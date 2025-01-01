DocumentazioneSezioni
Create

Crea l'indicatore con i parametri specificati. Usa Refresh() e GetData() per aggiornare ed ottenere i valori dell'indicatore.

bool  Create(
   string           symbol,              // simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,              // periodo
   int              fast_ema_period,     // periodo fast EMA
   int              slow_ema_period,     // periodo slow EMA
   int              signal_period,       // periodo di signal
   int              applied              // tipo di prezzo, handle
   )

Parametri

symbol

[in]  Simbolo.

period

[in]  Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore enumerazione).

fast_ema_period

[in]  Periodo medio fast EMA.

slow_ema_period

[in]  Periodo medio slow EMA.

signal_period

[in]  Periodo di media della linea Signal.

applied

[in]  Tipo di prezzo o handle da applicare.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può creare l'indicatore.