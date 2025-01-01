- Create
Create
Create l'oggetto grafico "Gann Line".
bool Create(
Parametri
chart_id
[in] Identificatore Chart (0 – chart corrente).
name
[in] Un nome unico dell'oggetto da creare.
window
[in] Numero finestra Chart (0 - finestra principale).
time1
[in] Coordinate temporali del primo punto di ancoraggio.
price1
[in] Coordinate prezzo del primo punto di ancoraggio.
time2
[in] Coordinate temporali del secondo punto di ancoraggio.
ppb
[in] Pips per barra.
Valore di ritorno
true - successo, false - errore.