Xauusd Quantum Pro EA
- Experts
- Ilies Zalegh
- Versione: 4.1
- Aggiornato: 18 gennaio 2026
- Attivazioni: 10
Expert Advisor MT5 per XAUUSD Gold
Robot di trading automatico per Oro su MetaTrader 5
XAUUSD QUANTUM PRO è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, sviluppato per il trading automatico dell Oro su XAUUSD (a seconda del broker può essere indicato come Gold). Il mercato dell’oro è molto ricercato dai trader per l’alta volatilità, gli impulsi frequenti, le fasi direzionali forti e la sensibilità alle notizie macroeconomiche legate al dollaro USA, ai tassi di interesse e all’inflazione.
Questo Expert Advisor MT5 è stato progettato per analizzare XAUUSD con un approccio algoritmico strutturato, focalizzato sulla qualità dei segnali, la lettura della volatilità e una gestione del rischio integrata. L’obiettivo è offrire un robot di trading MT5 affidabile per XAUUSD, con regole chiare ed esecuzione disciplinata.
Per diversificare il tuo portafoglio di robot di trading e coprire più mercati importanti, puoi anche affiancare XAUUSD QUANTUM PRO con Nasdaq Quantum PRO EA, SP500 Quantum Algo Pro e Bitcoin Quantum Edge Algo.
Presentazione dell Expert Advisor XAUUSD QUANTUM PRO per MetaTrader 5
XAUUSD QUANTUM PRO non è un robot di trading “di massa”. È pensato per trader che cercano un EA MT5 premium per l’oro, con logica di trading chiara, ingressi altamente selettivi e gestione del rischio adatta all’uso reale su conto live e su VPS.
A chi è adatto questo EA MT5
-
Trader che vogliono un Expert Advisor MT5 dedicato a XAUUSD Gold
-
Trader che danno priorità a una selezione rigorosa dei segnali
-
Trader che cercano un approccio disciplinato e orientato alla gestione del rischio
Obiettivo del robot di trading per XAUUSD
L’obiettivo è identificare configurazioni di mercato ad alta probabilità su XAUUSD Gold, mantenendo un quadro di rischio rigoroso e controllato.
Questo approccio punta a
-
evitare periodi di mercato sfavorevoli
-
privilegiare condizioni di volatilità coerenti
-
ridurre ingressi non necessari
Strategia algoritmica multi factor e multi timeframe
A differenza dei robot semplici, XAUUSD QUANTUM PRO utilizza
-
strategia multi factor
-
analisi multi timeframe
-
un sistema di punteggio decisionale che valuta ogni opportunità prima di aprire una posizione
Obiettivi dell’approccio algoritmico
-
Ridurre i segnali inutili
-
Migliorare la coerenza degli ingressi
-
Leggere la volatilità di XAUUSD in modo strutturato
-
Filtrare le fasi di mercato sfavorevoli sull’oro
Sistema di punteggio decisionale del robot MT5
Ogni opportunità su XAUUSD viene
-
analizzata con più indicatori tecnici
-
pesata in base alla rilevanza di ciascun criterio
-
valutata in tempo reale tramite equilibrio tra compratori e venditori
Indicatori tecnici usati nell EA XAUUSD
-
RSI dinamico
-
MACD e divergenze
-
EMA 50 EMA 100 EMA 200
-
ADX per misurare la forza del trend
-
ATR adattivo per la volatilità reale
-
Supporti e resistenze automatici
-
Struttura del prezzo e price action
Regole di trading di XAUUSD QUANTUM PRO
-
Buy solo se il punteggio dei compratori domina chiaramente
-
Sell solo se il punteggio dei venditori è superiore
-
Nessun trade forzato, solo setup validati dal sistema
Analisi multi timeframe su MetaTrader 5
-
M15 e M30 per individuare i setup
-
H1 e H4 per confermare il trend dominante
-
M5 per affinare il timing e la gestione del rischio
Questa combinazione allinea segnale, trend e timing per il trading automatico dell’oro su MT5.
Gestione dinamica del rischio per XAUUSD
XAUUSD QUANTUM PRO integra una gestione del rischio pensata per il trading automatico su conto live
-
Stop loss adattivo basato sulla volatilità
-
Dimensione della posizione proporzionale al capitale
-
Filtro di inattività in condizioni sfavorevoli
-
Monitoraggio del drawdown compatibile con regole prop firm
-
Minimo risk reward configurabile
-
Nessun martingale
-
Nessun grid
Backtests XAUUSD 2021–2025 e comportamento storico
-
Backtests su dati storici 2021–2025
-
Attività selettiva e controllata
-
Adattamento alle fasi direzionali dell’oro
-
Drawdown contenuto negli scenari testati
-
Circa 5–10 operazioni al mese in base alle condizioni di mercato
I risultati passati sono informativi e non garantiscono performance future.
Perché scegliere XAUUSD QUANTUM PRO EA MT5
-
Expert Advisor dedicato a XAUUSD Gold
-
Robot di trading automatico per MetaTrader 5
-
Approccio multi factor strutturato con sistema di punteggio decisionale
-
Gestione del rischio integrata ed esecuzione disciplinata
-
Compatibile con VPS per trading algoritmico
-
Nessuna chiamata esterna e nessuna DLL
-
Compatibile con la maggior parte dei broker MT5
-
Aggiornamenti gratuiti
-
Supporto via messaggistica MQL5
Confronto con un EA classico
EA classico
-
logica semplicistica
-
pochi filtri
-
rischio poco controllato
XAUUSD QUANTUM PRO
-
logica multi factor
-
sistema di punteggio decisionale
-
lettura strutturata della volatilità dell’oro
-
approccio disciplinato e responsabile
Incluso con l’acquisto
-
File EX5 pronto all’uso
-
Parametri ottimizzati
-
Accesso agli aggiornamenti
-
Supporto via messaggistica MQL5
Avvertenza sul rischio
Il trading comporta un rischio reale di perdita del capitale. XAUUSD QUANTUM PRO è uno strumento di supporto al trading, non una promessa di profitto. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Si consiglia di testare su conto demo MetaTrader 5 prima dell’uso reale. Investi solo fondi che puoi permetterti di perdere.
Conclusione
XAUUSD QUANTUM PRO è un Expert Advisor MT5 per XAUUSD Gold, progettato per trader che desiderano un approccio algoritmico strutturato, disciplinato e orientato alla gestione del rischio per il trading automatico dell’oro.