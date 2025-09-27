CalendarioSezioni

Tasso di Disoccupazione Messico (Mexico Unemployment Rate)

Paese:
Messico
MXN, Peso messicano
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Settore
Lavoro
Basso 2.6% 2.5%
2.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.5%
2.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Tasso di Disoccupazione è una percentuale di lavoratori disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale del Messico. L'indicatore è calcolato sulla base di dati destagionalizzati. Un calo del tasso di disoccupazione è un'indicazione di un aumento del potere d'acquisto della popolazione che può stimolare l'economia nazionale e, quindi, avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Messico (Mexico Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
2.6%
2.5%
2.6%
giu 2025
2.6%
2.6%
2.7%
mag 2025
2.7%
2.6%
2.6%
apr 2025
2.6%
2.6%
2.6%
mar 2025
2.6%
2.6%
2.6%
feb 2025
2.7%
2.6%
2.6%
gen 2025
2.6%
2.6%
2.6%
dic 2024
2.6%
2.6%
2.7%
nov 2024
2.7%
2.6%
2.5%
ott 2024
2.5%
2.7%
2.7%
set 2024
2.7%
2.7%
2.8%
ago 2024
2.8%
2.6%
2.7%
lug 2024
2.7%
2.6%
2.7%
giu 2024
2.7%
2.6%
2.6%
mag 2024
2.6%
2.5%
2.6%
apr 2024
2.6%
2.4%
2.7%
mar 2024
2.7%
2.5%
2.6%
feb 2024
2.6%
2.8%
gen 2024
2.8%
2.5%
2.8%
dic 2023
2.8%
2.5%
2.8%
nov 2023
2.8%
2.8%
2.6%
ott 2023
2.6%
2.9%
2.7%
set 2023
2.7%
3.0%
2.7%
ago 2023
2.7%
2.9%
2.9%
lug 2023
2.9%
2.8%
2.7%
giu 2023
2.7%
2.8%
3.0%
mag 2023
3.0%
2.6%
2.8%
apr 2023
2.8%
2.5%
2.8%
mar 2023
2.8%
2.8%
2.8%
feb 2023
2.7%
2.9%
2.9%
gen 2023
2.9%
2.8%
3.0%
dic 2022
3.0%
3.0%
3.0%
nov 2022
3.0%
3.3%
3.2%
ott 2022
3.2%
3.4%
3.1%
set 2022
3.1%
3.4%
3.3%
ago 2022
3.3%
3.3%
3.2%
lug 2022
3.2%
3.3%
3.3%
giu 2022
3.3%
1.4%
3.4%
mag 2022
3.4%
3.0%
3.1%
apr 2022
3.1%
3.3%
3.5%
mar 2022
3.5%
3.7%
3.7%
feb 2022
3.7%
3.6%
3.6%
gen 2022
3.7%
3.6%
4.0%
dic 2021
4.0%
3.8%
3.8%
nov 2021
3.8%
4.2%
3.9%
ott 2021
3.9%
4.2%
3.9%
set 2021
3.9%
4.8%
4.1%
ago 2021
4.1%
5.0%
4.1%
lug 2021
4.1%
4.7%
4.0%
giu 2021
4.0%
4.3%
4.1%
1234
