Auto Candle Sequence Counter

5

Auto Candle Sequence Counter – Indicatore MT5


Descrizione

Auto Candle Sequence Counter è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che rileva automaticamente sequenze consecutive di candele rialziste e ribassiste. Fornisce visualizzazione in tempo reale, statistiche e avvisi per migliorare l’analisi dell’azione dei prezzi.


Caratteristiche principali


Rilevamento di sequenze da 2 a 7 candele (rialziste/ribassiste).


Mappatura precisa senza perdita di segnali.


Rilevamento dei doji (sensibilità 0.01–0.10 regolabile).


Filtra candele deboli/rumore.


Visualizzazione professionale (verde = rialzista, rosso = ribassista, giallo = doji).


Pannello statistico in tempo reale.


Sistema di avvisi: popup, suono, notifiche push.


Vantaggi


Identificazione rapida di continuazione o esaurimento del trend.


Utilizzabile con SMC, supporti/resistenze, supply & demand.


Ideale per scalping, swing e intraday trading.


Risparmio di tempo evitando conteggi manuali.


Parametri


Soglia sequenza: 2–7 candele


Lookback: 50–500 candele


Sensibilità doji: 0.01–0.10


Temi: nero/bianco


Avvisi: popup, suono, push


Compatibilità


Piattaforma: MetaTrader 5


Mercati: Forex, oro, indici, azioni, materie prime, criptovalute


Timeframe: tutti (M1–MN1)


Disclaimer

Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica. Non garantisce profitti e non costituisce consulenza finanziaria. Testare prima su conto demo.


Parole chiave

sequenza candele, contatore candele, pattern rialzista ribassista, rilevatore doji, indicatore MT5, price action, momentum, analisi candele, scalping, crystal forex

Recensioni 1
Evgenij Litvintsev
248
Evgenij Litvintsev 2025.10.08 12:12 
 

nice indicator but dont know how to set allerts

