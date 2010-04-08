The Real RSI

는 기관급 정밀도로 RSI 다이버전스(괴리 현상) 매매를 원하는 트레이더를 위해 설계된 전문가용 자동매매 프로그램(Expert Advisor)입니다.

이 시스템은 일반 및 숨겨진 상승/하락 다이버전스를 자동으로 탐지하며, 스마트 피벗 로직, RSI 구조 검증, 다중 타임프레임 확인 필터를 통해 고정밀 분석을 수행합니다.

“설정 후 자동 운용(set and forget)” 개념으로 설계되어 진입, 손절, 익절, 트레일링 스탑을 자동 관리하며, 차트 상에 투명한 대시보드와 거래 제어 패널을 제공합니다.

핵심 개념

엔진은 RSI 모멘텀 다이버전스, 적응형 피벗 인식, 스마트 재시도 시스템을 결합하여 시장의 최적 조건에서만 거래를 실행합니다.

각 다이버전스는 가격 구조, RSI 움직임, 그리고 (선택적으로) 상위 타임프레임의 확인을 통해 검증되어, 잘못된 신호나 지연된 진입을 방지합니다.

주요 기능

1. 자동 다이버전스 탐지

일반 및 숨겨진 다이버전스를 자동 감지합니다.

모든 종목과 타임프레임(M1~H1)에 적용 가능합니다.

RSI 확인을 통한 상승/하락 구조 식별.

중복 또는 만료된 신호를 방지하는 스마트 로직 탑재.

2. 지능형 진입 관리

설정된 바 수를 초과한 늦은 진입 신호는 자동으로 무시합니다.

실행 전 신호의 유효성을 다시 확인합니다.

자동 재시도(Auto-Retry) 시스템: 실패 주문을 지연 및 횟수 제한 설정으로 재시도합니다.

시장 강도에 따라 방향을 자동 판단하는 오토 트렌드 필터 기능 포함.

3. 리스크 및 자금 관리

로트 크기 모드: 고정, 자본 기준, 또는 위험 비율(%) 기준.

손절 설정: 고정 핍, ATR 기반, 피벗 기반 중 선택.

익절 설정: 고정값, 위험대비보상비(RR), 또는 RSI 신호 기반 종료.

브로커 자릿수(3~5자리)에 따라 자동으로 자본-로트 변환 및 핍 값 정규화 수행.

4. 거래 관리 도구

트레일링 스탑 시스템(가변 거리 및 활성화 조건 설정 가능).

이익이 발생한 경우에만 반대 포지션을 자동 청산하는 스마트 클로즈 기능.

반대 신호 발생 시 목표 수익 달성 후 종료하는 이익 대기 로직.

오류 분류 및 자동 복구를 수행하는 재시도/자동 교정 모듈 내장.

5. 다중 타임프레임 확인

상위 타임프레임의 RSI 필터를 적용해 하위 다이버전스를 검증.

상위 추세가 강할 때 역추세 매매 방지.

6. 시각화 및 대시보드 인터페이스

차트에 다이버전스 라인, 피벗 마커, 진입 화살표 표시.

실시간 대시보드: 종목, 모드, 활성 거래, 추세, 상태 표시.

사용이 간편하며 — 설치, 설정 후 시각적으로 모니터링만 하면 됩니다.

최적화 및 테스트

MT5 전략 테스터(1분 혹은 틱 단위 데이터 추천)에 완벽 호환됩니다.

최적화 가능한 항목: RSI 기간, ATR 계수, 바 간격, 트레일링 설정 등.

저지연 ECN/STP 브로커(3~5자리 호가)와 완전 호환됩니다.

성능 노트

골드(XAUUSD), EURUSD, GBPUSD, 주요 지수에서 가장 우수한 성능을 보입니다.

(기본 설정은 2자리 브로커용 XAUUSD에 최적화되어 있음.)

최적 실행 조건:

저스프레드·무슬리피지 A-Book / ECN 브로커 사용 권장.

기술적 하이라이트

연결 손실, 리쿼트, 잘못된 손절, 증거금 부족 등 오류 자동 처리.

패턴 유효기간(분 단위) 관리 기능.

성공률, 재시도 횟수, 스킵된 신호 등 상세 통계 기록.

성능 분석 및 디버깅용 상세 로그 시스템 탑재.

입력 그룹

다이버전스 설정

타임프레임 및 방향

로트 크기 설정

손절 설정

익절 설정

트레일링 스탑

스마트 진입 및 종료

시각화 및 대시보드

EA 설정 (매직넘버, 코멘트)

로그 설정

이 EA가 특별한 이유

일반적인 RSI EA와 달리, The Real RSI 는 가격 구조, 다중 피벗 RSI 상관관계, 적응형 트레이딩 로직을 결합합니다.

신호를 다시 그리지 않으며, 예측적으로 추측하지 않습니다. 모든 거래는 확인된 다이버전스와 엄격한 실행 검증을 기반으로 합니다.

키워드

RSI 다이버전스 EA, RSI 트레이딩 시스템, 히든 다이버전스, 레귤러 다이버전스, 스마트 RSI, 자동 다이버전스, ATR 스탑, 리스크 리워드, 멀티 타임프레임 확인, 오토 리트라이, 피벗 감지, RSI 반전, MQL5 전문가 어드바이저, 포렉스 로봇, 스마트 트레이드 매니지먼트, Crystal Forex, RSI 전략, 골드용 RSI EA, RSI 봇, RSI 트렌드 필터, RSI 신호 EA

면책 조항

이 프로그램은 교육 및 연구 목적 전용입니다.

외환, 금, 지수 등 레버리지 상품 거래는 높은 위험을 수반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다.

과거의 성과는 미래의 수익을 보장하지 않습니다.

본 소프트웨어 사용으로 인한 금전적 손실에 대해 저자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

실거래 전에 반드시 데모 계좌에서 충분히 테스트하십시오.