MQL5参考标准程序库指标趋势指标CiBands 

CiBands

CiBands 类旨在使用布林带®技术指标。

描述

CiBands 类可供创建, 设置和访问布林带指标的数据。

声明

   class CiBands: public CIndicator

标称库文件

   #include <Indicators\Trend.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiBands

类方法

属性

 

MaPeriod

返回平均周期

MaShift

返回水平平移

Deviation

返回方差

Applied

返回处理或应用的价格类型

创建方法

 

创建

创建指标

数据访问方法

 

Base

返回基准线缓存区元素

Upper

返回上边界线缓存区元素

Lower

返回下边界线缓存区元素

输入/输出

 

virtual Type

返回对象类型的标识符

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

方法继承自类 CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

方法继承自类 CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

方法继承自类 CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription