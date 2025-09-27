CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Domanda Aggregata Messico trim./trim. (Mexico Aggregate Demand q/q)

Paese:
Messico
MXN, Peso messicano
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Settore
Consumatore
Basso 1.4% 0.2%
-1.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.2%
1.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice della Domanda Aggregata trim./trim. rappresenta la variazione percentuale del volume totale di beni e servizi, consumati dalla popolazione messicana nel trimestre riportato, rispetto al trimestre precedente. La domanda aggregata comprende i consumi privati, i consumi pubblici, gli investimenti fissi lordi, le variazioni delle scorte e l'esportazione di beni e servizi. I beni e i servizi destinati ai consumi intermedi in tutte le industrie sono esclusi dal calcolo. Poiché la Domanda Aggregata di solito cresce e scende parallelamente al PIL, valori superiori alle attese possono avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Domanda Aggregata Messico trim./trim. (Mexico Aggregate Demand q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
1.4%
0.2%
-1.1%
1 Q 2025
-1.1%
0.3%
0.0%
4 Q 2024
0.0%
0.3%
1.2%
3 Q 2024
1.2%
0.4%
-0.4%
2 Q 2024
-0.4%
0.4%
1.5%
1 Q 2024
1.5%
-0.1%
0.3%
4 Q 2023
0.3%
0.0%
0.0%
3 Q 2023
0.0%
2.2%
1.3%
2 Q 2023
1.3%
-2.9%
1.8%
1 Q 2023
1.8%
3.3%
-0.1%
4 Q 2022
-0.1%
-2.0%
1.5%
3 Q 2022
1.5%
1.5%
2.2%
2 Q 2022
2.2%
-1.7%
1.2%
1 Q 2022
1.2%
1.6%
0.1%
4 Q 2021
0.1%
-2.2%
0.3%
3 Q 2021
0.3%
2.9%
1.2%
2 Q 2021
1.2%
-4.0%
2.0%
1 Q 2021
2.0%
4.1%
4.8%
4 Q 2020
4.8%
11.5%
12.9%
3 Q 2020
12.9%
-20.0%
-19.8%
2 Q 2020
-19.8%
-0.9%
-1.1%
1 Q 2020
-1.1%
-0.2%
-0.8%
4 Q 2019
-0.8%
0.1%
0.3%
3 Q 2019
0.3%
-0.3%
-0.2%
2 Q 2019
-0.2%
0.0%
-0.5%
1 Q 2019
-0.5%
0.6%
0.5%
4 Q 2018
0.5%
1.1%
3 Q 2018
1.1%
-0.3%
2 Q 2018
-0.3%
3.7%
1 Q 2018
3.7%
2.9%
4 Q 2017
2.9%
2.6%
3 Q 2017
2.6%
0.2%
2 Q 2017
0.2%
2.0%
1 Q 2017
2.0%
0.5%
4 Q 2016
0.5%
1.2%
3 Q 2016
1.2%
-0.2%
2 Q 2016
-0.2%
0.5%
1 Q 2016
0.5%
0.1%
4 Q 2015
0.1%
1.1%
3 Q 2015
1.1%
0.7%
2 Q 2015
0.7%
0.5%
1 Q 2015
0.5%
1.0%
4 Q 2014
1.0%
0.6%
3 Q 2014
0.6%
1.4%
2 Q 2014
1.4%
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento