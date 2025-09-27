L'Indicatore degli Investimenti Fissi Lordi m/m mostra le variazioni del volume totale degli investimenti fissi lordi del Messico nel periodo indicato rispetto al mese precedente. Il calcolo dell'indicatore include le attività che vengono utilizzate nel processo di produzione per più di un anno e che sono soggette a diritti di proprietà. I dati pertinenti sono destagionalizzati.

Ultimi valori: