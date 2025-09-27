CalendarioSezioni

Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico (Bank of Mexico Interest Rate Decision)

Messico
MXN, Peso messicano
Banca del Messico (Bank of Mexico)
Denaro
Medio 7.50%
7.75%
La Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico viene presa dal Consiglio di Amministrazione della banca 8 volte l'anno, durante le riunioni di politica monetaria. La decisione sui tassi di interesse è uno degli eventi economici più importanti del Messico. La crescita dei tassi di interesse porta ad un aumento delle quotazioni del peso messicano, mentre una diminuzione del tasso di interesse diminuisce l'MXN.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Messico (Bank of Mexico Interest Rate Decision)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
7.50%
7.75%
7.75%
8.00%
8.00%
8.50%
8.50%
9.00%
9.00%
9.50%
9.50%
10.00%
10.00%
10.25%
10.25%
10.50%
10.50%
10.75%
10.75%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.00%
11.00%
10.50%
10.50%
10.00%
10.00%
9.25%
9.25%
8.50%
8.50%
7.75%
7.75%
7.00%
7.00%
6.50%
6.50%
6.00%
6.00%
5.50%
5.50%
5.00%
5.00%
4.75%
4.75%
4.50%
4.50%
4.25%
4.25%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
5.00%
5.00%
5.50%
5.50%
6.00%
6.00%
6.50%
6.50%
7.00%
7.00%
7.25%
7.25%
7.50%
7.50%
7.75%
7.75%
8.00%
