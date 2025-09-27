CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indicatore di Fiducia dei Consumatori Messico non destagionalizzato (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)

Paese:
Messico
MXN, Peso messicano
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Settore
Consumatore
Basso 46.5
45.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
46.5
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indicatore di Fiducia dei Consumatori non destagionalizzato riflette il sentimento degli individui nei confronti dell'attività economica. È calcolato sulla base di un sondaggio mensile sulle famiglie che include l'opinione dei consumatori su quanto segue: situazione economica generale in Messico, condizioni finanziarie degli intervistati, nonché le loro intenzioni di risparmio e spesa. I partecipanti al sondaggio forniscono una stima delle tendenze negli ultimi dodici mesi e una previsione per i prossimi dodici mesi. I valori degli indicatori non sono regolati stagionalmente. Le prospettive a breve termine dell'economia messicana sono misurate sulla base dell'Indice di Fiducia dei Consumatori.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indicatore di Fiducia dei Consumatori Messico non destagionalizzato (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
46.5
45.8
lug 2025
45.8
45.7
giu 2025
45.7
46.5
mag 2025
46.5
45.5
apr 2025
45.5
46.1
mar 2025
46.1
46.5
feb 2025
46.5
47.2
gen 2025
47.2
47.3
dic 2024
47.3
47.4
nov 2024
47.4
48.9
ott 2024
48.9
46.6
set 2024
46.6
47.0
ago 2024
47.0
47.0
lug 2024
47.0
48.1
giu 2024
48.1
46.7
mag 2024
46.7
47.7
apr 2024
47.7
47.4
mar 2024
47.4
47.1
feb 2024
47.1
47.6
gen 2024
47.6
47.2
dic 2023
47.2
46.9
nov 2023
46.9
45.7
ott 2023
45.7
46.4
set 2023
46.4
46.1
ago 2023
46.1
46.4
lug 2023
46.4
45.9
giu 2023
45.9
44.7
mag 2023
44.7
44.6
apr 2023
44.6
44.5
mar 2023
44.5
44.6
feb 2023
44.7
44.8
gen 2023
44.8
43.3
dic 2022
43.3
41.8
nov 2022
41.8
41.3
ott 2022
41.3
40.8
set 2022
40.8
40.3
ago 2022
40.3
41.3
lug 2022
41.3
43.2
giu 2022
43.2
43.8
mag 2022
43.8
44.3
apr 2022
44.3
43.6
mar 2022
43.6
42.9
feb 2022
42.9
43.6
gen 2022
43.6
44.9
dic 2021
44.9
45.9
nov 2021
45.9
43.8
ott 2021
43.8
43.3
set 2021
43.3
42.5
ago 2021
42.5
44.3
lug 2021
44.3
44.3
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento