Auto Candle Sequence Counter
-
Indicatori
-
Muhammad Jawad Shabir
-
Versione:
4.70
-
Aggiornato:
14 ottobre 2025
Auto Candle Sequence Counter – Indicatore MT5
Descrizione
Auto Candle Sequence Counter è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che rileva automaticamente sequenze consecutive di candele rialziste e ribassiste. Fornisce visualizzazione in tempo reale, statistiche e avvisi per migliorare l’analisi dell’azione dei prezzi.
Caratteristiche principali
Rilevamento di sequenze da 2 a 7 candele (rialziste/ribassiste).
Mappatura precisa senza perdita di segnali.
Rilevamento dei doji (sensibilità 0.01–0.10 regolabile).
Filtra candele deboli/rumore.
Visualizzazione professionale (verde = rialzista, rosso = ribassista, giallo = doji).
Pannello statistico in tempo reale.
Sistema di avvisi: popup, suono, notifiche push.
Vantaggi
Identificazione rapida di continuazione o esaurimento del trend.
Utilizzabile con SMC, supporti/resistenze, supply & demand.
Ideale per scalping, swing e intraday trading.
Risparmio di tempo evitando conteggi manuali.
Parametri
Soglia sequenza: 2–7 candele
Lookback: 50–500 candele
Sensibilità doji: 0.01–0.10
Temi: nero/bianco
Avvisi: popup, suono, push
Compatibilità
Piattaforma: MetaTrader 5
Mercati: Forex, oro, indici, azioni, materie prime, criptovalute
Timeframe: tutti (M1–MN1)
Disclaimer
Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica. Non garantisce profitti e non costituisce consulenza finanziaria. Testare prima su conto demo.
Parole chiave
sequenza candele, contatore candele, pattern rialzista ribassista, rilevatore doji, indicatore MT5, price action, momentum, analisi candele, scalping, crystal forex
nice indicator but dont know how to set allerts