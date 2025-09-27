Il Tasso di Disoccupazione è una percentuale di lavoratori disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale del Messico. L'indicatore è calcolato sulla base di dati destagionalizzati. Un calo del tasso di disoccupazione è un'indicazione di un aumento del potere d'acquisto della popolazione che può stimolare l'economia nazionale e, quindi, avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.

