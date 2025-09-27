Calendario Economico
Investimenti Fissi Lordi Messico m/m (Mexico Gross Fixed Investments m/m)
|Basso
|-1.4%
|0.3%
|
0.9%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.6%
|
-1.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indicatore degli Investimenti Fissi Lordi m/m mostra le variazioni del volume totale degli investimenti fissi lordi del Messico nel periodo indicato rispetto al mese precedente. Il calcolo dell'indicatore include le attività che vengono utilizzate nel processo di produzione per più di un anno e che sono soggette a diritti di proprietà. I dati pertinenti sono destagionalizzati.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Investimenti Fissi Lordi Messico m/m (Mexico Gross Fixed Investments m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
