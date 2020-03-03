Crystal Algo Pro

CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5

Panoramica
Sistema automatico per XAUUSD (oro) e principali coppie Forex. Gestione di ingressi, SL/TP, trailing e drawdown con regole precise. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’avvertenza sui rischi.

Requisiti

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Conto: ECN/RAW consigliato

  • Connessione: 24/7 (VPS consigliato)

  • Timeframe: M1–H4

Avvio rapido

  1. Abilita Algo Trading.

  2. Applica l’EA al grafico (un simbolo per grafico).

  3. In Inputs imposta AI_Access_Mode = ON e ricarica.

  4. Imposta il rischio in base a capitale/leverage.

Condizioni consigliate

  • Margine libero sufficiente ed esecuzione stabile (spread/bassa latenza).

  • Per oro, capitale iniziale tipico $5.000+ con 1:500; riduci il rischio su multi-simbolo.

  • Testa in demo prima del reale.

Funzioni principali

  • Entrate/uscite con SL/TP, break-even, trailing.

  • Controllo del drawdown con riduzione dell’attività in fasi sfavorevoli.

  • Supporto multi-simbolo; parametri adattivi per volatilità/sedute.

Inputs (chiave)

  • AI_Access_Mode — abilita tutte le funzioni.

  • Rischio — lotto, max operazioni, limiti giornalieri/settimanali.

  • Filtri — spread, orari/sedute, pausa news (opz.).

  • Sicurezza — protezione equity e modulazione del ritmo.

Buone pratiche

  • VPS vicino al server del broker.

  • Inizia conservativo, scala dopo risultati forward.

  • Backtest ≠ reale.

Supporto
Usa Comments o i messaggi privati MQL5.

Avvertenza sui rischi
Il trading con leva è rischioso. L’EA non garantisce profitti. Performance passate/backtest non garantiscono risultati futuri.

Parole chiave
EA MT5, EA oro, XAUUSD EA, trading automatico, gestione del rischio, trailing stop, break-even, ECN, robot Forex, controllo drawdown, protezione capitale, filtro spread, filtro sessione.


