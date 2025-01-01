DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectBitmapX_Offset 

X_Offset (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "X_Offset" (in alto a sinistra) dell'oggetto grafico CChartObjectBitmap.

int  X_Offset() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà dell'oggetto "X_offset" assegnato alla istanza della classe. Se non c'è oggetto assegnato, restituisce 0.

X_Offset (Metodo Set)

Imposta nuovo valore per la proprietà "X_offset" (in alto a sinistra) dell'oggetto grafico CChartObjectBitmap. Il valore è impostato in pixel relativi all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale.

bool  X_Offset(
   int  X      // valore della proprietà
   )

Parametri

X

[in]  Nuovo valore per la proprietà "X_Offset" .

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può cambiare la proprietà.