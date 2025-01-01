Create
Crea l'indicatore con i parametri specificati. Usa Refresh() e GetData() per aggiornare ed ottenere i valori dell'indicatore.
|
bool Create(
Parametri
symbol
[in] Simbolo.
period
[in] Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore enumerazione).
jaw_period
[in] periodo di averaging di Jaws.
jaw_shift
[in] slittamento orizzontale Jaws.
teeth_period
[in] periodo di averaging di Teeth.
teeth_shift
[in] slittamento orizzontale Teeth.
lips_period
[in] periodo di averaging di Lips.
lips_shift
[in] slittamento orizzontale Lips.
ma_method
[in] Metodo di media mobile (ENUM_MA_METHOD, valore dell'enumerazione).
applied
[in] Tipo di prezzo o handle da applicare.
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può creare l'indicatore.