Saldo di Bilancio del Messico (Mexico Fiscal Balance)

Paese:
Messico
MXN, Peso messicano
Sorgente:
Segreteria delle Finanze e del Credito Pubblico (Secretariat of Finance and Public Credit)
Settore
Trade
Basso Mex$​-101.427 B Mex$​-0.900 B
Mex$​-192.290 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Mex$​-0.900 B
Mex$​-101.427 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Saldo di Bilancio riflette l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte del governo messicano o del settore pubblico. Il Saldo di Bilancio è calcolato come la differenza tra entrate e spese durante il periodo riportato. Quando le entrate superano la spesa, si forma un surplus di bilancio. Altrimenti, c'è un deficit commerciale. I valori del Saldo Fiscale superiori allo zero sono considerati positivi per le quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo di Bilancio del Messico (Mexico Fiscal Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
Mex$​-101.427 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-192.290 B
giu 2025
Mex$​-194.280 B
Mex$​-33.901 B
Mex$​-116.187 B
mag 2025
Mex$​-117.904 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​10.125 B
apr 2025
Mex$​0.293 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-23.277 B
mar 2025
Mex$​-24.596 B
Mex$​-63.005 B
Mex$​-96.759 B
feb 2025
Mex$​-95.310 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-18.919 B
gen 2025
Mex$​-19.419 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-618.561 B
dic 2024
Mex$​-618.561 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-105.953 B
nov 2024
Mex$​-110.231 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​37.641 B
ott 2024
Mex$​37.657 B
Mex$​-24.390 B
Mex$​-160.170 B
set 2024
Mex$​-161.085 B
Mex$​-56.146 B
Mex$​-3.706 B
ago 2024
Mex$​-4.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-136.686 B
lug 2024
Mex$​-137.208 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-166.619 B
giu 2024
Mex$​-166.735 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-174.885 B
mag 2024
Mex$​-174.071 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​99.265 B
apr 2024
Mex$​102.953 B
Mex$​24.267 B
Mex$​-37.171 B
mar 2024
Mex$​-37.219 B
Mex$​-62.357 B
Mex$​-263.552 B
feb 2024
Mex$​-263.064 B
Mex$​-53.162 B
Mex$​-136.610 B
gen 2024
Mex$​-159.136 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-291.232 B
dic 2023
Mex$​-291.232 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-87.084 B
nov 2023
Mex$​-87.776 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-29.285 B
ott 2023
Mex$​-29.577 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-132.514 B
set 2023
Mex$​-132.563 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-39.150 B
ago 2023
Mex$​-38.944 B
Mex$​-60.593 B
Mex$​-78.106 B
lug 2023
Mex$​-77.562 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-258.114 B
giu 2023
Mex$​-258.046 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-104.727 B
mag 2023
Mex$​-104.275 B
Mex$​18.183 B
Mex$​58.647 B
apr 2023
Mex$​58.630 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​7.223 B
mar 2023
Mex$​6.992 B
Mex$​79.075 B
Mex$​-74.282 B
feb 2023
Mex$​-74.370 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-31.125 B
gen 2023
Mex$​-33.517 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-456.328 B
dic 2022
Mex$​-456.328 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-122.653 B
nov 2022
Mex$​-154.834 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-59.990 B
ott 2022
Mex$​-59.990 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-111.252 B
set 2022
Mex$​-111.252 B
Mex$​-13.253 B
Mex$​-30.880 B
ago 2022
Mex$​-30.880 B
Mex$​-22.532 B
Mex$​-49.342 B
lug 2022
Mex$​-49.342 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-146.393 B
giu 2022
Mex$​-146.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-45.415 B
mag 2022
Mex$​-45.415 B
Mex$​-77.628 B
Mex$​53.438 B
apr 2022
Mex$​53.438 B
Mex$​-28.854 B
Mex$​103.929 B
mar 2022
Mex$​103.929 B
Mex$​-34.098 B
Mex$​-111.571 B
feb 2022
Mex$​-111.571 B
Mex$​-2.119 B
Mex$​-58.837 B
gen 2022
Mex$​-58.837 B
Mex$​-183.757 B
Mex$​-308.053 B
dic 2021
Mex$​-308.053 B
Mex$​-153.859 B
Mex$​-98.701 B
nov 2021
Mex$​-98.701 B
Mex$​-77.755 B
Mex$​10.978 B
ott 2021
Mex$​10.978 B
Mex$​-13.284 B
Mex$​-99.578 B
set 2021
Mex$​-99.578 B
Mex$​-7.387 B
Mex$​-19.758 B
ago 2021
Mex$​-19.758 B
Mex$​17.729 B
Mex$​-11.480 B
lug 2021
Mex$​-11.480 B
Mex$​-81.512 B
Mex$​-118.465 B
giu 2021
Mex$​-118.465 B
Mex$​-131.989 B
Mex$​-3.076 B
