Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control

Crystal Trade Manager – Strumento Avanzato di Gestione Rischio e Trade MT4

Panoramica

Crystal Trade Manager (CTM) è un’utility professionale per MetaTrader 4, progettata per la gestione del rischio, l’automazione delle operazioni e il controllo rapido dell’esecuzione.
Aiuta i trader a proteggere il capitale, gestire il drawdown giornaliero, controllare la dimensione dei lotti e automatizzare funzioni essenziali come Auto SL/TP, Break-Even e Trailing Stop.

Ideale per trader manuali, partecipanti a Prop Firm challenge e gestori professionali di fondi che necessitano disciplina e precisione su MT4.

Funzionalità Principali

1. Protezione Rischio & Drawdown

  • Limite giornaliero di drawdown regolabile (1%–70%).

  • Chiusura automatica di tutte le operazioni al superamento del limite.

  • Opzione per eliminare ordini pendenti.

  • Blocco giornaliero → impedisce nuovi trade fino al giorno successivo (compatibile Prop Firm).

2. Controllo Obiettivi di Profitto e Perdita

  • Imposta target giornalieri di profitto/perdita in USD.

  • Chiusura automatica di tutte le posizioni al raggiungimento del target.

  • Supporta le regole di consistenza delle Prop Firm.

3. Stop Loss & Take Profit Automatici

  • SL/TP applicati automaticamente ad ogni nuovo trade.

  • Regolabile in pips (compatibile con tutti i broker).

  • Niente più SL/TP manuali.

4. Protezione Break-Even

  • SL spostato automaticamente a Break-Even + buffer.

  • Attivazione al raggiungimento di un certo livello di profitto.

  • Evita che trade vincenti diventino perdenti.

5. Trailing Stop Intelligente

  • Attivato dopo aver raggiunto un livello di profitto definito.

  • Segue dinamicamente il prezzo a distanza configurata.

  • Attivabile anche manualmente dal pannello rapido.

6. Controllo Dimensione Lotto

  • Imposta il lotto massimo per simbolo.

  • Chiusura o riduzione automatica dei trade che superano il limite.

  • Previene sovra-leva accidentale.

7. Pannello Rapido Stile Magic Keys

6 azioni con un clic (dal grafico o tramite scorciatoie 1–6):

  1. Chiudi 50% di tutte le posizioni

  2. Sposta SL a Break-Even + buffer

  3. Chiudi tutte le posizioni di un simbolo

  4. Cancella tutti gli ordini pendenti

  5. Raddoppia la posizione attuale

  6. Secure More (modalità avanzata di protezione rischio)

Extra:

  • Conferma visiva al clic

  • Avvisi sonori

  • Interfaccia minimalista e trascinabile

8. Pannello Informazioni in Tempo Reale

  • Mostra Balance, Equity, P/L flottante, P/L giornaliero %.

  • Esposizione lotti, % drawdown, stato lockout.

  • Indicatori colorati di profitto/perdita.

  • Pannello adattabile alla scala del grafico.

9. Notifiche & Avvisi

  • Banner a schermo per ogni azione.

  • Notifiche push su mobile (opzionali).

  • Avvisi sonori per successi/errori.

10. Logica di Sicurezza Intelligente

  • Chiusura automatica dei trade aperti durante il lockout.

  • Rilevamento automatico delle cifre broker per calcoli pip precisi.

  • Ripristino automatico delle impostazioni dopo il riavvio del terminale.

Parametri di Input

  • Daily Drawdown Limit (%): 1–70

  • Daily Profit/Loss Target (USD)

  • Auto SL/TP (in pips) – attiva/disattiva

  • Break-Even Trigger (profitto + buffer in pips)

  • Trailing Stop (attivazione & distanza in pips)

  • Max Lot Size (per simbolo)

  • Magic Keys Shortcuts (1–6)

  • Notifiche: push / suono / banner

  • Tema: Chiaro / Scuro

Compatibilità

  • Piattaforma: MetaTrader 4

  • Conti: Tutti i broker, supporto hedging

  • Simboli: Forex, Oro, Indici, Materie Prime, Cripto, Azioni

A chi è rivolto

  • Trader Prop Firm (FTMO, MFF, TFF, ecc.)

  • Scalper e day trader che richiedono velocità e precisione

  • Swing trader che cercano disciplina e protezione

  • Trader manuali e algoritmici con focus sulla sicurezza del conto

Disclaimer

Questo è uno strumento di gestione trading, non un fornitore di segnali.
Nessuna garanzia di profitto. Testare prima su un conto demo.

 Parole Chiave in Italiano

gestore trade MT4, EA gestione rischio MT4, strumento prop firm MT4, pannello FTMO MT4, controllo drawdown giornaliero MT4, auto SL TP MT4, EA Break-Even MT4, EA Trailing Stop MT4, pannello trading manuale MT4, crystal forex, pannello rischio MT4, assistente trading MT4, tool challenge prop firm MT4, EA chiusura automatica MT4, EA chiusura parziale MT4, EA protezione capitale MT4, disciplina trading MT4, gestore professionale trading, dashboard MT4


