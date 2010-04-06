Xauusd Quantum Pro EA

XAUUSD QUANTUM PRO

Expert Advisor MT5 per XAUUSD Gold

Robot di trading automatico per Oro su MetaTrader 5

XAUUSD QUANTUM PRO è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, sviluppato per il trading automatico dell Oro su XAUUSD (a seconda del broker può essere indicato come Gold). Il mercato dell’oro è molto ricercato dai trader per l’alta volatilità, gli impulsi frequenti, le fasi direzionali forti e la sensibilità alle notizie macroeconomiche legate al dollaro USA, ai tassi di interesse e all’inflazione.

Questo Expert Advisor MT5 è stato progettato per analizzare XAUUSD con un approccio algoritmico strutturato, focalizzato sulla qualità dei segnali, la lettura della volatilità e una gestione del rischio integrata. L’obiettivo è offrire un robot di trading MT5 affidabile per XAUUSD, con regole chiare ed esecuzione disciplinata.

Per diversificare il tuo portafoglio di robot di trading e coprire più mercati importanti, puoi anche affiancare XAUUSD QUANTUM PRO con Nasdaq Quantum PRO EA, SP500 Quantum Algo Pro e Bitcoin Quantum Edge Algo.

Presentazione dell Expert Advisor XAUUSD QUANTUM PRO per MetaTrader 5

XAUUSD QUANTUM PRO non è un robot di trading “di massa”. È pensato per trader che cercano un EA MT5 premium per l’oro, con logica di trading chiara, ingressi altamente selettivi e gestione del rischio adatta all’uso reale su conto live e su VPS.

A chi è adatto questo EA MT5

  • Trader che vogliono un Expert Advisor MT5 dedicato a XAUUSD Gold

  • Trader che danno priorità a una selezione rigorosa dei segnali

  • Trader che cercano un approccio disciplinato e orientato alla gestione del rischio

Obiettivo del robot di trading per XAUUSD

L’obiettivo è identificare configurazioni di mercato ad alta probabilità su XAUUSD Gold, mantenendo un quadro di rischio rigoroso e controllato.

Questo approccio punta a

  • evitare periodi di mercato sfavorevoli

  • privilegiare condizioni di volatilità coerenti

  • ridurre ingressi non necessari

Strategia algoritmica multi factor e multi timeframe

A differenza dei robot semplici, XAUUSD QUANTUM PRO utilizza

  • strategia multi factor

  • analisi multi timeframe

  • un sistema di punteggio decisionale che valuta ogni opportunità prima di aprire una posizione

Obiettivi dell’approccio algoritmico

  • Ridurre i segnali inutili

  • Migliorare la coerenza degli ingressi

  • Leggere la volatilità di XAUUSD in modo strutturato

  • Filtrare le fasi di mercato sfavorevoli sull’oro

Sistema di punteggio decisionale del robot MT5

Ogni opportunità su XAUUSD viene

  • analizzata con più indicatori tecnici

  • pesata in base alla rilevanza di ciascun criterio

  • valutata in tempo reale tramite equilibrio tra compratori e venditori

Indicatori tecnici usati nell EA XAUUSD

  • RSI dinamico

  • MACD e divergenze

  • EMA 50 EMA 100 EMA 200

  • ADX per misurare la forza del trend

  • ATR adattivo per la volatilità reale

  • Supporti e resistenze automatici

  • Struttura del prezzo e price action

Regole di trading di XAUUSD QUANTUM PRO

  • Buy solo se il punteggio dei compratori domina chiaramente

  • Sell solo se il punteggio dei venditori è superiore

  • Nessun trade forzato, solo setup validati dal sistema

Analisi multi timeframe su MetaTrader 5

  • M15 e M30 per individuare i setup

  • H1 e H4 per confermare il trend dominante

  • M5 per affinare il timing e la gestione del rischio

Questa combinazione allinea segnale, trend e timing per il trading automatico dell’oro su MT5.

Gestione dinamica del rischio per XAUUSD

XAUUSD QUANTUM PRO integra una gestione del rischio pensata per il trading automatico su conto live

  • Stop loss adattivo basato sulla volatilità

  • Dimensione della posizione proporzionale al capitale

  • Filtro di inattività in condizioni sfavorevoli

  • Monitoraggio del drawdown compatibile con regole prop firm

  • Minimo risk reward configurabile

  • Nessun martingale

  • Nessun grid

Backtests XAUUSD 2021–2025 e comportamento storico

  • Backtests su dati storici 2021–2025

  • Attività selettiva e controllata

  • Adattamento alle fasi direzionali dell’oro

  • Drawdown contenuto negli scenari testati

  • Circa 5–10 operazioni al mese in base alle condizioni di mercato

I risultati passati sono informativi e non garantiscono performance future.

Perché scegliere XAUUSD QUANTUM PRO EA MT5

  • Expert Advisor dedicato a XAUUSD Gold

  • Robot di trading automatico per MetaTrader 5

  • Approccio multi factor strutturato con sistema di punteggio decisionale

  • Gestione del rischio integrata ed esecuzione disciplinata

  • Compatibile con VPS per trading algoritmico

  • Nessuna chiamata esterna e nessuna DLL

  • Compatibile con la maggior parte dei broker MT5

  • Aggiornamenti gratuiti

  • Supporto via messaggistica MQL5

Confronto con un EA classico

EA classico

  • logica semplicistica

  • pochi filtri

  • rischio poco controllato

XAUUSD QUANTUM PRO

  • logica multi factor

  • sistema di punteggio decisionale

  • lettura strutturata della volatilità dell’oro

  • approccio disciplinato e responsabile

Incluso con l’acquisto

  • File EX5 pronto all’uso

  • Parametri ottimizzati

  • Accesso agli aggiornamenti

  • Supporto via messaggistica MQL5

Avvertenza sul rischio

Il trading comporta un rischio reale di perdita del capitale. XAUUSD QUANTUM PRO è uno strumento di supporto al trading, non una promessa di profitto. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Si consiglia di testare su conto demo MetaTrader 5 prima dell’uso reale. Investi solo fondi che puoi permetterti di perdere.

Conclusione

XAUUSD QUANTUM PRO è un Expert Advisor MT5 per XAUUSD Gold, progettato per trader che desiderano un approccio algoritmico strutturato, disciplinato e orientato alla gestione del rischio per il trading automatico dell’oro.


