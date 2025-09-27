Il Saldo di Bilancio riflette l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte del governo messicano o del settore pubblico. Il Saldo di Bilancio è calcolato come la differenza tra entrate e spese durante il periodo riportato. Quando le entrate superano la spesa, si forma un surplus di bilancio. Altrimenti, c'è un deficit commerciale. I valori del Saldo Fiscale superiori allo zero sono considerati positivi per le quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori: