Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 2.50
- Aggiornato: 29 settembre 2025
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicatore di Liquidità per MT5
Descrizione
Crystal Buy Sell Liquidity è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che identifica opportunità di acquisto e vendita basate su modelli di sweep di liquidità. Analizza la struttura intraday del mercato per rilevare l’attività istituzionale e fornisce segnali chiari quando la liquidità retail viene assorbita e il prezzo si inverte.
Caratteristiche principali
-
Rilevamento automatico sweep di liquidità su massimi/minimi
-
Segnali buy/sell dopo conferma del reversal
-
Integrazione Smart Money Concepts (SMC)
-
Analisi della struttura di mercato intraday
-
Funziona su H1, M15, M5
-
Segnali puliti e chiari sul grafico
Come funziona
-
Rileva la rottura dei massimi/minimi di sessione
-
Conferma l’assorbimento della liquidità retail
-
Genera segnali di acquisto o vendita
Come usare
-
Applicare l’indicatore al grafico MT5
-
Selezionare timeframe (M5, M15, H1)
-
Osservare segnali vicino a livelli di sessione
-
Usare in combinazione con order flow o struttura di mercato
Compatibilità
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Mercati: Forex, indici, materie prime, criptovalute
-
Timeframes: H1, M15, M5
-
Basso consumo CPU
Parole chiave
indicatore di liquidità, buy sell liquidity MT5, smart money, liquidity sweep, segnali MT5, order flow, struttura di mercato, inversione prezzo, crystal forex, smc
Very good signals by the indicator. Thank you for sharing.