CiMACD
CiMACD は移動平均収束拡散法（ Moving Averages Convergence-Divergence ）テクニカル指標の使用に意図されたクラスです。
説明
CiMACD クラスは、移動平均収束拡散法テクニカル指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。
宣言
class CiMACD: public CIndicator
タイトル
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
継承階層
CiMACD
クラスメソッド
属性
高速 EMA の平均期間を返します。
低速 EMA の平均期間を返します。
シグナル線の平均期間を返します。
適用する型またはハンドルを返します。
作成メソッド
指標を作成します。
|
データアクセスメソッド
中正線のバッファ要素を返します。
シグナル線のバッファ要素を返します。
入出力
virtual Type
オブジェクトの型の識別子を返します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
クラスから継承されたメソッド CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription