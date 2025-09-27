Markit Manufacturing PMI è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore industriale messicano nel mese specificato. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore manifatturiero. Gli intervistati vengono interpellati in merito a cinque parametri principali: produzione, nuovi ordini, consegne dei fornitori, livelli di inventario e ambiente occupazionale. L'indice riflette le condizioni di fare affari nel settore manifatturiero e caratterizza lo stato del settore. Una lettura superiore a 50 indica una crescita del settore e può avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori: