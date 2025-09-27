CalendarioSezioni

Mexico Produzione Industriale non destagionalizzata a/a (Mexico Industrial Production n.s.a. y/y)

Paese:
Messico
MXN, Peso messicano
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Settore
Azienda
Basso -2.7% -1.3%
-0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-1.3%
-2.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice della Produzione Industriale a/a, non destagionalizzato riflette la variazione percentuale dei volumi di produzione in Messico, nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo dell'indicatore include variabili relative all'industria mineraria; produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas all'utente finale; volumi di costruzione; volumi di produzione dell'industria di trasformazione. I dati dell'indicatore non sono destagionalizzati. La crescita dell'indicatore può essere vista come positiva per le quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Mexico Produzione Industriale non destagionalizzata a/a (Mexico Industrial Production n.s.a. y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-2.7%
-1.3%
-0.4%
giu 2025
-0.4%
-0.4%
-0.8%
mag 2025
-0.8%
-2.6%
-4.0%
apr 2025
-4.0%
0.4%
1.9%
mar 2025
1.9%
-1.6%
-1.3%
feb 2025
-1.3%
-1.8%
-2.9%
gen 2025
-2.9%
-1.7%
-2.7%
dic 2024
-2.7%
-1.2%
-1.4%
nov 2024
-1.4%
-0.7%
-2.2%
ott 2024
-2.2%
0.2%
-0.4%
set 2024
-0.4%
0.2%
-0.9%
ago 2024
-0.9%
1.0%
2.1%
lug 2024
2.1%
1.6%
-0.7%
giu 2024
-0.7%
-6.0%
1.0%
mag 2024
1.0%
2.2%
5.1%
apr 2024
5.1%
0.4%
-3.0%
mar 2024
-3.0%
2.3%
3.3%
feb 2024
3.3%
2.7%
gen 2024
2.9%
2.8%
0.0%
dic 2023
0.0%
3.7%
2.8%
nov 2023
2.8%
3.6%
5.5%
ott 2023
5.5%
3.9%
set 2023
3.9%
2.9%
4.7%
ago 2023
5.2%
4.8%
lug 2023
4.8%
3.8%
3.7%
giu 2023
3.7%
2.3%
3.9%
mag 2023
3.9%
1.1%
0.7%
apr 2023
0.7%
2.5%
1.6%
mar 2023
1.6%
3.1%
3.5%
feb 2023
3.5%
2.9%
2.8%
gen 2023
2.8%
3.1%
3.0%
dic 2022
3.0%
3.1%
3.2%
nov 2022
3.2%
3.5%
3.1%
ott 2022
3.1%
3.9%
3.9%
set 2022
3.9%
3.2%
3.9%
ago 2022
3.9%
3.2%
2.6%
lug 2022
2.6%
3.5%
3.8%
giu 2022
3.8%
3.0%
3.3%
mag 2022
3.3%
2.6%
2.7%
apr 2022
2.7%
2.5%
2.6%
mar 2022
2.6%
3.4%
2.5%
feb 2022
2.5%
3.6%
4.3%
gen 2022
4.3%
2.3%
3.0%
dic 2021
3.0%
1.1%
1.6%
nov 2021
1.6%
1.1%
0.7%
ott 2021
0.7%
3.5%
1.6%
set 2021
1.6%
6.4%
5.5%
ago 2021
5.5%
10.4%
7.3%
lug 2021
7.3%
25.3%
13.5%
giu 2021
13.5%
45.6%
36.4%
1234
