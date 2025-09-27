Calendario Economico
Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Messico (PMI) (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Basso
|50.2
|49.6
|
49.1
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|50.1
|
50.2
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Markit Manufacturing PMI è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore industriale messicano nel mese specificato. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore manifatturiero. Gli intervistati vengono interpellati in merito a cinque parametri principali: produzione, nuovi ordini, consegne dei fornitori, livelli di inventario e ambiente occupazionale. L'indice riflette le condizioni di fare affari nel settore manifatturiero e caratterizza lo stato del settore. Una lettura superiore a 50 indica una crescita del settore e può avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Messico (PMI) (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
