è un copiatore di operazioni ad alte prestazioni per MetaTrader 5, che replica rapidamente e con precisione ordini tra terminali MT5. Funziona localmente tramite la cartella Common di MT5, senza DLL o API esterne, ideale per VPS e ambienti multi-account.

Caratteristiche principali

  • Sistema duale:
    • MASTER: invia ordini, modifiche, chiusure.
    • SLAVE: esegue ordini ricevuti con gestione rischio integrata.
  • Scalatura volumi: lotto fisso, rapporto equity, % rischio su SL.
  • Gestione rischio: protezione drawdown, monitoraggio equity, rischio max per trade.
  • Copertura ordini: ordini a mercato, pendenti, modifiche, CLOSE_ALL.
  • Mappatura simboli: automatica e manuale, supporto suffissi broker.
  • Comunicazione file-based: locale, senza DLL/API, protezione anti-loop.
  • Dashboard: monitor ordini, rischio, drawdown, errori.

Casi d’uso

  • Copiare operazioni tra terminali MT5.
  • Gestione conti prop o MAM.
  • Fornire segnali a clienti.
  • Lavorare con broker diversi.

Punti di forza

  • Funziona su tutti i broker.
  • Supporta ordini a mercato e pendenti.
  • Compatibile con conti MT5 hedging.
  • Esecuzione sicura con retry logic.

Installazione

  1. Installare su MASTER e SLAVE.
  2. Configurare CommChannel.
  3. Selezionare modalità.
  4. Configurare mappatura simboli.

Compatibilità

  • Piattaforma: MetaTrader 5
  • Conti: tutti (incluso hedging)
  • Ambiente: PC, VPS, multi-account

Parole chiave
copiatore MT5, trade copier locale, EA copy trading, copiatrice prop firm, FTMO tool, copier multi-account, replicatore segnali MT5, copier basato su file, copier lotto fisso, copier equity ratio, copier rischio SL, copier close all, EA mappatura simboli


