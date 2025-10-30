CalendarioSezioni

Prodotto Interno Lordo Messico (PIL) trim./trim. (Mexico Gross Domestic Product (GDP) q/q)

Paese:
Messico
MXN, Peso messicano
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Settore
PIL
Medio -0.3% 0.4%
0.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.4%
-0.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) trim./trim. riflette il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti in Messico durante un determinato trimestre rispetto al precedente. Il calcolo del PIL include anche la spesa per i beni fabbricati e i servizi forniti. La crescita del PIL basata sulla spesa può essere vista come positiva per le quotazioni del peso messicano.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo Messico (PIL) trim./trim. (Mexico Gross Domestic Product (GDP) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025 prelim.
-0.3%
0.4%
0.7%
2 Q 2025 prelim.
0.7%
0.1%
0.2%
1 Q 2025 prelim.
0.2%
-0.1%
-0.6%
4 Q 2024 prelim.
-0.6%
0.6%
1.1%
3 Q 2024
1.1%
1.0%
3 Q 2024 prelim.
1.0%
0.4%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
0.1%
2 Q 2024 prelim.
0.2%
0.0%
0.3%
1 Q 2024
0.3%
0.1%
1 Q 2024 prelim.
0.2%
0.3%
0.1%
4 Q 2023
0.1%
1.1%
4 Q 2023 prelim.
0.1%
0.5%
1.1%
3 Q 2023
1.1%
0.8%
3 Q 2023 prelim.
0.9%
1.0%
0.8%
2 Q 2023
0.8%
1.0%
2 Q 2023 prelim.
0.9%
1.1%
1.0%
1 Q 2023
1.0%
1.1%
1.1%
1 Q 2023 prelim.
1.1%
0.1%
0.5%
4 Q 2022
0.5%
0.4%
0.4%
4 Q 2022 prelim.
0.4%
0.3%
0.9%
3 Q 2022
0.9%
1.0%
1.0%
3 Q 2022 prelim.
1.0%
-0.7%
0.9%
2 Q 2022
0.9%
1.0%
1.0%
2 Q 2022 prelim.
1.0%
0.5%
1.0%
1 Q 2022
1.0%
0.9%
0.9%
1 Q 2022 prelim.
0.9%
-0.3%
0.0%
4 Q 2021
0.0%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2021 prelim.
-0.1%
0.1%
-0.4%
3 Q 2021
-0.4%
-0.2%
-0.2%
3 Q 2021 prelim.
-0.2%
1.6%
1.5%
2 Q 2021
1.5%
1.5%
1.5%
2 Q 2021 prelim.
1.5%
-1.7%
0.8%
1 Q 2021
0.8%
0.4%
0.4%
1 Q 2021 prelim.
0.4%
2.1%
3.3%
4 Q 2020
3.3%
3.1%
3.1%
4 Q 2020 prelim.
3.1%
13.8%
12.1%
3 Q 2020
12.1%
12.0%
12.0%
3 Q 2020 prelim.
12.0%
-18.0%
-17.1%
2 Q 2020
-17.1%
-17.3%
-17.3%
2 Q 2020 prelim.
-17.3%
-0.6%
-1.2%
1 Q 2020
-1.2%
-1.6%
-1.6%
1 Q 2020 prelim.
-1.6%
0.0%
-0.1%
4 Q 2019
-0.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2019 prelim.
0.0%
0.0%
0.0%
3 Q 2019
0.0%
0.1%
0.1%
3 Q 2019 prelim.
0.1%
0.2%
0.0%
2 Q 2019
0.0%
0.1%
0.1%
2 Q 2019 prelim.
0.1%
0.7%
-0.2%
1 Q 2019
-0.2%
-0.2%
1 Q 2019 prelim.
-0.2%
0.2%
12
