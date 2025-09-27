Calendario Economico
Tasso di Disoccupazione Messico non destagionalizzato (Mexico Unemployment Rate n.s.a.)
|Basso
|2.8%
|3.0%
|
2.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.1%
|
2.8%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato riflette una percentuale di lavoratori disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale del Messico. Al calcolo dell'indicatore non viene applicata alcuna destagionalizzazione. Un calo del tasso di disoccupazione è un'indicazione di un aumento del potere d'acquisto della popolazione che può stimolare l'economia nazionale e, quindi, avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Messico non destagionalizzato (Mexico Unemployment Rate n.s.a.)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
