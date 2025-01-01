CiAMA
CiAMA は適応型移動平均（Adaptive Moving Average）テクニカル指標の使用に意図されたクラスです。
説明
CiAMA クラスは、適応型移動平均指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。
宣言
|
class CiAMA: public CIndicator
タイトル
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
継承階層
CiAMA
クラスメソッド
|
属性
|
|
平均期間を返します。
|
高速 EMA の平均期間を返します。
|
低速 EMA の平均期間を返します。
|
水平方向のシフトを返します。
|
適用する型またはハンドルを返します。
|
作成メソッド
|
|
指標を作成します。
|
データアクセスメソッド
|
|
バッファ要素を返します。
|
入出力
|
|
virtual Type
|
オブジェクトの型の識別子を返します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
クラスから継承されたメソッド CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription