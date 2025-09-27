Calendario Economico
Domanda Aggregata Messico trim./trim. (Mexico Aggregate Demand q/q)
|Basso
|1.4%
|0.2%
|
-1.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.2%
|
1.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice della Domanda Aggregata trim./trim. rappresenta la variazione percentuale del volume totale di beni e servizi, consumati dalla popolazione messicana nel trimestre riportato, rispetto al trimestre precedente. La domanda aggregata comprende i consumi privati, i consumi pubblici, gli investimenti fissi lordi, le variazioni delle scorte e l'esportazione di beni e servizi. I beni e i servizi destinati ai consumi intermedi in tutte le industrie sono esclusi dal calcolo. Poiché la Domanda Aggregata di solito cresce e scende parallelamente al PIL, valori superiori alle attese possono avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Domanda Aggregata Messico trim./trim. (Mexico Aggregate Demand q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
