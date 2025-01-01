Create
Crea l'indicatore con i parametri specificati. Usa Refresh() e GetData() per aggiornare ed ottenere i valori dell'indicatore.
bool Create(
Parametri
symbol
[in] Simbolo.
period
[in] Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore enumerazione).
fast_ema_period
[in] Periodo medio fast EMA.
slow_ema_period
[in] Periodo medio slow EMA.
signal_period
[in] Periodo di media della linea Signal.
applied
[in] Tipo di prezzo o handle da applicare.
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può creare l'indicatore.