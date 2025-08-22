Auto Candle Sequence Counter

INDICATORE VISUALIZZAZIONE PREZZO LIVE E PROFITTO TOTALE PERFETTO PER TRADING LIVE E CONDIVISIONE SCHERMO Progettato specificamente per day trader, scalper e sessioni di trading in streaming live Questo indicatore professionale fornisce visualizzazione prezzi in tempo reale e tracciamento completo dei profitti direttamente sul tuo grafico - essenziale per trading ad alta frequenza e trasmissioni di trading live. CARATTERISTICHE PRINCIPALI VISUALIZZAZIONE PREZZO IN TEMPO REALE Aggiornamenti prezz

FREE