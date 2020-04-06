The Real RSI

es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para los traders que desean operar divergencias del RSI con precisión institucional.

Detecta automáticamente divergencias regulares y ocultas (alcistas y bajistas) utilizando una lógica inteligente de pivotes, validación estructural del RSI y filtros de confirmación multitemporal.

Construido bajo el concepto de “configurar y olvidar”, el sistema gestiona las entradas, los stop loss, los take profit y el trailing stop, manteniendo un panel transparente de control en el gráfico con información en tiempo real.

Concepto Central

El motor combina la divergencia del impulso RSI con un reconocimiento adaptativo de pivotes y un sistema de reintento inteligente, asegurando que las operaciones solo se ejecuten bajo condiciones óptimas de mercado.

Cada divergencia se valida utilizando la estructura del precio, el comportamiento del RSI y, opcionalmente, la confirmación de un marco temporal superior para evitar señales falsas o entradas tardías.

Características Principales

1. Detección Automática de Divergencias

Detecta divergencias regulares y ocultas.

Funciona en cualquier símbolo y marco temporal (M1–H1).

Distingue estructuras alcistas y bajistas confirmadas con el RSI.

La lógica inteligente evita señales repetidas o caducadas.

2. Gestión Inteligente de Entradas

Evita entradas tardías después de un número configurable de velas.

Revalida automáticamente la señal antes de ejecutarla.

Sistema de Auto-Retry: vuelve a intentar órdenes fallidas (con retraso y límite configurables).

Filtro automático de dirección de tendencia (modo Auto) basado en la fuerza del mercado.

3. Gestión de Riesgo y Capital

Modos de tamaño de lote: fijo, basado en el capital o basado en el riesgo (% de la cuenta).

Modos de Stop Loss: puntos fijos, basado en ATR o basado en pivotes.

Modos de Take Profit: puntos fijos, relación Riesgo/Beneficio o salida por señal RSI.

Conversión automática de capital a lote y normalización del valor del pip para cualquier tipo de broker.

4. Herramientas de Gestión de Operaciones

Sistema de Trailing Stop con activación y distancia dinámica.

Cierre inteligente de operaciones opuestas (solo en ganancia).

Lógica de espera de beneficio: espera alcanzar una ganancia mínima antes de cerrar operaciones opuestas.

Módulo de reintento y autocorrección: clasifica errores y aplica recuperación inteligente.

5. Confirmación Multitemporal

Filtro opcional de RSI en un marco temporal superior para validar las señales del inferior.

Evita operaciones en contra de la tendencia principal durante movimientos fuertes.

6. Interfaz Visual y Panel de Control

Muestra líneas de divergencia, marcadores de pivote y flechas de entrada en el gráfico.

Panel en tiempo real mostrando símbolo, modo, operaciones activas, tendencia y estado.

Fácil de usar: conectar, configurar y observar visualmente.

Optimización y Pruebas

Totalmente compatible con el Strategy Tester (datos de 1M o tick a tick recomendados).

Parámetros optimizables: periodo del RSI, multiplicador ATR, separación entre barras y ajustes del trailing stop.

Compatible con brokers ECN/STP de baja latencia y precisión de 3 a 5 dígitos.

Notas de Rendimiento

Funciona mejor en Oro (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD e índices (por defecto optimizado para XAUUSD con cotización de 2 dígitos).

Para una ejecución óptima:

Utilice un broker A-Book / ECN con bajo spread y sin deslizamiento.

Aspectos Técnicos Destacados

Gestión inteligente de errores (pérdida de conexión, recotizaciones, stops inválidos, margen insuficiente).

Control de expiración de patrones (en minutos).

Registro de estadísticas completo: operaciones exitosas, reintentos, señales omitidas, etc.

Sistema de registro detallado para depuración y auditoría del rendimiento.

Grupos de Parámetros de Entrada

Configuración de Divergencias

Marco Temporal y Dirección

Configuración del Tamaño de Lote

Configuración de Stop Loss

Configuración de Take Profit

Trailing Stop

Entradas y Salidas Inteligentes

Visual y Panel de Control

Configuraciones del EA (número mágico, comentario)

Configuraciones de Registro

Por Qué Este EA

A diferencia de los robots RSI comunes, The Real RSI combina estructura de precio, correlación de pivotes múltiples y lógica de operación adaptativa.

No redibuja ni adivina señales: cada operación se basa en una divergencia confirmada y una validación de ejecución estricta.

Palabras Clave

EA de Divergencia RSI, Sistema de Trading RSI, Divergencia Oculta, Divergencia Regular, RSI Inteligente, Detección Automática de Divergencia, Stop ATR, Riesgo Beneficio, Confirmación Multitemporal, Auto Reintento, Detección de Pivotes, Reversión RSI, Asesor Experto MQL5, Robot Forex, Gestión Inteligente de Operaciones, Crystal Forex, Estrategia RSI, EA de Oro RSI, Bot RSI, Filtro de Tendencia RSI, EA de Señales RSI

Aviso Legal

Este Asesor Experto se ofrece únicamente con fines educativos y de investigación.

Operar con productos apalancados como Forex, Oro o Índices conlleva un alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El autor no se hace responsable de pérdidas financieras derivadas del uso de este software.

Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar con dinero real.