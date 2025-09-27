Gli Investimenti Fissi Lordi a/a, non destagionalizzati dimostrano variazioni nel volume totale degli investimenti fissi lordi del Messico nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo dell'indicatore include le attività che vengono utilizzate nel processo di produzione per più di un anno e che sono soggette a diritti di proprietà. I dati forniti non sono destagionalizzati.

Ultimi valori: