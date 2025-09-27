L'Indice della Domanda Aggregata trim./trim. rappresenta la variazione percentuale del volume totale di beni e servizi, consumati dalla popolazione messicana nel trimestre riportato, rispetto al trimestre precedente. La domanda aggregata comprende i consumi privati, i consumi pubblici, gli investimenti fissi lordi, le variazioni delle scorte e l'esportazione di beni e servizi. I beni e i servizi destinati ai consumi intermedi in tutte le industrie sono esclusi dal calcolo. Poiché la Domanda Aggregata di solito cresce e scende parallelamente al PIL, valori superiori alle attese possono avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori: