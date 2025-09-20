Live Price With PNL MT4

INDICATORE VISUALIZZAZIONE PREZZO LIVE E PROFITTO TOTALE

Il compagno di trading in tempo reale definitivo per trader professionali, day trader e streamer

Trasforma la tua esperienza di trading con questo potente indicatore che visualizza prezzi bid live e tracciamento completo dei profitti direttamente sul tuo grafico. Progettato specificamente per ambienti di trading ad alta frequenza e trasmissioni di trading live.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VISUALIZZAZIONE PREZZO IN TEMPO REALE

  • Aggiornamenti prezzo bid live ogni secondo con formattazione professionale
  • Formattazione speciale per oro/XAU e tutti i tipi di simboli principali
  • Display grande e chiaro perfetto per condivisione schermo e streaming live
  • Rilevamento automatico cifre decimali simbolo per presentazione prezzi precisa

TRACCIAMENTO COMPLETO PROFITTI

  • Calcolo profitto totale account dalla storia trading completa
  • Aggiornamenti profitto in tempo reale alla chiusura trades
  • Importi profitto aggiuntivi personalizzabili
  • Inclusione opzionale commissioni e swap
  • Formattazione professionale profitti con indicatori più/meno chiari

PERFORMANCE OTTIMIZZATA

  • Sistema cache intelligente con uso CPU minimo
  • Intervalli aggiornamento 1 secondo per reattività ultra-veloce
  • Aggiornamenti efficienti basati su timer per funzionamento fluido
  • Monitoraggio transazioni in tempo reale e aggiornamento automatico cache
  • Gestione errori professionale e validazione

PERSONALIZZAZIONE AVANZATA

IMPOSTAZIONI DISPLAY

  • Nomi e dimensioni font regolabili per tutti gli elementi di testo
  • Schemi colore personalizzati per profitti, perdite e visualizzazione prezzo
  • Posizionamento flessibile ovunque nel grafico
  • Ancoraggio professionale agli angoli con controlli distanza precisi

IDEALE PER TRADER PROFESSIONALI

DAY TRADING

  • Visibilità prezzo istantanea per decisioni scalping veloci
  • Consapevolezza profitto in tempo reale durante sessioni trading attive
  • Display pulito e non invasivo nel grafico

SPECIFICHE TECNICHE

COMPATIBILITÀ UNIVERSALE

  • Tutti i tipi di simboli: Forex, Oro, Indici, Criptovalute
  • Tutti i timeframe da M1 a MN1
  • Tutti i tipi di account e broker
  • Windows e Mac MetaTrader 4

Trasforma il tuo setup di trading con visualizzazione professionale prezzo e profitto in tempo reale.

Parole chiave: visualizzazione prezzo tempo reale, tracker profitto, strumento day trading, indicatore scalping, display streaming live, dashboard trading professionale, monitor account, indicatore forex, strumento MT4


