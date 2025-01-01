CiOsMA
CiOsMA 类旨在使用移动均线振荡器 (MACD 直方条) 技术指标。
描述
CiOsMA 类可供创建, 设置和访问移动均线振荡器 (MACD 直方条) 指标的数据。
声明
|
class CiOsMA: public CIndicator
标称库文件
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
继承体系
CiOsMA
类方法
|
属性
|
|
返回快速 EMA 线的平均周期
|
返回慢速 EMA 线的平均周期
|
返回信号线的平均周期
|
返回处理或应用的价格类型
|
创建方法
|
|
创建指标
|
数据访问方法
|
|
返回缓存区数据
|
输入/输出
|
|
virtual Type
|
返回对象类型的标识符
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription