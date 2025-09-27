Calendario Economico
Messico Spesa privata trim./trim. (Mexico Private Spending q/q)
|Basso
|1.2%
|0.2%
|
-0.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.0%
|
1.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Spesa Privata trim./trim. riflette un cambiamento nella spesa delle famiglie messicane per beni e servizi di consumo, nel trimestre riportato rispetto al precedente. La Spesa Privata è strettamente associata alla domanda nazionale aggregata e quindi valori superiori alle attese possono avere un impatto positivo sulle quotazioni del peso messicano.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Messico Spesa privata trim./trim. (Mexico Private Spending q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
