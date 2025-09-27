CalendarioSezioni

Domanda Aggregata Messico non destagionalizzata a/a (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)

Messico
MXN, Peso messicano
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Consumatore
La Domanda Aggregata a/a, non destagionalizzata rappresenta la variazione percentuale del volume totale di beni e servizi, consumati dalla popolazione messicana nel trimestre riportato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. La domanda aggregata comprende i consumi privati, i consumi pubblici, gli investimenti fissi lordi, le variazioni delle scorte e l'esportazione di beni e servizi. I beni e i servizi destinati ai consumi intermedi in tutte le industrie sono esclusi dal calcolo. Queste cifre non sono destagionalizzate. Poiché la Domanda Aggregata di solito cresce e scende parallelamente al PIL, valori superiori alle attese possono avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
0.3%
0.7%
-0.2%
1 Q 2025
-0.2%
-0.5%
1.9%
4 Q 2024
1.9%
0.1%
2.3%
3 Q 2024
2.3%
0.4%
2.1%
2 Q 2024
2.1%
0.9%
2.6%
1 Q 2024
2.6%
1.3%
2.6%
4 Q 2023
2.6%
2.7%
3 Q 2023
2.7%
2.3%
4.8%
2 Q 2023
4.8%
2.7%
5.4%
1 Q 2023
5.4%
3.0%
4.1%
4 Q 2022
4.1%
3.6%
6.4%
3 Q 2022
6.4%
4.3%
4.8%
2 Q 2022
4.8%
6.2%
2.9%
1 Q 2022
2.9%
9.1%
3.0%
4 Q 2021
3.0%
13.7%
8.1%
3 Q 2021
8.1%
6.2%
23.3%
2 Q 2021
23.3%
-8.5%
-2.9%
1 Q 2021
-2.9%
-3.5%
-5.1%
4 Q 2020
-5.1%
-13.1%
-11.4%
3 Q 2020
-11.4%
-24.6%
-21.6%
2 Q 2020
-21.6%
-1.8%
-1.9%
1 Q 2020
-1.9%
-2.8%
-1.6%
4 Q 2019
-1.6%
-1.2%
-0.3%
3 Q 2019
-0.3%
-3.2%
-1.0%
2 Q 2019
-1.0%
1.8%
1.4%
1 Q 2019
1.4%
4.4%
2.7%
4 Q 2018
2.7%
3.6%
3 Q 2018
3.6%
4.0%
2 Q 2018
4.0%
2.4%
1 Q 2018
2.4%
3.0%
4 Q 2017
3.0%
2.5%
3 Q 2017
2.5%
2.7%
2 Q 2017
2.6%
4.0%
1 Q 2017
4.0%
1.9%
4 Q 2016
1.9%
1.6%
3 Q 2016
1.6%
2.1%
2 Q 2016
2.1%
2.5%
1 Q 2016
2.5%
2.4%
4 Q 2015
2.4%
3.6%
3 Q 2015
3.6%
3.0%
2 Q 2015
3.0%
3.5%
1 Q 2015
3.5%
4.0%
4 Q 2014
4.0%
3.0%
3 Q 2014
3.0%
1.9%
2 Q 2014
1.9%
