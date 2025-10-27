The Real RSI Divergence Hunter

The Real RSI – Indicatore Professionale di Divergenze

Panoramica

The Real RSI è un indicatore professionale progettato per i trader che desiderano una precisione di livello istituzionale nell’identificazione dei segnali di inversione e di continuazione basati sull’RSI.

Rileva automaticamente le divergenze regolari e nascoste tra il prezzo e l’RSI, confermando ogni configurazione tramite una logica di pivot intelligente e una validazione strutturale in tempo reale.

Questo indicatore è stato sviluppato per garantire precisione, stabilità e prestazioni elevate nelle reali condizioni di mercato, senza ridisegni o ritardi nei segnali.

Se desideri automatizzare le operazioni basate su questi segnali di divergenza, utilizza la versione automatizzata:

The Real RSI BOT – Auto Divergence Trading EA

Caratteristiche Principali

1. Rilevamento Automatico delle Divergenze

• Rileva automaticamente le divergenze regolari e nascoste per configurazioni rialziste e ribassiste.

• Funziona su tutti i timeframe e strumenti, inclusi Forex, Oro, Indici e Criptovalute.

• Identifica sia modelli di inversione che di continuazione del trend.

2. Riconoscimento Intelligente dei Pivot

• Identifica automaticamente i punti di svolta più probabili usando la logica delle barre sinistra/destra.

• Filtri regolabili per la distanza minima e massima tra pivot per garantire precisione e velocità.

• Architettura completamente senza ridisegni: i segnali vengono generati solo da pivot confermati.

3. Scansione in Tempo Reale e Storica

• Caricamento progressivo dei dati storici per una risposta grafica rapida.

• Scansione immediata delle nuove barre per mantenere aggiornati i segnali in tempo reale.

• Reimpostazione e ricaricamento automatici in caso di cambio di simbolo o timeframe.

4. Sistema di Avvisi Multipli

• Supporta avvisi popup, notifiche push e email.

• Modalità “una volta per barra” per evitare notifiche ripetute.

• Completamente configurabile in base allo stile di trading.

5. Controllo Visivo e Tecnico

• Linee di collegamento chiare tra i pivot di prezzo e RSI.

• Colori distinti per le divergenze rialziste e ribassiste.

• Colori, spessore e stile delle linee completamente personalizzabili.

Come Funziona

The Real RSI analizza la relazione tra il movimento del prezzo e il momentum dell’RSI.

Quando il prezzo forma un nuovo massimo o minimo ma l’RSI non lo conferma, si genera una divergenza regolare, spesso indicativa di una potenziale inversione.

Quando il prezzo corregge ma l’RSI mostra una pendenza opposta, si crea una divergenza nascosta, segnale di continuazione del trend.

L’algoritmo conferma ogni divergenza utilizzando filtri di distanza, validazione delle zone RSI (ipercomprato/ipervenduto) e controllo dei pivot per evitare falsi o tardivi segnali.

Parametri di Input

Impostazioni Divergenze

• Tipo di divergenza (Regolare, Nascosta, Entrambe)

• Direzione di trading (Acquisto, Vendita, Entrambe)

• Periodo RSI e livelli di ipercomprato/ipervenduto

Impostazioni Pivot

• Numero minimo e massimo di barre tra i pivot

• Intervallo di analisi storica (Lookback Range)

Avvisi

• Abilitazione di Popup / Push / Email

Opzioni Visive

• Colori per divergenze rialziste e ribassiste

• Spessore e stile delle linee

Raccomandazioni d’Uso

• Combina questo indicatore con analisi della struttura del prezzo o del volume per una maggiore precisione.

• Usa timeframe più elevati (come H1 o H4) per confermare i segnali.

• Evita di utilizzarlo durante sessioni a bassa liquidità.

• Funziona perfettamente con altri strumenti Crystal Forex come Crystal Smart Volume e Crystal Trend Mapping.

Versione di Trading Automatizzata

Per una completa automazione basata su questa logica, visita:

The Real RSI BOT – Auto Divergence Trading EA

Questo Expert Advisor utilizza la stessa logica interna e aggiunge gestione del rischio avanzata, filtri di trading e controllo intelligente dell’esecuzione.

Prestazioni e Compatibilità

• Logica senza ridisegni che garantisce una cronologia dei segnali accurata.

• Compatibile con broker ECN e VPS a bassa latenza.

• Testato su Gold (XAUUSD), US100, BTCUSD e le principali coppie di valute.

• Supporta scansione multi-simbolo e ottimizzazione dei parametri.

Supporto e Aggiornamenti

Ogni licenza include:

• Aggiornamenti gratuiti a vita.

• Supporto diretto dello sviluppatore tramite messaggi MQL5 o Discord.

Avvertenza sui Rischi

Il trading nei mercati finanziari comporta un alto livello di rischio.

Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica e non garantisce profitti.

Prima di utilizzarlo su un conto reale, testalo su un conto demo e applica un’adeguata gestione del rischio.