La Domanda Aggregata a/a, non destagionalizzata rappresenta la variazione percentuale del volume totale di beni e servizi, consumati dalla popolazione messicana nel trimestre riportato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. La domanda aggregata comprende i consumi privati, i consumi pubblici, gli investimenti fissi lordi, le variazioni delle scorte e l'esportazione di beni e servizi. I beni e i servizi destinati ai consumi intermedi in tutte le industrie sono esclusi dal calcolo. Queste cifre non sono destagionalizzate. Poiché la Domanda Aggregata di solito cresce e scende parallelamente al PIL, valori superiori alle attese possono avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori: