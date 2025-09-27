L'Indicatore di Fiducia dei Consumatori non destagionalizzato riflette il sentimento degli individui nei confronti dell'attività economica. È calcolato sulla base di un sondaggio mensile sulle famiglie che include l'opinione dei consumatori su quanto segue: situazione economica generale in Messico, condizioni finanziarie degli intervistati, nonché le loro intenzioni di risparmio e spesa. I partecipanti al sondaggio forniscono una stima delle tendenze negli ultimi dodici mesi e una previsione per i prossimi dodici mesi. I valori degli indicatori non sono regolati stagionalmente. Le prospettive a breve termine dell'economia messicana sono misurate sulla base dell'Indice di Fiducia dei Consumatori.

Ultimi valori: