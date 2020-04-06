The Real RSI

The Real RSI
es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para los traders que desean operar divergencias del RSI con precisión institucional.
Detecta automáticamente divergencias regulares y ocultas (alcistas y bajistas) utilizando una lógica inteligente de pivotes, validación estructural del RSI y filtros de confirmación multitemporal.
Construido bajo el concepto de “configurar y olvidar”, el sistema gestiona las entradas, los stop loss, los take profit y el trailing stop, manteniendo un panel transparente de control en el gráfico con información en tiempo real.

Concepto Central
El motor combina la divergencia del impulso RSI con un reconocimiento adaptativo de pivotes y un sistema de reintento inteligente, asegurando que las operaciones solo se ejecuten bajo condiciones óptimas de mercado.
Cada divergencia se valida utilizando la estructura del precio, el comportamiento del RSI y, opcionalmente, la confirmación de un marco temporal superior para evitar señales falsas o entradas tardías.

Características Principales
1. Detección Automática de Divergencias
Detecta divergencias regulares y ocultas.

Funciona en cualquier símbolo y marco temporal (M1–H1).

Distingue estructuras alcistas y bajistas confirmadas con el RSI.

La lógica inteligente evita señales repetidas o caducadas.

2. Gestión Inteligente de Entradas
Evita entradas tardías después de un número configurable de velas.

Revalida automáticamente la señal antes de ejecutarla.

Sistema de Auto-Retry: vuelve a intentar órdenes fallidas (con retraso y límite configurables).

Filtro automático de dirección de tendencia (modo Auto) basado en la fuerza del mercado.

3. Gestión de Riesgo y Capital
Modos de tamaño de lote: fijo, basado en el capital o basado en el riesgo (% de la cuenta).

Modos de Stop Loss: puntos fijos, basado en ATR o basado en pivotes.

Modos de Take Profit: puntos fijos, relación Riesgo/Beneficio o salida por señal RSI.

Conversión automática de capital a lote y normalización del valor del pip para cualquier tipo de broker.

4. Herramientas de Gestión de Operaciones
Sistema de Trailing Stop con activación y distancia dinámica.

Cierre inteligente de operaciones opuestas (solo en ganancia).

Lógica de espera de beneficio: espera alcanzar una ganancia mínima antes de cerrar operaciones opuestas.

Módulo de reintento y autocorrección: clasifica errores y aplica recuperación inteligente.

5. Confirmación Multitemporal
Filtro opcional de RSI en un marco temporal superior para validar las señales del inferior.

Evita operaciones en contra de la tendencia principal durante movimientos fuertes.

6. Interfaz Visual y Panel de Control
Muestra líneas de divergencia, marcadores de pivote y flechas de entrada en el gráfico.

Panel en tiempo real mostrando símbolo, modo, operaciones activas, tendencia y estado.

Fácil de usar: conectar, configurar y observar visualmente.

Optimización y Pruebas
Totalmente compatible con el Strategy Tester (datos de 1M o tick a tick recomendados).

Parámetros optimizables: periodo del RSI, multiplicador ATR, separación entre barras y ajustes del trailing stop.

Compatible con brokers ECN/STP de baja latencia y precisión de 3 a 5 dígitos.

Notas de Rendimiento
Funciona mejor en Oro (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD e índices (por defecto optimizado para XAUUSD con cotización de 2 dígitos).

Para una ejecución óptima:

Utilice un broker A-Book / ECN con bajo spread y sin deslizamiento.

Aspectos Técnicos Destacados
Gestión inteligente de errores (pérdida de conexión, recotizaciones, stops inválidos, margen insuficiente).

Control de expiración de patrones (en minutos).

Registro de estadísticas completo: operaciones exitosas, reintentos, señales omitidas, etc.

Sistema de registro detallado para depuración y auditoría del rendimiento.

Grupos de Parámetros de Entrada
Configuración de Divergencias

Marco Temporal y Dirección

Configuración del Tamaño de Lote

Configuración de Stop Loss

Configuración de Take Profit

Trailing Stop

Entradas y Salidas Inteligentes

Visual y Panel de Control

Configuraciones del EA (número mágico, comentario)

Configuraciones de Registro

Por Qué Este EA
A diferencia de los robots RSI comunes, The Real RSI combina estructura de precio, correlación de pivotes múltiples y lógica de operación adaptativa.
No redibuja ni adivina señales: cada operación se basa en una divergencia confirmada y una validación de ejecución estricta.

Palabras Clave
EA de Divergencia RSI, Sistema de Trading RSI, Divergencia Oculta, Divergencia Regular, RSI Inteligente, Detección Automática de Divergencia, Stop ATR, Riesgo Beneficio, Confirmación Multitemporal, Auto Reintento, Detección de Pivotes, Reversión RSI, Asesor Experto MQL5, Robot Forex, Gestión Inteligente de Operaciones, Crystal Forex, Estrategia RSI, EA de Oro RSI, Bot RSI, Filtro de Tendencia RSI, EA de Señales RSI

Aviso Legal
Este Asesor Experto se ofrece únicamente con fines educativos y de investigación.
Operar con productos apalancados como Forex, Oro o Índices conlleva un alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El autor no se hace responsable de pérdidas financieras derivadas del uso de este software.
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar con dinero real.


Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova MFI Scalper lleva el oscilador favorito del lado comprador directamente a su gráfico MT5. Construido alrededor del Money Flow Index (MFI ) - una variante del RSI ponderada por volumen que filtra los movimientos débiles del precio - el EA se centra en la acumulación y distribución genuinas. ¿El resultado? Entradas más limpias, salidas más rápidas y menos salidas falsas. Por qué los operadores añaden Nova MFI Trader a su caja de herramientas Señales confirmadas por volumen: MFI combina preci
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Asesores Expertos
¡¡¡¡¡Descuento de FIN DE AÑO !!!!! (¡finaliza pronto!) Precio original $508 (antes del descuento) : Precio actual: $254 USD (+impuestos) ¡Obtenga su copia ahora antes de que sea demasiado tarde! Señales en Vivo Probadas : Señales Goldplup ACTUAR AHORA!!! o nunca... Ruptura del Canal de Donchian ¿Hasta dónde puede moverse una ruptura Donchian antes de revertir? Goldplup EA está diseñado para capturar esos movimientos con precisión. Aplica el probado método Donchian Channel en 2 modos seleccion
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Asesores Expertos
NOCHE ARDIENTE SCALPER TODO EL NUEVO SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA RED AÑADIDO El scalping nocturno usando Stop Losses ha funcionado increíblemente bien en años anteriores a 2022. Blazing Night Scalper fue probado originalmente en más de 10 años de Tick Data utilizando Take profit y Stop Loss con resultados sorprendentes. Tan pronto como llegamos a 2022 los scalpers nocturnos se volvieron gradualmente más difíciles de obtener beneficios, probablemente debido a muchas razones, tales como el aum
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador de media móvil Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier instrumento de negociación. Sistema de recuperación de Drawdown, superposición de órdenes perdedoras y protección de saldo No es n
GoldXpert
Orifox Technologies Private Limited
Asesores Expertos
GoldXpert EA - Asesor Experto Multiestrategia en Oro GoldXpert EA es un sistema de trading potente y totalmente automatizado diseñado para operar con oro (XAU/USD). Integra múltiples estrategias de trading, incluyendo seguimiento de tendencia, scalping, breakout y reversión a la media, para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado. El EA GoldXpert es perfecto para los operadores que buscan una solución inteligente, adaptable y rentable para operar con oro. Opera sólo en XAUUSD. Funcion
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Breakout Master Strategy — Asesor Experto de precisión, solo en largo, que aprovecha rupturas alcistas en índices y materias primas como el oro. Es el motor real detrás de la estrategia pública de Darwinex EWLT — dinero real, resultados reales, y ahora disponible para automatización en tu terminal de MetaTrader 5. Este no es un EA de grid ni de martingala. Es una estrategia basada en reglas, sustentada en la acción del precio y el momentum, diseñada para traders que valoran la consistencia, el c
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Asesores Expertos
Golden Harvest MT5 sistema automatizado de comercio es un sistema de comercio para el comercio de oro. por defecto de las variables para el comercio de oro mediante el uso de la función de Indicador Indicador de Bandas de Bollinger, ATR, std, Ma200 utilizando el método de negociación martingala. Junto con el uso de la red neuronal, el cuerpo principal de la búsqueda de buenas posiciones comerciales es principalmente utilizando bb basado en veinte años de backtesting. Obtener resultados satisfact
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Asesores Expertos
UnoBot EA - Su todo-en-una solución de comercio de gran alcance UnoBot EA es un sistema de trading automatizado de última generación creado para los traders que exigen consistencia, precisión y potencia . Con inteligencia de seguimiento de tendencias , ejecución multidivisa , lógica de divergencia e inversión , y confluencia armónica + Fibonacci , UnoBot proporciona una ventaja única en los mercados de rápido movimiento de hoy en día. Características principales Trend Strategy Core - Opera en
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Asesores Expertos
OverSeer: Su aliado de trading inteligente OverSeer no es sólo otro Asesor Experto, es un compañero cuidadosamente diseñado para los operadores que buscan navegar por el complejo mundo de la negociación de índices con un enfoque constante y conservador. Construido a través de años de experimentación y aprendizaje, OverSeer le ayuda a ganar exposición a los mercados globales, manteniendo sus estrategias basadas en el realismo. ¿Por qué elegir OverSeer? OverSeer aúna estrategias de trading refle
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Asesores Expertos
ThanosAlgotrade es un asesor de trading automático para obtener beneficios estables durante un largo periodo de tiempo. No requiere intervención manual. Diseñado para trabajar en el terminal MT5 en cuentas de tipo "cobertura". El Asesor necesita ser instalado en el gráfico del par de divisas EURUSD en el marco de tiempo M1 y habilitar el trading automático. El seguimiento del trabajo del asesor se puede ver aquí
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
Indicadores
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_Mo
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Indicadores
Crystal Volume Profile Auto POC — Análisis profesional de volumen para decisiones precisas Descripción general Crystal Volume Profile Auto POC es un indicador para MetaTrader 5 que muestra la distribución de volumen e identifica automáticamente el Punto de Control (POC). Permite a los traders detectar zonas de soporte y resistencia generadas por la concentración de volumen. Funciones principales Perfil de volumen dinámico para el rango visible o un intervalo seleccionado Detección automática de
FREE
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicadores
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) No operes cada vela – espera las zonas institucionales. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) es un indicador profesional de zonas de Oferta y Demanda para MetaTrader 5. Está diseñado para traders que quieren ver zonas limpias y de calidad institucional en sus gráficos, en lugar de rectángulos desordenados y conceptos anticuados. Características principales Detección institucional de zonas. Diferencia entre zonas nuevas y ya probadas. Optimizado para H1, H4, D1,
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicadores
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Indicador de Perfil de Volumen con POC Automático Descripción Crystal Volume Profile Auto POC es un indicador ligero para MetaTrader 4 que muestra la distribución del volumen en diferentes niveles de precio. Resalta automáticamente el Point of Control (POC), el nivel con mayor actividad, ayudando a los traders a detectar zonas de soporte/resistencia ocultas y actividad institucional. Disponible también en MT5: Crystal Volume Profile Auto POC (MT5) . Func
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Sistema Profesional de Automatización de Operaciones Revolucionaria estrategia de trading de modo dual con gestión avanzada del riesgo Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate representa el pináculo de la tecnología de trading automatizado, combinando la eficacia probada del análisis de velas Heikin Ashi con la gestión algorítmica de vanguardia. Este sofisticado Asesor Experto está diseñado para operadores serios que exigen precisión, fiabilidad y automatización de niv
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicadores
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicador de Liquidez para MT5 Descripción Crystal Buy Sell Liquidity es un indicador profesional para MetaTrader 5 que identifica oportunidades de compra y venta basadas en patrones de barrido de liquidez. Analiza la estructura intradía del mercado para detectar la actividad institucional y proporciona señales claras cuando se barre la liquidez minorista y el precio se revierte. Características principales Detección automática de barridos de liquidez en máximos/mín
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
Indicadores
Crystal Heikin Ashi – Visual Avanzado Heikin Ashi (Versión MT4) Descripción Crystal Heikin Ashi para MetaTrader 4 es un indicador profesional de Heikin Ashi que mejora la visualización del gráfico y aporta claridad a traders de price action, scalpers y analistas. Esta versión MT4 se centra en velas Heikin Ashi puras con estilo personalizable, manteniendo el sistema ligero y optimizado para un rendimiento rápido. Nota: La coloración por tendencia y la detección avanzada de momentum están disponib
FREE
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicadores
Spanish Crystal Volume Indicator — Herramienta de Análisis de Volumen para MT5 Descripción general Crystal Volume Indicator es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para analizar la dinámica del volumen detrás del precio. Identifica eventos clave como Clímax de Compra, Clímax de Venta y Velas Débiles, permitiendo detectar zonas de posible reversión o continuación. Funciones principales Compatible con Tick Volume y Real Volume (si el bróker lo permite) Histograma codificado por
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
Crystal FVG Touch Detector – Indicador profesional de Smart Money Concept Crystal FVG Touch Detector es un indicador profesional diseñado para traders que aplican los conceptos Smart Money (SMC) y la metodología ICT. Detecta automáticamente los Fair Value Gaps (FVG) en cualquier símbolo y timeframe, mostrándolos con colores y detección de contacto en tiempo real. Con lógica no repintada y alto rendimiento, revela zonas de desequilibrio institucional. Características principales Detección precisa
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
Crystal Smart Pro — Sistema de Trading Adaptativo de Doble Modo Descripción General Crystal Smart Pro es un Asesor Experto (Expert Advisor) inteligente y autoajustable desarrollado por Crystal AI Systems . Combina entradas de alta precisión con una avanzada gestión de recuperación y ofrece dos modos de operación completamente independientes: Sharp Mode y Smart Mode . El sistema se adapta dinámicamente a la volatilidad del mercado, al capital de la cuenta y a las condiciones de tendencia para man
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
Utilidades
Crystal Trade Manager – Panel de Control de Trading Descripción Crystal Trade Manager (CTM) es una solución completa de gestión de riesgos y ejecución de operaciones en MetaTrader 5. Combina protección, automatización y control rápido de operaciones, ideal para traders manuales, desafíos de prop firms y gestores profesionales. Funciones principales Protección de riesgo : límite de drawdown diario (1–70%), cierre automático, eliminación de órdenes pendientes, bloqueo diario (compatible FTMO). O
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
The Real RSI – Cazador de Divergencias Profesional Descripción general The Real RSI es un indicador profesional de detección de divergencias diseñado para traders que buscan precisión de nivel institucional al identificar señales de reversión y continuación basadas en RSI. Detecta automáticamente divergencias regulares y ocultas entre el precio y el RSI, confirmando cada configuración mediante una lógica inteligente de pivotes y validación estructural en tiempo real. Este indicador está desarrol
FREE
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicadores
Crystal Smart Volume Descripción general Crystal Smart Volume para MT4 es un indicador avanzado de análisis de volumen y delta, desarrollado para revelar la actividad institucional oculta detrás de los movimientos ordinarios del precio. Combina los conceptos de Smart Money (SMC) , Volume Spread Analysis (VSA) y la lógica Delta para analizar tanto el comportamiento del precio como el del volumen. El indicador identifica eventos como Buying Climax (clímax de compra) , Selling Climax (clímax de ven
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicadores
Auto Candle Sequence Counter – Indicador MT5 Descripción Auto Candle Sequence Counter es un indicador profesional para MetaTrader 5 que detecta y marca automáticamente secuencias consecutivas de velas alcistas y bajistas. Ofrece visualización en tiempo real, estadísticas y alertas para mejorar las estrategias de acción del precio. Funciones principales Detección de secuencias de 2 a 7 velas (alcistas/bajistas). Mapeo exacto sin señales perdidas. Detección de doji con sensibilidad ajustable (0.0
FREE
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
3 (1)
Utilidades
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiador Profesional de MT5 Descripción Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 es un copiador de operaciones de alto rendimiento para MetaTrader 5. Permite replicación rápida y precisa entre diferentes cuentas y brokers, funcionando localmente mediante la carpeta Common de MT5, sin necesidad de DLL ni API externas. Funciones principales Sistema dual : MASTER: envía órdenes, modificaciones y cierres. SLAVE: ejecuta órdenes recibidas con control de riesgo. Escalado de vol
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager - Utilidad avanzada de control de riesgos y operaciones de MT5 Visión general Crystal Trade Manager (CTM) es una utilidad profesional de MetaTrader 5 diseñada para la gestión de riesgos, la automatización de operaciones y el control instantáneo de la ejecución. Proporciona a los operadores un sistema integrado para la protección del capital, la gestión de las reducciones diarias, el control del tamaño de los lotes y la aplicación de funciones de automatización como SL/TP a
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilidades
Crystal MTF Candle Pro - Herramienta Profesional de Análisis Multi-Tiempo Visión general Crystal MTF Candle Pro es un indicador profesional para MetaTrader 5, diseñado para proporcionar una visualización directa de las velas de tiempo superior en el gráfico actual. La herramienta superpone las velas seleccionadas con temporizadores de cuenta atrás precisos, lo que permite a los operadores supervisar el desarrollo de las velas en directo sin cambiar de gráfico. Este indicador está optimizado pa
FREE
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
Volatility Monitor – Indicador de Detección de Picos en Tiempo Real Descripción General Volatility Monitor es un indicador MT5 ligero y profesional diseñado para rastrear movimientos bruscos de precios y alertar a los traders en tiempo real. Ya sea que opere Forex, Oro, pares JPY o Cripto, esta herramienta proporciona señales claras de volatilidad mediante detección automática basada en ATR o umbrales de pips manuales. Marcando velas directamente en el gráfico y enviando alertas progresivas, el
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_M
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
INDICADOR DE PRECIO EN VIVO Y BENEFICIO TOTAL PERFECTO PARA TRADING EN VIVO Y COMPARTIR PANTALLA Diseñado específicamente para day traders, scalpers y sesiones de trading en transmisión en vivo Este indicador profesional proporciona visualización de precios en tiempo real y seguimiento integral de beneficios directamente en su gráfico - esencial para trading de alta frecuencia y transmisiones de trading en vivo. CARACTERÍSTICAS CLAVE VISUALIZACIÓN DE PRECIO EN TIEMPO REAL Actualizaciones de pre
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilidades
Crystal Trade Manager – Herramienta Avanzada de Gestión de Riesgo y Trading MT4 Descripción General Crystal Trade Manager (CTM) es una utilidad profesional para MetaTrader 4 diseñada para gestión de riesgo, automatización de operaciones y control rápido de ejecución . Ayuda a los traders a proteger su capital, controlar la pérdida diaria, gestionar tamaños de lotes y automatizar funciones clave de gestión de operaciones (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop). Es ideal para traders manuales, par
FREE
Export History Data to CSV
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal AI Data Exporter - Sistema profesional de extracción de datos históricos de MT5 Este Asesor Experto está diseñado para traders, analistas de datos, desarrolladores cuánticos y constructores de modelos de IA que requieren datos históricos precisos, sin procesar y totalmente sincronizados directamente desde MetaTrader 5. Proporciona datos de mercado OHLCV limpios en formato CSV con control preciso de rango de fechas, opciones de volumen, extracción de tick-volumen y sincronización de histo
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
INDICADOR DE PRECIO EN VIVO Y BENEFICIO TOTAL El compañero de trading en tiempo real definitivo para traders profesionales, day traders y streamers Transforme su experiencia de trading con este poderoso indicador que muestra precios bid en vivo y seguimiento integral de beneficios directamente en su gráfico. Diseñado específicamente para entornos de trading de alta frecuencia y transmisiones de trading en vivo. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES VISUALIZACIÓN DE PRECIO EN TIEMPO REAL Actualizaciones d
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Profit Dashboard - Utilidad de Rendimiento de Cuenta MT5 en Tiempo Real Overview Crystal Profit Dashboard es una utilidad ligera para MetaTrader 5 que proporciona monitorización de pérdidas y ganancias en tiempo real directamente en el gráfico. Ofrece una interfaz limpia y moderna que actualiza el rendimiento de la cuenta sin desorden, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución, manteniendo las métricas esenciales visibles. Diseñada para scalpers, traders intradía y swin
FREE
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
TRADE WITH MAGIC - Panel profesional de operaciones con un solo clic | Crystal AI Systems Trade With Magic es un panel de trading rápido, ligero y altamente eficiente diseñado para operadores que requieren una ejecución manual precisa y un control total sobre los números mágicos, comentarios y parámetros de riesgo. Es adecuado tanto para el trading manual como para entor
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal CopyCat Ultimate Copiador maestro-esclavo ultrarrápido con ejecución sin retardo y compatibilidad multiplataforma con MT5 Arquitectura: Compatibilidad total MT4 → MT4 y MT4 → MT5. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Guía completa de configuración del usuario:- https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222 1. Visión general Crystal CopyCat Ultimate 5.0 es un motor de copia de operaciones de última generación diseñado para operadores profesionales, gestores de carter
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL ALGO PRO — Asesor Experto MT4 (EA) Descripción general Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro es un Asesor Experto de nivel institucional, asistido por inteligencia artificial, diseñado para XAUUSD, pares mayores de Forex y ciertos instrumentos de criptomonedas (según el bróker lo permita). Integra un sistema avanzado de recuperación algorítmica —más allá del martingale tradicional— utilizando capas dinámicas, filtros basados en la volatilidad y una
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
Crystal SD Pro – Asesor Experto de Oferta y Demanda Institucional Descripción Crystal SD Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5, que opera únicamente con zonas institucionales de oferta y demanda. Utiliza confirmaciones multi-temporales para filtrar señales de baja calidad. Funciones principales Detección de zonas (M30–H4) Modo Smart Recovery o Cut Loss Panel con operaciones, zonas y recuperación Lotes fijos o automáticos Meta global de beneficios Auto SL/TP, break-
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL GOLD SCALPER — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) con dos estilos de ejecución — Recovery Mode y Single Trade Mode — y panel en el gráfico para control transparente. Puede incorporar pronóstico con IA (LSTM, atención, sentimiento) y filtro de confianza . No se garantizan beneficios; vea el aviso de riesgo. Modos de trading Recovery Mode : flujo multi-operación con objetivos basados en equity, escalado opcional de volumen, confirmación neural y
