Il Saldo Commerciale è l'indicatore economico che riflette la differenza tra tutto ciò che è esportato e importato in relazione a beni e servizi all'interno del Messico in un determinato periodo di tempo. Un valore di saldo positivo indica un surplus commerciale, mentre uno negativo suggerisce un deficit commerciale. Letture superiori alle attese possono influenzare positivamente le quotazioni del peso messicano.

