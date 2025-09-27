CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Spesa Privata Messico non destagionalizzata a/a (Mexico Private Spending n.s.a. y/y)

Paese:
Messico
MXN, Peso messicano
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Settore
Consumatore
Basso -0.4% -0.2%
-0.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.5%
-0.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

La Spesa Privata su base annua riflette una variazione della spesa delle famiglie messicane per beni e servizi di consumo, nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Queste cifre non sono destagionalizzate. La Spesa Privata è strettamente associata alla domanda nazionale aggregata e quindi valori superiori alle attese possono avere un impatto positivo sulle quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Spesa Privata Messico non destagionalizzata a/a (Mexico Private Spending n.s.a. y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
-0.4%
-0.2%
-0.6%
1 Q 2025
-0.6%
2.2%
0.4%
4 Q 2024
0.4%
2.8%
3.0%
3 Q 2024
3.0%
3.7%
3.5%
2 Q 2024
3.5%
2.6%
3.5%
1 Q 2024
3.5%
2.7%
5.1%
4 Q 2023
5.1%
4.3%
3 Q 2023
4.3%
3.3%
4.3%
2 Q 2023
4.3%
3.9%
4.8%
1 Q 2023
4.8%
4.4%
4.5%
4 Q 2022
4.5%
5.2%
6.4%
3 Q 2022
6.4%
6.1%
6.5%
2 Q 2022
6.5%
7.9%
7.2%
1 Q 2022
7.2%
9.7%
5.7%
4 Q 2021
5.7%
2.3%
8.9%
3 Q 2021
8.9%
8.4%
22.6%
2 Q 2021
22.6%
-10.8%
-4.2%
1 Q 2021
-4.2%
-8.9%
-7.2%
4 Q 2020
-7.2%
-14.2%
-12.7%
3 Q 2020
-12.7%
-22.1%
-20.6%
2 Q 2020
-20.6%
0.2%
-0.5%
1 Q 2020
-0.5%
-12.8%
0.9%
4 Q 2019
0.9%
0.6%
0.8%
3 Q 2019
0.8%
0.7%
-0.3%
2 Q 2019
-0.3%
1.6%
1.1%
1 Q 2019
1.1%
2.4%
1.4%
4 Q 2018
1.4%
2.2%
3 Q 2018
2.2%
3.0%
2 Q 2018
3.0%
2.6%
1 Q 2018
2.6%
2.5%
4 Q 2017
2.5%
3.1%
3 Q 2017
3.1%
3.2%
2 Q 2017
3.4%
3.1%
1 Q 2017
3.1%
2.8%
4 Q 2016
2.8%
3.5%
3 Q 2016
3.5%
2.6%
2 Q 2016
2.6%
3.3%
1 Q 2016
3.3%
3.5%
4 Q 2015
3.5%
2.9%
3 Q 2015
2.9%
3.0%
2 Q 2015
3.0%
3.2%
1 Q 2015
3.2%
2.7%
4 Q 2014
2.7%
2.2%
3 Q 2014
2.2%
1.2%
2 Q 2014
1.2%
1.4%
1 Q 2014
1.4%
1.5%
4 Q 2013
1.5%
2.3%
3 Q 2013
2.3%
3.5%
2 Q 2013
3.5%
2.6%
1 Q 2013
2.6%
3.5%
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento