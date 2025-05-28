Crystal Buy Sell Liquidity Indicator

Crystal Buy Sell Liquidity — Indicatore di Liquidità per MT5

Descrizione
Crystal Buy Sell Liquidity è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che identifica opportunità di acquisto e vendita basate su modelli di sweep di liquidità. Analizza la struttura intraday del mercato per rilevare l’attività istituzionale e fornisce segnali chiari quando la liquidità retail viene assorbita e il prezzo si inverte.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento automatico sweep di liquidità su massimi/minimi

  • Segnali buy/sell dopo conferma del reversal

  • Integrazione Smart Money Concepts (SMC)

  • Analisi della struttura di mercato intraday

  • Funziona su H1, M15, M5

  • Segnali puliti e chiari sul grafico

Come funziona

  1. Rileva la rottura dei massimi/minimi di sessione

  2. Conferma l’assorbimento della liquidità retail

  3. Genera segnali di acquisto o vendita

Come usare

  1. Applicare l’indicatore al grafico MT5

  2. Selezionare timeframe (M5, M15, H1)

  3. Osservare segnali vicino a livelli di sessione

  4. Usare in combinazione con order flow o struttura di mercato

Compatibilità

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Mercati: Forex, indici, materie prime, criptovalute

  • Timeframes: H1, M15, M5

  • Basso consumo CPU

Parole chiave
indicatore di liquidità, buy sell liquidity MT5, smart money, liquidity sweep, segnali MT5, order flow, struttura di mercato, inversione prezzo, crystal forex, smc


Recensioni 2
Aravind Kolanupaka
9445
Aravind Kolanupaka 2025.09.29 11:49 
 

Very good signals by the indicator. Thank you for sharing.

Alex074179
329
Alex074179 2025.09.29 11:28 
 

**Crystal Buy Sell Liquidity Indicator** é brilhante por transformar a complexa dinâmica de liquidez em sinais visuais e precisos de compra e venda. No MetaTrader 5, ele se mostrou uma ferramenta essencial, antecipando movimentos ao identificar onde os grandes players estão operando. Seus resultados sólidos comprovam sua eficácia como um aliado estratégico para decisões mais inteligentes e consistentes.

