Crystal Quantum Flow
- Indicatori
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore avanzato di intelligenza di mercato
Crystal Quantum Flow è un indicatore di trading professionale di nuova generazione, progettato per trader che richiedono chiarezza, precisione e una visione del mercato di livello istituzionale.
Questo indicatore è stato sviluppato come un sistema completo di supporto alle decisioni, combinando analisi multidimensionale del flusso di mercato, intelligenza sincronizzata multi-timeframe e interpretazione visiva avanzata in un unico ambiente grafico potente.
L’architettura interna di Crystal Quantum Flow è completamente proprietaria e protetta.
Tutti i modelli analitici operano come un sistema chiuso e non si basano su indicatori retail comuni né su formule pubbliche.
Concetto principale
Crystal Quantum Flow è progettato per interpretare il comportamento del mercato come un flusso continuo di pressione, momentum e dominanza direzionale, piuttosto che come movimenti di prezzo isolati.
Invece di reagire al rumore del mercato, l’indicatore si concentra su stati e transizioni di mercato confermati, aiutando i trader a rimanere allineati con la forza dominante.
Tutti i segnali vengono generati esclusivamente su dati di prezzo confermati.
Non viene utilizzato alcun repaint.
Caratteristiche principali
Motore di segnali senza repaint
Tutti i segnali di acquisto e vendita sono confermati solo dopo la chiusura della candela
I segnali rimangono fissi sui grafici storici
Progettato per garantire coerenza in backtesting, forward testing e trading dal vivo
Candele Quantum Flow
Modalità avanzata di visualizzazione delle candele per una maggiore chiarezza del trend
Possibilità di passare dalle candele proprietarie alle candele standard
Progettato per ridurre il rumore del mercato ed evidenziare la reale intenzione direzionale
Linea intelligente di flusso del trend
Linea di trend dinamica che si adatta alle condizioni di mercato
Visualizzazione adattiva a colori per dominanza rialzista e ribassista
Aiuta a identificare continuazioni di trend e inversioni confermate
Nuvole di flusso istituzionali
Sistema di nuvole multilivello che rappresenta zone dinamiche di equilibrio del mercato
Funziona come framework visivo decisionale invece di supporti e resistenze fissi
Aumenta la fiducia durante continuazioni di trend e fasi di ritracciamento
Scanner di mercato multi-timeframe
Pannello MTF integrato in tempo reale
Sincronizzazione del bias di trend su 9 timeframe
Consente una valutazione immediata dell’allineamento dei timeframe superiori
Attivabile o disattivabile direttamente dal grafico
Linea di forza del mercato basata su VWAP
Mostra un riferimento interno della forza di mercato
Aiuta a identificare aree di prezzo premium e discount
Utile per il trading intraday e basato sulle sessioni
Avvisi e notifiche
Crystal Quantum Flow include un sistema di avvisi completamente integrato:
Avvisi popup
Avvisi sonori
Notifiche push
Notifiche email
Gli avvisi vengono attivati solo su segnali confermati e mai su candele in formazione.
Personalizzazione e controllo
Interfaccia utente pulita e minimalista
Posizione e dimensione del pannello regolabili
Attivazione o disattivazione dei segnali in qualsiasi momento
Controllo visivo completo senza influenzare i calcoli interni
Progettato per funzionare su tutti i simboli e su tutti i timeframe
Supporto e guida post-acquisto
Dopo l’acquisto di Crystal Quantum Flow, gli utenti riceveranno:
Una guida di trading completa (PDF o formato scritto)
Regole chiare per l’utilizzo dei segnali di acquisto e vendita
Best practice per diverse condizioni di mercato
Guida alla conferma multi-timeframe
Il supporto clienti è disponibile per aiutare con:
Configurazione dell’indicatore
Domande di utilizzo di base
Indicazioni generali relative all’indicatore
Compatibilità con gli stili di trading
Crystal Quantum Flow è adatto per:
Trading intraday
Swing trading
Trend following
Trading basato sulla struttura del mercato
Sistemi di trading manuali
Conferma dei segnali per EA
Questo indicatore non è limitato a una singola strategia e si adatta naturalmente a diverse condizioni di mercato.
Prestazioni e stabilità
Ottimizzato per MetaTrader 5
Basso utilizzo della CPU
Stabile durante lunghe sessioni di trading
Gestione fluida dei cambi di timeframe
Progettato per ambienti di trading professionali
Note importanti
Questo indicatore non garantisce profitti
È sempre necessaria una corretta gestione del rischio
I migliori risultati si ottengono con disciplina e conferma
Le performance passate non garantiscono risultati futuri
Crystal Quantum Flow è progettato in modo tale che anche un trader principiante possa utilizzarlo con sicurezza.
Segnali di acquisto e vendita chiari
Nessun calcolo manuale complesso richiesto
Nessuna necessità di utilizzare più indicatori
Conferma visiva diretta sul grafico
Dopo l’acquisto verrà fornita una guida di trading completa passo dopo passo, che spiega:
Come utilizzare correttamente i segnali
Quali condizioni di mercato tradare
Come evitare gli errori comuni dei principianti
Approccio consigliato alla gestione del rischio
Esempi pratici per il trading su conto demo e reale
Questo rende Crystal Quantum Flow adatto sia a:
Nuovi trader che cercano semplicità e chiarezza
Trader esperti che necessitano di conferma e struttura
Avvertenza sul rischio
Il trading nei mercati finanziari comporta rischi.
Crystal Quantum Flow è uno strumento di supporto decisionale e non garantisce profitti.
Le performance passate non sono indicative di risultati futuri
Utilizzare sempre una corretta gestione del rischio
Testare su un conto demo prima di operare dal vivo
Lo sviluppatore non è responsabile delle perdite di trading