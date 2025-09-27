CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo Core (IPC) Messico m/m (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)

Paese:
Messico
MXN, Peso messicano
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Settore
Prezzi
Basso 0.22% 0.30%
0.31%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.23%
0.22%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo Core (CORE IPC) m/m riflette le variazioni dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dalle famiglie messicane. L'indice stima le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore, nel mese dato rispetto al precedente. Il calcolo include beni e servizi, che caratterizzano la spesa delle famiglie e non include tasse e pagamenti sociali. I prezzi dei prodotti alimentari sono esclusi dall'indicatore a causa dell'elevata volatilità. L'indice viene utilizzato per misurare l'inflazione del Paese. La crescita dell'indice può essere vista come positiva per le quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Core (IPC) Messico m/m (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.22%
0.30%
0.31%
lug 2025
0.31%
0.50%
0.39%
giu 2025
0.39%
0.30%
0.30%
mag 2025
0.30%
0.25%
0.49%
apr 2025
0.49%
0.25%
0.43%
mar 2025
0.43%
0.39%
0.48%
feb 2025
0.48%
0.48%
0.41%
gen 2025
0.41%
0.41%
0.51%
dic 2024
0.51%
0.18%
0.05%
nov 2024
0.05%
0.30%
0.28%
ott 2024
0.28%
0.24%
0.28%
set 2024
0.28%
0.24%
0.22%
ago 2024
0.22%
0.31%
0.32%
lug 2024
0.32%
0.32%
0.22%
giu 2024
0.22%
0.25%
0.17%
mag 2024
0.17%
0.26%
0.21%
apr 2024
0.21%
0.41%
0.44%
mar 2024
0.44%
0.51%
0.49%
feb 2024
0.49%
0.54%
0.40%
gen 2024
0.40%
0.56%
0.44%
dic 2023
0.44%
0.39%
0.26%
nov 2023
0.26%
0.39%
0.39%
ott 2023
0.39%
0.32%
0.36%
set 2023
0.36%
0.28%
0.27%
ago 2023
0.27%
0.35%
0.39%
lug 2023
0.39%
0.30%
0.30%
giu 2023
0.30%
0.32%
0.32%
mag 2023
0.32%
0.54%
0.39%
apr 2023
0.39%
0.64%
0.52%
mar 2023
0.52%
0.76%
0.61%
feb 2023
0.61%
0.81%
0.71%
gen 2023
0.71%
0.78%
0.65%
dic 2022
0.65%
0.70%
0.45%
nov 2022
0.45%
0.78%
0.63%
ott 2022
0.63%
0.76%
0.67%
set 2022
0.67%
0.70%
0.80%
ago 2022
0.80%
0.72%
0.62%
lug 2022
0.62%
0.74%
0.77%
giu 2022
0.77%
0.74%
0.59%
mag 2022
0.59%
0.80%
0.78%
apr 2022
0.78%
0.80%
0.72%
mar 2022
0.72%
0.77%
0.76%
feb 2022
0.76%
0.48%
0.62%
gen 2022
0.62%
0.58%
0.80%
dic 2021
0.80%
0.33%
0.37%
nov 2021
0.37%
0.34%
0.49%
ott 2021
0.49%
0.35%
0.46%
set 2021
0.46%
0.36%
0.43%
ago 2021
0.43%
0.41%
0.48%
lug 2021
0.48%
0.35%
0.57%
1234
