Gold Atlas
- Experts
- Jimmy Peter Eriksson
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Leggi prima questo (molto importante)
- Non progettato per il flipping di conti a breve termine o per profitti rapidi
- Nessuna Martingala / Nessuna Griglia / Nessuna IA
- Progettato per i trader focalizzati sulla coerenza a lungo termine
Risultati in tempo reale: Segnale in tempo reale | Portafoglio principale | Risultati FTMO
OFFERTA DI LANCIO! Il prezzo attuale è disponibile solo per un numero limitato di copie. Una volta esaurite, il prezzo aumenterà.
Che cos'è Gold Atlas?
Gold Atlas è un sistema di trading automatizzato professionale per l'oro (XAUUSD). Utilizza un approccio di breakout multi-ingresso per catturare sia i movimenti intraday che i breakout di tendenza più ampi.
Il sistema non si basa su indicatori o intervalli di tempo fissi e utilizza un'ottimizzazione minima per ridurre l'adattamento della curva e migliorare la robustezza.
Gold Atlas opera con 5 diversi livelli di breakout, ognuno con la propria logica di stop loss e trailing stop, creando una forte diversificazione interna.
La strategia è stata testata a partire dal 2006 con poco meno di 10.000 operazioni, coprendo diversi regimi e condizioni di mercato.
Essendo un sistema che segue le tendenze, non vincerà ogni operazione, ma è progettato per catturare occasionalmente grandi vincitori nel lungo termine.
Impostare
L'installazione è plug & play .
Gold Atlas è progettato per essere intuitivo e facile da usare , senza richiedere configurazioni complesse.
Basta collegare l'EA al grafico e selezionare un livello di rischio : Basso / Medio / Alto
Una volta impostato, il sistema è pronto per funzionare.
Saldo minimo del conto: $ 200
Saldo consigliato: $ 500+
Utenti di "Prop Firm Gold EA"
Gold Atlas EA funziona molto bene insieme a Prop Firm Gold EA .
I due sistemi utilizzano strategie completamente diverse con una correlazione molto bassa , consentendo di gestirli insieme per una migliore diversificazione e risultati più fluidi.
L'accesso alla nostra community privata è incluso nella tua licenza. Contattaci dopo l'acquisto per ricevere il tuo invito.
UNISCITI ALLA COMMUNITY : https://www.mql5.com/it/messages/0359246ad744dc01
Caratteristiche
-
Protezione giornaliera dal prelievo (compatibile con società di investimento , ad esempio FTMO )
-
Funzione di randomizzazione integrata (compatibile con le aziende di proprietà)
-
Opzione % rischio manuale
- Opzione di dimensione del lotto fissa
- Opzione per abilitare o disabilitare i modelli di ingresso 1–5
- Possibilità di chiudere tutte le negoziazioni aperte il venerdì sera per evitare commissioni di swap elevate
-
Commento commerciale regolabile dall'utente
-
Numero magico regolabile dall'utente
-
Visualizzazione facoltativa delle informazioni del grafico
-
Attuale prelievo giornaliero
-
Profitto giornaliero attuale
-
Avvertimento
I sistemi di trading automatizzati sono spesso commercializzati come intelligenza artificiale, apprendimento automatico, ChatGPT o persino sistemi di computer quantistici. Questo è uno dei motivi principali per cui i trader dovrebbero essere cauti.
Molti EA presenti sul mercato sono fuorvianti e sono concepiti con un unico scopo: far credere agli acquirenti di aver trovato una macchina per stampare denaro.
In realtà, non è così. La maggior parte di questi sistemi fallisce nel tempo e spesso porta a perdite ingenti o a esplosioni di conti correnti.
I sistemi che offro non si basano su slogan o proclami di marketing. Si basano su principi fondamentali e tecnici ben noti nel mercato forex e hanno dimostrato un reale vantaggio a lungo termine se applicati in modo strutturato e basato su regole.
È inoltre importante essere cauti con i sistemi commercializzati come ICT o SMC. Questi approcci sono in gran parte discrezionali per natura e, quando trasformati in regole automatizzate, spesso non hanno un vantaggio chiaramente definito o comprovato.