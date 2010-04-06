Xauusd Quantum Pro EA

Expert Advisor MT5 per XAUUSD Gold

Robot di trading automatico per Oro su MetaTrader 5

XAUUSD QUANTUM PRO

XAUUSD QUANTUM PRO è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, sviluppato per il trading automatico dell Oro su XAUUSD (a seconda del broker può essere indicato come Gold). Il mercato dell’oro è molto ricercato dai trader per l’alta volatilità, gli impulsi frequenti, le fasi direzionali forti e la sensibilità alle notizie macroeconomiche legate al dollaro USA, ai tassi di interesse e all’inflazione.

Questo Expert Advisor MT5 è stato progettato per analizzare XAUUSD con un approccio algoritmico strutturato, focalizzato sulla qualità dei segnali, la lettura della volatilità e una gestione del rischio integrata. L’obiettivo è offrire un robot di trading MT5 affidabile per XAUUSD, con regole chiare ed esecuzione disciplinata.

Per diversificare il tuo portafoglio di robot di trading e coprire più mercati importanti, puoi anche affiancare XAUUSD QUANTUM PRO con Nasdaq Quantum PRO EA, SP500 Quantum Algo Pro e Bitcoin Quantum Edge Algo.

Presentazione dell Expert Advisor XAUUSD QUANTUM PRO per MetaTrader 5

XAUUSD QUANTUM PRO non è un robot di trading “di massa”. È pensato per trader che cercano un EA MT5 premium per l’oro, con logica di trading chiara, ingressi altamente selettivi e gestione del rischio adatta all’uso reale su conto live e su VPS.

A chi è adatto questo EA MT5

Trader che vogliono un Expert Advisor MT5 dedicato a XAUUSD Gold

Trader che danno priorità a una selezione rigorosa dei segnali

Trader che cercano un approccio disciplinato e orientato alla gestione del rischio

Obiettivo del robot di trading per XAUUSD

L’obiettivo è identificare configurazioni di mercato ad alta probabilità su XAUUSD Gold, mantenendo un quadro di rischio rigoroso e controllato.

Questo approccio punta a

evitare periodi di mercato sfavorevoli

privilegiare condizioni di volatilità coerenti

ridurre ingressi non necessari

Strategia algoritmica multi factor e multi timeframe

A differenza dei robot semplici, XAUUSD QUANTUM PRO utilizza

strategia multi factor

analisi multi timeframe

un sistema di punteggio decisionale che valuta ogni opportunità prima di aprire una posizione

Obiettivi dell’approccio algoritmico

Ridurre i segnali inutili

Migliorare la coerenza degli ingressi

Leggere la volatilità di XAUUSD in modo strutturato

Filtrare le fasi di mercato sfavorevoli sull’oro

Sistema di punteggio decisionale del robot MT5

Ogni opportunità su XAUUSD viene

analizzata con più indicatori tecnici

pesata in base alla rilevanza di ciascun criterio

valutata in tempo reale tramite equilibrio tra compratori e venditori

Indicatori tecnici usati nell EA XAUUSD

RSI dinamico

MACD e divergenze

EMA 50 EMA 100 EMA 200

ADX per misurare la forza del trend

ATR adattivo per la volatilità reale

Supporti e resistenze automatici

Struttura del prezzo e price action

Regole di trading di XAUUSD QUANTUM PRO

Buy solo se il punteggio dei compratori domina chiaramente

Sell solo se il punteggio dei venditori è superiore

Nessun trade forzato, solo setup validati dal sistema

Analisi multi timeframe su MetaTrader 5

M15 e M30 per individuare i setup

H1 e H4 per confermare il trend dominante

M5 per affinare il timing e la gestione del rischio

Questa combinazione allinea segnale, trend e timing per il trading automatico dell’oro su MT5.

Gestione dinamica del rischio per XAUUSD

XAUUSD QUANTUM PRO integra una gestione del rischio pensata per il trading automatico su conto live

Stop loss adattivo basato sulla volatilità

Dimensione della posizione proporzionale al capitale

Filtro di inattività in condizioni sfavorevoli

Monitoraggio del drawdown compatibile con regole prop firm

Minimo risk reward configurabile

Nessun martingale

Nessun grid

Backtests XAUUSD 2021–2025 e comportamento storico

Backtests su dati storici 2021–2025

Attività selettiva e controllata

Adattamento alle fasi direzionali dell’oro

Drawdown contenuto negli scenari testati

Circa 5–10 operazioni al mese in base alle condizioni di mercato

I risultati passati sono informativi e non garantiscono performance future.

Perché scegliere XAUUSD QUANTUM PRO EA MT5

Expert Advisor dedicato a XAUUSD Gold

Robot di trading automatico per MetaTrader 5

Approccio multi factor strutturato con sistema di punteggio decisionale

Gestione del rischio integrata ed esecuzione disciplinata

Compatibile con VPS per trading algoritmico

Nessuna chiamata esterna e nessuna DLL

Compatibile con la maggior parte dei broker MT5

Aggiornamenti gratuiti

Supporto via messaggistica MQL5

Confronto con un EA classico

EA classico

logica semplicistica

pochi filtri

rischio poco controllato

XAUUSD QUANTUM PRO

logica multi factor

sistema di punteggio decisionale

lettura strutturata della volatilità dell’oro

approccio disciplinato e responsabile

Incluso con l’acquisto

File EX5 pronto all’uso

Parametri ottimizzati

Accesso agli aggiornamenti

Supporto via messaggistica MQL5

Avvertenza sul rischio

Il trading comporta un rischio reale di perdita del capitale. XAUUSD QUANTUM PRO è uno strumento di supporto al trading, non una promessa di profitto. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Si consiglia di testare su conto demo MetaTrader 5 prima dell’uso reale. Investi solo fondi che puoi permetterti di perdere.

Conclusione

XAUUSD QUANTUM PRO è un Expert Advisor MT5 per XAUUSD Gold, progettato per trader che desiderano un approccio algoritmico strutturato, disciplinato e orientato alla gestione del rischio per il trading automatico dell’oro.