L'Indice dei Prezzi al Consumo Core (CORE IPC) m/m riflette le variazioni dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dalle famiglie messicane. L'indice stima le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore, nel mese dato rispetto al precedente. Il calcolo include beni e servizi, che caratterizzano la spesa delle famiglie e non include tasse e pagamenti sociali. I prezzi dei prodotti alimentari sono esclusi dall'indicatore a causa dell'elevata volatilità. L'indice viene utilizzato per misurare l'inflazione del Paese. La crescita dell'indice può essere vista come positiva per le quotazioni del peso messicano.

