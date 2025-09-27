L'Indice della Produzione Industriale a/a, non destagionalizzato riflette la variazione percentuale dei volumi di produzione in Messico, nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo dell'indicatore include variabili relative all'industria mineraria; produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas all'utente finale; volumi di costruzione; volumi di produzione dell'industria di trasformazione. I dati dell'indicatore non sono destagionalizzati. La crescita dell'indicatore può essere vista come positiva per le quotazioni del peso messicano.

