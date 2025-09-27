La Spesa Privata su base annua riflette una variazione della spesa delle famiglie messicane per beni e servizi di consumo, nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Queste cifre non sono destagionalizzate. La Spesa Privata è strettamente associata alla domanda nazionale aggregata e quindi valori superiori alle attese possono avere un impatto positivo sulle quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori: