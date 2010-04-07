Crystal FVG Detector Multitime Frames
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 2.30
Crystal FVG Touch Detector – Indicatore professionale Smart Money
Crystal FVG Touch Detector è un indicatore avanzato per trader che utilizzano i concetti Smart Money (SMC) e ICT.
Rileva automaticamente i Fair Value Gaps (FVG) su ogni timeframe e li mostra con colori e rilevamento dei tocchi.
Basato su logica non-repaint, consente di individuare in tempo reale le zone di squilibrio istituzionale.
Caratteristiche principali
Identificazione precisa FVG rialzisti e ribassisti.
Aggiornamento immediato al tocco.
Multi timeframe.
Colori automatici.
Ottimizzato e reattivo.
Parametri personalizzabili.
