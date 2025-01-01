CiAlligator
CiAlligator 类旨在使用鳄鱼技术指标。
描述
CiAlligator 类可供创建, 设置和访问鳄鱼指标的数据。
声明
class CiAlligator: public CIndicator
标称库文件
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
继承体系
CiAlligator
类方法
属性
返回下颌线的平均周期
返回下颌线的水平平移
返回齿线的平均周期
返回齿线的水平平移
返回唇线的平均周期
返回唇线的水平平移
返回平均方法
返回处理或应用的价格类型
创建方法
|
创建指标
|
数据访问方法
|
返回下颌线缓存区的缓存数据
返回齿线缓存区的缓存数据
返回唇线缓存区的缓存数据
输入/输出
|
virtual Type
返回对象类型的标识符
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription