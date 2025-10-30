Il Prodotto Interno Lordo (PIL) a/a, non destagionalizzato riflette il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti in Messico durante un determinato trimestre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il calcolo tiene conto dei consumi privati, della spesa pubblica, delle spese di tutte le imprese e delle esportazioni nette del Paese. Queste cifre non sono destagionalizzate. La crescita del PIL può essere vista come positiva per le quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori: