Create

Crea l'indicatore con i parametri specificati. Usa Refresh() e GetData() per aggiornare ed ottenere i valori dell'indicatore.

bool  Create(
   string           string,              // simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,              // periodo
   int              ma_period,           // periodo medio
   int              fast_ema_period,     // periodo fast EMA
   int              slow_ema_period,     // periodo slow EMA
   int              ind_shift,           // slittamento
   int              applied              // tipo di prezzo, handle
   )

Parametri

string

[in]  Simbolo.

period

[in]  Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore enumerazione).

ma_period

[in]  Periodo medio.

fast_ema_period

[in]  Periodo medio fast EMA.

slow_ema_period

[in]  Periodo medio slow EMA.

ind_shift

[in]  Slittamento orizzontale.

applied

[in]  Tipo di prezzo o handle da applicare.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può creare l'indicatore.