X_Offset (Metodo Get)
Ottiene il valore della proprietà "X_Offset" (in alto a sinistra) dell'oggetto grafico CChartObjectBitmap.
|
int X_Offset() const
Valore di ritorno
Valore della proprietà dell'oggetto "X_offset" assegnato alla istanza della classe. Se non c'è oggetto assegnato, restituisce 0.
X_Offset (Metodo Set)
Imposta nuovo valore per la proprietà "X_offset" (in alto a sinistra) dell'oggetto grafico CChartObjectBitmap. Il valore è impostato in pixel relativi all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale.
|
bool X_Offset(
Parametri
X
[in] Nuovo valore per la proprietà "X_Offset" .
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può cambiare la proprietà.