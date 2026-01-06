Gold Atlas

Leggi prima questo (molto importante)

  • Non progettato per il flipping di conti a breve termine o per profitti rapidi
  • Nessuna Martingala / Nessuna Griglia / Nessuna IA
  • Progettato per i trader focalizzati sulla coerenza a lungo termine

Risultati in tempo reale:  Segnale in tempo reale  |  Portafoglio principale  |  Risultati FTMO

OFFERTA DI LANCIO! Il prezzo attuale è disponibile solo per un numero limitato di copie. Una volta esaurite, il prezzo aumenterà.

Che cos'è Gold Atlas?

Gold Atlas è un sistema di trading automatizzato professionale per l'oro (XAUUSD). Utilizza un approccio di breakout multi-ingresso per catturare sia i movimenti intraday che i breakout di tendenza più ampi.

Il sistema non si basa su indicatori o intervalli di tempo fissi e utilizza un'ottimizzazione minima per ridurre l'adattamento della curva e migliorare la robustezza.

Gold Atlas opera con 5 diversi livelli di breakout, ognuno con la propria logica di stop loss e trailing stop, creando una forte diversificazione interna.

La strategia è stata testata a partire dal 2006 con poco meno di 10.000 operazioni, coprendo diversi regimi e condizioni di mercato.

Essendo un sistema che segue le tendenze, non vincerà ogni operazione, ma è progettato per catturare occasionalmente grandi vincitori nel lungo termine.


Impostare

L'installazione è  plug & play  .

Gold Atlas è progettato per essere  intuitivo  e  facile da usare  , senza richiedere configurazioni complesse.

Basta collegare l'EA al grafico e selezionare un  livello di rischio    Basso / Medio / Alto

Una volta impostato, il sistema è pronto per funzionare.

Saldo minimo del conto:  $ 200
Saldo consigliato:  $ 500+


Utenti di "Prop Firm Gold EA"

Gold Atlas EA funziona molto bene insieme a  Prop Firm Gold EA  .
I due sistemi utilizzano strategie completamente diverse con  una correlazione molto bassa  , consentendo di gestirli insieme per una migliore diversificazione e risultati più fluidi.


L'accesso alla nostra community privata è incluso nella tua licenza. Contattaci dopo l'acquisto per ricevere il tuo invito.

UNISCITI  ALLA COMMUNITY   https://www.mql5.com/it/messages/0359246ad744dc01


Caratteristiche

  • Protezione giornaliera dal prelievo (compatibile con società di investimento  , ad esempio FTMO  )

  • Funzione di randomizzazione integrata (compatibile con le aziende di proprietà)

  • Opzione % rischio manuale

  • Opzione di dimensione del lotto fissa
  • Opzione per abilitare o disabilitare i modelli di ingresso 1–5
  • Possibilità di chiudere tutte le negoziazioni aperte il venerdì sera per evitare commissioni di swap elevate

  • Commento commerciale regolabile dall'utente

  • Numero magico regolabile dall'utente

  • Visualizzazione facoltativa delle informazioni del grafico

    • Attuale prelievo giornaliero

    • Profitto giornaliero attuale


Avvertimento

I sistemi di trading automatizzati sono spesso commercializzati come intelligenza artificiale, apprendimento automatico, ChatGPT o persino sistemi di computer quantistici. Questo è uno dei motivi principali per cui i trader dovrebbero essere cauti.

Molti EA presenti sul mercato sono fuorvianti e sono concepiti con un unico scopo:   far credere agli acquirenti di aver trovato una macchina per stampare denaro.

In realtà, non è così. La maggior parte di questi sistemi fallisce nel tempo e spesso porta a perdite ingenti o a esplosioni di conti correnti.

I sistemi che offro non si basano su slogan o proclami di marketing. Si basano su principi fondamentali e tecnici ben noti nel mercato forex e hanno dimostrato un reale vantaggio a lungo termine se applicati in modo strutturato e basato su regole.

È inoltre importante essere cauti con i sistemi commercializzati come ICT o SMC. Questi approcci sono in gran parte discrezionali per natura e, quando trasformati in regole automatizzate, spesso non hanno un vantaggio chiaramente definito o comprovato.


