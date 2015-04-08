Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 5.56
- Aggiornato: 26 settembre 2025
Panoramica
Crystal Trade Manager (CTM) è un’utility professionale per MetaTrader 4, progettata per la gestione del rischio, l’automazione delle operazioni e il controllo rapido dell’esecuzione.
Aiuta i trader a proteggere il capitale, gestire il drawdown giornaliero, controllare la dimensione dei lotti e automatizzare funzioni essenziali come Auto SL/TP, Break-Even e Trailing Stop.
Ideale per trader manuali, partecipanti a Prop Firm challenge e gestori professionali di fondi che necessitano disciplina e precisione su MT4.
Funzionalità Principali
1. Protezione Rischio & Drawdown
-
Limite giornaliero di drawdown regolabile (1%–70%).
-
Chiusura automatica di tutte le operazioni al superamento del limite.
-
Opzione per eliminare ordini pendenti.
-
Blocco giornaliero → impedisce nuovi trade fino al giorno successivo (compatibile Prop Firm).
2. Controllo Obiettivi di Profitto e Perdita
-
Imposta target giornalieri di profitto/perdita in USD.
-
Chiusura automatica di tutte le posizioni al raggiungimento del target.
-
Supporta le regole di consistenza delle Prop Firm.
3. Stop Loss & Take Profit Automatici
-
SL/TP applicati automaticamente ad ogni nuovo trade.
-
Regolabile in pips (compatibile con tutti i broker).
-
Niente più SL/TP manuali.
4. Protezione Break-Even
-
SL spostato automaticamente a Break-Even + buffer.
-
Attivazione al raggiungimento di un certo livello di profitto.
-
Evita che trade vincenti diventino perdenti.
5. Trailing Stop Intelligente
-
Attivato dopo aver raggiunto un livello di profitto definito.
-
Segue dinamicamente il prezzo a distanza configurata.
-
Attivabile anche manualmente dal pannello rapido.
6. Controllo Dimensione Lotto
-
Imposta il lotto massimo per simbolo.
-
Chiusura o riduzione automatica dei trade che superano il limite.
-
Previene sovra-leva accidentale.
7. Pannello Rapido Stile Magic Keys
6 azioni con un clic (dal grafico o tramite scorciatoie 1–6):
-
Chiudi 50% di tutte le posizioni
-
Sposta SL a Break-Even + buffer
-
Chiudi tutte le posizioni di un simbolo
-
Cancella tutti gli ordini pendenti
-
Raddoppia la posizione attuale
-
Secure More (modalità avanzata di protezione rischio)
Extra:
-
Conferma visiva al clic
-
Avvisi sonori
-
Interfaccia minimalista e trascinabile
8. Pannello Informazioni in Tempo Reale
-
Mostra Balance, Equity, P/L flottante, P/L giornaliero %.
-
Esposizione lotti, % drawdown, stato lockout.
-
Indicatori colorati di profitto/perdita.
-
Pannello adattabile alla scala del grafico.
9. Notifiche & Avvisi
-
Banner a schermo per ogni azione.
-
Notifiche push su mobile (opzionali).
-
Avvisi sonori per successi/errori.
10. Logica di Sicurezza Intelligente
-
Chiusura automatica dei trade aperti durante il lockout.
-
Rilevamento automatico delle cifre broker per calcoli pip precisi.
-
Ripristino automatico delle impostazioni dopo il riavvio del terminale.
Parametri di Input
-
Daily Drawdown Limit (%): 1–70
-
Daily Profit/Loss Target (USD)
-
Auto SL/TP (in pips) – attiva/disattiva
-
Break-Even Trigger (profitto + buffer in pips)
-
Trailing Stop (attivazione & distanza in pips)
-
Max Lot Size (per simbolo)
-
Magic Keys Shortcuts (1–6)
-
Notifiche: push / suono / banner
-
Tema: Chiaro / Scuro
Compatibilità
-
Piattaforma: MetaTrader 4
-
Conti: Tutti i broker, supporto hedging
-
Simboli: Forex, Oro, Indici, Materie Prime, Cripto, Azioni
A chi è rivolto
-
Trader Prop Firm (FTMO, MFF, TFF, ecc.)
-
Scalper e day trader che richiedono velocità e precisione
-
Swing trader che cercano disciplina e protezione
-
Trader manuali e algoritmici con focus sulla sicurezza del conto
Disclaimer
Questo è uno strumento di gestione trading, non un fornitore di segnali.
Nessuna garanzia di profitto. Testare prima su un conto demo.
Parole Chiave in Italiano
