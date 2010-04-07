The Real RSI

kurumsal düzeyde doğrulukla RSI uyumsuzluklarını (divergence) işlem yapmak isteyen profesyonel yatırımcılar için geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor).

Sistem, akıllı pivot mantığı, RSI yapı doğrulaması ve çoklu zaman dilimi (multi-timeframe) filtreleri kullanarak düzenli (regular) ve gizli (hidden) boğa/ayı uyumsuzluklarını otomatik olarak tespit eder.

“Kur ve unut” mantığıyla çalışan bu sistem; giriş, zarar durdur (stop-loss), kar al (take-profit) ve takip eden zarar durdurma (trailing stop) işlemlerini otomatik olarak yönetir ve grafik üzerinde şeffaf bir kontrol paneliyle tüm süreci gösterir.

Temel Konsept

Motor (engine), RSI momentum uyumsuzluğunu adaptif pivot algılama ve akıllı yeniden deneme sistemiyle birleştirir; işlemlerin yalnızca en uygun piyasa koşullarında gerçekleştirilmesini sağlar.

Her bir uyumsuzluk, fiyat yapısı, RSI davranışı ve isteğe bağlı olarak üst zaman diliminden alınan onayla doğrulanır; böylece geç sinyaller ve hatalı girişler engellenir.

Ana Özellikler

1. Otomatik Uyumsuzluk Tespiti

Hem düzenli hem gizli uyumsuzlukları tespit eder.

Her sembol ve zaman diliminde (M1–H1) çalışır.

RSI doğrulamasıyla boğa (yükseliş) ve ayı (düşüş) yapısını ayırt eder.

Akıllı algoritma, tekrar eden veya süresi dolmuş sinyalleri engeller.

2. Akıllı Giriş Yönetimi

Belirlenen mum sayısından sonra gecikmiş sinyalleri atlar.

Emir uygulanmadan önce sinyalin geçerliliğini yeniden kontrol eder.

Otomatik yeniden deneme sistemi (Auto-Retry): başarısız emirleri gecikme ve sınır ayarına göre tekrarlar.

Trend gücüne göre yön belirleyen otomatik mod (Auto Mode) içerir.

3. Risk ve Sermaye Yönetimi

Lot boyutu modları: sabit, öz sermaye bazlı veya risk yüzdesine dayalı.

Zarar durdurma (Stop-Loss) modları: sabit pip, ATR tabanlı veya pivot tabanlı.

Kar alma (Take-Profit) modları: sabit, risk/ödül oranına göre veya RSI çıkış sinyaliyle.

Her tür broker için pip değeri ve lot hesaplamasını otomatik olarak normalize eder.

4. İşlem Yönetim Araçları

Aktivasyon ve dinamik mesafe kontrolü olan takip eden stop sistemi (Trailing Stop).

Akıllı ters pozisyon kapatma: yalnızca kârda olan zıt işlemleri kapatır.

Kâr bekleme mantığı: önceki işlemin kâr hedefi gerçekleşmeden zıt yönü kapatmaz.

Hata türlerini analiz edip otomatik düzeltme yapan “Retry & Auto-Correction” modülü.

5. Çoklu Zaman Dilimi Onayı

Alt zaman dilimindeki sinyalleri doğrulamak için isteğe bağlı üst zaman dilimi RSI filtresi.

Güçlü trend dönemlerinde ters yönde işlem açmayı engeller.

6. Görsel Arayüz ve Panel

Grafikte uyumsuzluk çizgilerini, pivot noktalarını ve giriş oklarını gösterir.

Gerçek zamanlı panel: sembol, mod, açık işlemler, trend ve durum bilgisi gösterir.

Kullanımı kolaydır – sadece yükle, yapılandır ve izle.

Optimizasyon ve Test

Strategy Tester ile tamamen uyumludur (1 dakikalık veya tik verisi önerilir).

Optimize edilebilir parametreler: RSI periyodu, ATR katsayısı, mum aralığı ve takip eden stop ayarları.

Düşük gecikmeli ECN/STP brokerlarda 3–5 hane fiyat hassasiyetiyle mükemmel çalışır.

Performans Notları

En iyi sonuçları Altın (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD ve endekslerde verir (varsayılan ayar 2 basamaklı XAUUSD içindir).

Optimum işlem koşulları için:

Düşük spreadli ve sıfır kaymalı A-Book / ECN broker kullanın.

Teknik Özellikler

Akıllı hata yönetimi (bağlantı kaybı, yeniden fiyatlama, geçersiz stop, teminat eksikliği).

Model süresi (pattern expiry) kontrolü (dakika cinsinden).

İstatistik takibi: başarı oranı, yeniden denemeler, atlanan sinyaller vb.

Performans analizine ve hata ayıklamaya uygun ayrıntılı günlük sistemi (logging).

Giriş Parametre Grupları

Uyumsuzluk Ayarları

Zaman Dilimi ve Yön

Lot Büyüklüğü Ayarları

Zarar Durdur Ayarları

Kar Alma Ayarları

Takip Eden Stop

Akıllı Giriş ve Çıkış

Görsel ve Panel

EA Ayarları (Sihirli Numara, Yorum)

Kayıt Ayarları

Neden Bu EA

Klasik RSI botlarından farklı olarak, The Real RSI fiyat yapısı, çoklu pivot RSI korelasyonu ve adaptif işlem mantığını bir araya getirir.

Sinyalleri yeniden çizmez, tahmine dayanmaz – her işlem doğrulanmış bir uyumsuzluğa ve titiz bir yürütme kontrolüne dayanır.

Yasal Uyarı (Sorumluluk Reddi)

Bu Expert Advisor yalnızca eğitim ve araştırma amaçlı sunulmaktadır.

Kaldıraçlı ürünlerin (Forex, Altın, Endeksler) alım satımı yüksek risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yazılımın kullanımından kaynaklanan mali kayıplardan yazar sorumlu değildir.

Her zaman önce bir demo hesapta test edin, ardından gerçek hesapta kullanın.