Crystal Algo Pro
- Experts
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 7.56
- Aggiornato: 19 settembre 2025
- Attivazioni: 10
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5
Panoramica
Sistema automatico per XAUUSD (oro) e principali coppie Forex. Gestione di ingressi, SL/TP, trailing e drawdown con regole precise. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’avvertenza sui rischi.
Requisiti
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Conto: ECN/RAW consigliato
-
Connessione: 24/7 (VPS consigliato)
-
Timeframe: M1–H4
Avvio rapido
-
Abilita Algo Trading.
-
Applica l’EA al grafico (un simbolo per grafico).
-
In Inputs imposta AI_Access_Mode = ON e ricarica.
-
Imposta il rischio in base a capitale/leverage.
Condizioni consigliate
-
Margine libero sufficiente ed esecuzione stabile (spread/bassa latenza).
-
Per oro, capitale iniziale tipico $5.000+ con 1:500; riduci il rischio su multi-simbolo.
-
Testa in demo prima del reale.
Funzioni principali
-
Entrate/uscite con SL/TP, break-even, trailing.
-
Controllo del drawdown con riduzione dell’attività in fasi sfavorevoli.
-
Supporto multi-simbolo; parametri adattivi per volatilità/sedute.
Inputs (chiave)
-
AI_Access_Mode — abilita tutte le funzioni.
-
Rischio — lotto, max operazioni, limiti giornalieri/settimanali.
-
Filtri — spread, orari/sedute, pausa news (opz.).
-
Sicurezza — protezione equity e modulazione del ritmo.
Buone pratiche
-
VPS vicino al server del broker.
-
Inizia conservativo, scala dopo risultati forward.
-
Backtest ≠ reale.
Supporto
Usa Comments o i messaggi privati MQL5.
Avvertenza sui rischi
Il trading con leva è rischioso. L’EA non garantisce profitti. Performance passate/backtest non garantiscono risultati futuri.
