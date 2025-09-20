Live Price With PNL MT4
- Utilità
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 2.30
INDICATORE VISUALIZZAZIONE PREZZO LIVE E PROFITTO TOTALE
Il compagno di trading in tempo reale definitivo per trader professionali, day trader e streamer
Trasforma la tua esperienza di trading con questo potente indicatore che visualizza prezzi bid live e tracciamento completo dei profitti direttamente sul tuo grafico. Progettato specificamente per ambienti di trading ad alta frequenza e trasmissioni di trading live.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
VISUALIZZAZIONE PREZZO IN TEMPO REALE
- Aggiornamenti prezzo bid live ogni secondo con formattazione professionale
- Formattazione speciale per oro/XAU e tutti i tipi di simboli principali
- Display grande e chiaro perfetto per condivisione schermo e streaming live
- Rilevamento automatico cifre decimali simbolo per presentazione prezzi precisa
TRACCIAMENTO COMPLETO PROFITTI
- Calcolo profitto totale account dalla storia trading completa
- Aggiornamenti profitto in tempo reale alla chiusura trades
- Importi profitto aggiuntivi personalizzabili
- Inclusione opzionale commissioni e swap
- Formattazione professionale profitti con indicatori più/meno chiari
PERFORMANCE OTTIMIZZATA
- Sistema cache intelligente con uso CPU minimo
- Intervalli aggiornamento 1 secondo per reattività ultra-veloce
- Aggiornamenti efficienti basati su timer per funzionamento fluido
- Monitoraggio transazioni in tempo reale e aggiornamento automatico cache
- Gestione errori professionale e validazione
PERSONALIZZAZIONE AVANZATA
IMPOSTAZIONI DISPLAY
- Nomi e dimensioni font regolabili per tutti gli elementi di testo
- Schemi colore personalizzati per profitti, perdite e visualizzazione prezzo
- Posizionamento flessibile ovunque nel grafico
- Ancoraggio professionale agli angoli con controlli distanza precisi
IDEALE PER TRADER PROFESSIONALI
DAY TRADING
- Visibilità prezzo istantanea per decisioni scalping veloci
- Consapevolezza profitto in tempo reale durante sessioni trading attive
- Display pulito e non invasivo nel grafico
SPECIFICHE TECNICHE
COMPATIBILITÀ UNIVERSALE
- Tutti i tipi di simboli: Forex, Oro, Indici, Criptovalute
- Tutti i timeframe da M1 a MN1
- Tutti i tipi di account e broker
- Windows e Mac MetaTrader 4
Trasforma il tuo setup di trading con visualizzazione professionale prezzo e profitto in tempo reale.
