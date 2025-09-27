Calendario Economico
Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico (Bank of Mexico Interest Rate Decision)
|Medio
|7.50%
|
7.75%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico viene presa dal Consiglio di Amministrazione della banca 8 volte l'anno, durante le riunioni di politica monetaria. La decisione sui tassi di interesse è uno degli eventi economici più importanti del Messico. La crescita dei tassi di interesse porta ad un aumento delle quotazioni del peso messicano, mentre una diminuzione del tasso di interesse diminuisce l'MXN.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico (Bank of Mexico Interest Rate Decision)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress