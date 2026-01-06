Gold Atlas è un sistema di trading automatizzato professionale per l'oro (XAUUSD). Utilizza un approccio di breakout multi-ingresso per catturare sia i movimenti intraday che i breakout di tendenza più ampi.

Il sistema non si basa su indicatori o intervalli di tempo fissi e utilizza un'ottimizzazione minima per ridurre l'adattamento della curva e migliorare la robustezza.

Gold Atlas opera con 5 diversi livelli di breakout, ognuno con la propria logica di stop loss e trailing stop, creando una forte diversificazione interna.

La strategia è stata testata a partire dal 2006 con poco meno di 10.000 operazioni, coprendo diversi regimi e condizioni di mercato.

Essendo un sistema che segue le tendenze, non vincerà ogni operazione, ma è progettato per catturare occasionalmente grandi vincitori nel lungo termine.

L'installazione è plug & play .

Gold Atlas è progettato per essere intuitivo e facile da usare , senza richiedere configurazioni complesse.

Basta collegare l'EA al grafico e selezionare un livello di rischio : Basso / Medio / Alto

Una volta impostato, il sistema è pronto per funzionare.

Saldo minimo del conto: $ 200

Saldo consigliato: $ 500+

Protezione giornaliera dal prelievo (compatibile con società di investimento , ad esempio FTMO )

Funzione di randomizzazione integrata (compatibile con le aziende di proprietà)

Opzione % rischio manuale

Opzione di dimensione del lotto fissa

Opzione per abilitare o disabilitare i modelli di ingresso 1–5

Possibilità di chiudere tutte le negoziazioni aperte il venerdì sera per evitare commissioni di swap elevate

Commento commerciale regolabile dall'utente

Numero magico regolabile dall'utente

Visualizzazione facoltativa delle informazioni del grafico Attuale prelievo giornaliero Profitto giornaliero attuale







Avvertimento



I sistemi di trading automatizzati sono spesso commercializzati come intelligenza artificiale, apprendimento automatico, ChatGPT o persino sistemi di computer quantistici. Questo è uno dei motivi principali per cui i trader dovrebbero essere cauti.

Molti EA presenti sul mercato sono fuorvianti e sono concepiti con un unico scopo: far credere agli acquirenti di aver trovato una macchina per stampare denaro.

In realtà, non è così. La maggior parte di questi sistemi fallisce nel tempo e spesso porta a perdite ingenti o a esplosioni di conti correnti.

I sistemi che offro non si basano su slogan o proclami di marketing. Si basano su principi fondamentali e tecnici ben noti nel mercato forex e hanno dimostrato un reale vantaggio a lungo termine se applicati in modo strutturato e basato su regole.

È inoltre importante essere cauti con i sistemi commercializzati come ICT o SMC. Questi approcci sono in gran parte discrezionali per natura e, quando trasformati in regole automatizzate, spesso non hanno un vantaggio chiaramente definito o comprovato.